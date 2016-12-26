Спасатели обнаружили корпус разбившегося Ту-154

Водолазы подтвердили, что обнаруженные в миле от береговой линии Сочи обломки являются корпусом потерпевшего крушение самолета Ту-154, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что найденные в районе спасательно-поисковой операции фрагменты могут быть фюзеляжем разбившегося лайнера. Части самолета были обнаружены на глубине 25 метров.