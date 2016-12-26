Спасатели подняли со дна тело командира Ту-154

Спасатели нашли и подняли на поверхность тело командира потерпевшего 25 декабря крушение самолета Минобороны Ту-154 майора Романа Волкова. В ближайшее время останки доставят в Москву для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.

На данный момент рассматриваются несколько возможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них – техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт.

На месте катастрофы в Черном море продолжаются поисковые работы. Обнаруженные спасателями останки военного летчика, командира Ту-154 майора Романа Волкова доставят в столицу, передает интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции.

Роман Волков, командир Ту-154, летчик 1 класса, его общий налет три тысячи часов. Он просто не мог ошибиться при обычном наборе высоты. pic.twitter.com/2CVgdOIdEq — ★Нефритовый���� (@zapvv) 25 декабря 2016 г.

В составе экипажа рухнувшего самолета был и 55-летний военный летчик Андрей Колосовский. За день до рокового полета он получил звание "Заслуженный военный летчик" из рук президента России Владимира Путина. А осенью был награжден медалью "Боевое содружество" от Министерства обороны Сирии.

"Он был хороший сын, брат, муж, хороший летчик. Летал с 1978 года", – цитирует жену военного Ирину Колосовскую Life.ru. "Мог посадить самолет в пургу, о нем коллеги говорили, что только он так мог летать. Дочкам перед полетом сказал, что Новый год не встретим, прилечу — отпразднуем". Вместе супруги прожили 32 года.

Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.