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Катастрофу Ту-154 сняли на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Fyodor Borisov
В Центре общественных связей ФСБ России рассказали об установлении очевидцев крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Более того, оказалось, что трагедию засняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов.
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"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы", – цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ России.

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Специалисты рассказали о четырех версиях причин трагедии, которые считаются основными. "Попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета", – перечислили в ФСБ. "Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", – добавили в спецслужбе.

Также стало известно, что место крушения лайнера заснял европейский космический аппарат Sentinel-1B. Съемку он произвел спустя час после трагедии.

Фото: пресс-центр ИКИ РАН

"На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать "носик" пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток. Снимок имеет разрешение 10 метров в пикселе. От берега до "носика" – 1,4 километра", – рассказала сотрудница Института космических исследований РАН Ольга Лаврова.

Отметим, ранее в Сети появилось видео, записанное установленной на черноморском побережье камерой видеонаблюдения. Она сняла яркую вспышку над морем. Многие тогда сочли, что в объектив камеры попал момент трагедии. Однако позже специалисты пришли к выводу, что запись была сделана спустя полчаса после падения самолета.

Крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.

Автор: Геннадий Куприянов26 декабря 2016, 14:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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