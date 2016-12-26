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Россия скорбит по жертвам трагедии над Черным морем

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае". Он выразил соболезнования родственникам россиян, погибших в этой трагедии.
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"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации", – говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля. Глава государства также пообещал провести тщательное расследование крушения Ту-154 над Черным морем близ Сочи. Президент уточнил, что поручил правительству создать государственную комиссию по расследованию причин катастрофы, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов.

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Сюжеты В Сочи разбился Ту-154

Ранее отмечалось, что участие Владимира Путина в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря будет отменено в связи с трауром, объявленным в России в память о жертвах авиакатастрофы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, в связи с трагедией было отменено и само шоу, намеченное на понедельник и посвященное Году кино. Напомним, показ шоу должен был проходить с 26 по 30 декабря. Будут ли его демонстрировать в другие дни, пока не известно. 

В Правительстве Москвы в свою очередь сообщили, что на фестивале "Путешествие в Рождество" в день траура отменят развлекательные мероприятия. Там уточнили, что анимационная программа, театральные представления, концерты, шоу и мастер-классы 26 декабря проходить не будут.

 

 

Ранее сообщалось, что 25 декабря на протяжении всего дня москвичи и гости столицы несли цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекались к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки.

 

 

Тем временем из разных уголков России приходят сообщения об отмене всех официальных развлекательных и праздничных мероприятий. Так, в связи с объявленным в стране днем общенационального траура в Новосибирске перенесли сроки открытия снежного городка в Дзержинском районе и елки на площади Калинина.

Сообщалось, что в Свердловской области также отменены все праздничные мероприятия. Единственное исключение сделано для новогодних елок и утренников для маленьких детей. Во всех регионах изменена также программа телевещания. 

Рабочий понедельник в министерстве спорта Хакасии начался с минуты молчания. Почтить память погибших предложил министр спорта Валерий Денщиков.

Он отметил, что с несколькими людьми, жизнь которых унесла авиакатастрофа, его лично связывали теплые отношения. Так, в скорбном списке числятся директор управления культуры Минобороны России, генерал-лейтенант Антон Губанков и его помощница Оксана Бадрутдинова. Оба они недавно были гостями Международного культурно-туристского форума в Хакасии.

"Я имел честь личного знакомства с этими людьми. Светлые ребята, истинные профессионалы, настоящие патриоты. Антон Николаевич – автор слов песни "Вежливые люди", руководитель больших и знаковых проектов в своей сфере. Оксана Тахировна накануне трагедии, 24 декабря, отметила день рождения. Молодая, талантливая сотрудница военного управления", – сказал министр.

"Невосполнимая утрата для родных и близких, силового ведомства и всей страны. Хакасия скорбит по всем жертвам". 

Между тем не остались в стороне от трагедии россиян жители Донбасса. Так, в Донецке горожане несут цветы и свечи к зданию горсовета в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154, передает "Интерфакс". Представитель администрации ДНР сообщил, что 26 декабря в республике объявлен днем траура. 

Тем временем глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил соболезнования в связи с катастрофой. Лидер ДНР заявил: "Вместе со всем русским народом мы потрясены фактом крушения самолета Ту-154 над Черным морем".

Захарченко выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что "особенно тяжело было узнать, что на борту находилась Доктор Лиза".

"Народ Донбасса никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит – для всей республики".

Глава ДНР также выразил чувство солидарности и поддержки президенту и министру обороны России. Он отметил, что "это еще одно испытание для нашего народа, далеко не первое".

В свою очередь жители Луганска провели организованный через соцсети митинг памяти погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны России. 25 декабря, начиная с 17:00, в течение часа горожане в знак скорби приносили цветы, свечи и лампады к памятному знаку в честь 2000-летия Рождества Христова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил детской больнице в Грозном имя Елизаветы Глинки, которая находилась на борту разбившегося самолета Ту-154. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны (Глинка. – Прим. ред.) Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном", – написал Кадыров в социальной сети. "Я уверен, что ее имя навеки останется в памяти народной", – добавил глава республики.

Дорогие друзья! Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154. Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизаве́та Гли́нка, которую мы все с вами знали как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу - спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи. Она являлась исполнительным директором фонда «Справедливая помощь» и членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Я уверен, что её имя навеки останется в памяти народной. Тяжелой утратой для всей России является трагическая гибель артистов Дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова. Вместе с артистами погиб и художественный руководитель , генерал-лейтенант, народный артист России Валерий Халилов. Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах. Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего Отечества на ратные подвиги. Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном. Медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" (посмертно) награждён Валерий Михайлович. Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России. #Кадыров #Россия #Чечня #ДокторЛиза #Халилов

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

26 декабря объявлен общенациональным днем траура в России по погибшим в катастрофе Ту-154. Миллионы россиян выражают искренние соболезнования семьям погибших, в других странах люди несут цветы к посольствам России. Но есть те, кто открыто злорадствует гибели ни в чем неповинных людей. В Киеве простые люди несут цветы к зданию нашей дипмиссии, а чиновники несут «Боярышник». Глумление над жертвами и другой трагедии. Некоторые представители либерального крыла в России не отстают в своих античеловеческих пасквилях. Трагическую гибель людей эти лицемеры используют как основу борьбы с внутренней и внешней политикой России. То есть смерть невинных людей, вне зависимости от их статуса в обществе, является основой их чудовищной политики. Сколько же людей они готовы убить и над памятью скольких погибших насмехаться, ради своих бесчеловечных интересов? Ведь цель их злобных нападок – развязывание войн, разрушение государств, смерти миллионов людей. Пока есть те, кому не все равно, кто борется за справедливость, Россию не победит ни один агрессор. И наша страна и ее население всегда будет непримиримым борцом со злом во всем мире. А таких людей у нас в стране – абсолютное большинство.

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Семьи военных, которые стали жертвами авиакатастрофы, получат страховую компенсацию в размере более 5,8 миллиона рублей. Материальную поддержку семьям сотрудников СМИ, которые разбились в катастрофе, обещал оказать профсоюз журналистов России.

Как писали Dni.ru, утром 25 декабря появились сообщения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолет Министерства обороны России Ту-154 пропал с радаров. Позднее в Минобороны сообщили, что фрагменты пропавшего лайнера обнаружены в 1,5 километра от берега Сочи.

По уточненным данным, на борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, девять журналистов, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. По данным фонда, она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии.

26 декабря 2016, 10:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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