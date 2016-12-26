Кобзон о восстановлении ансамбля имени Александрова

Иосиф Кобзон высказался о восстановлении ансамбля имени Александрова. По словам мэтра, нового такого Халилова "мы уже не найдем".

Иосиф Кобзон высказался весьма сложно и неоднозначно о восстановлении ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. "Когда говорят, как восстановить ансамбль, его не надо восстанавливать, он частично погиб, его, конечно, восстановят, но нового такого Халилова мы уже не найдем", – приводит слова легендарного исполнителя Life.ru.

Кобзон отметил вклад погибшего дирижера Валерия Халилова. "Я сожалею, что больше не будет рядом со мной замечательного маэстро Халилова, народного артиста, с которым я 14 и 17 декабря давал свои концерты, с его оркестром и под его руководством", – признался певец

Мэтр охарактеризовал покойного дирижера только самыми лестными эпитетами. Также Кобзон отметил, что Халилов "дирижировал всеми парадами последние годы и вселял уверенность". Кроме того, по словам певца, в коллективе была очень приятная, творческая атмосфера. "Это огромная потеря", – заключил прославленный певец.

Не забыл высказаться Иосиф Кобзон и о филантропе Елизавете Глинке. "Доктору Лизе я благодарен безумно, что она, будучи сама женщиной и матерью, так смело защищала детей и материнство", – отметил певец.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя две минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, выживших нет.