Крупные части Ту-154 нашли на глубине 27 метров

Водолазы нашли в Черном море обломки потерпевшего крушение 25 декабря самолета Минобороны Ту-154. Крупные части лайнера находятся на глубине 27 метров в миле от берега.

Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС продолжают работу в районе авиакатастрофы в Сочи. Ими обнаружены крупные обломки Ту-154, в том числе и фюзеляж. Части лайнера находятся на глубине 27 метров на расстоянии мили от берега по направлению от взлетной полосы.

Под воду спустилась первая группа водолазов. "На место направлен аппарат "Фалькон" для обследования местности, по результатам обследования будет приниматься решение об их подъеме", – цитирует РИА Новости ЮРПСО МЧС России.

По словам начальника поисково-спасательного отряда Андрея Пазыныча, там же водолазы надеются обнаружить и черные ящики, которые могут пролить свет на причины крушения самолета Минобороны. "Если не будут мешать погодные условия, то работы займут четыре-пять дней", – передает слова сотрудника МЧС "Московский Комсомолец".

Главное сейчас, по его мнению, спасателям необходимо исследовать крупную часть разбившегося Ту-154. Это нужно, чтобы понимать, как действовать дальше.

Как писали Dni.Ru, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

