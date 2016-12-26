Неожиданная версия гибели Ту-154

25 декабря произошла катастрофа Ту-154 над Черным морем. Она опять разделила страну на сторонников участия России в операции в Сирии и тех, кто считает, что если бы нас там не было, то и катастрофы бы не было. Но искать причины вчерашней трагедии надо не в Сирии, а в далеком 1981 году.

Скажу сразу: посыл про непротивление террористам – ложный. Не думайте, что если вы будете сидеть в стороне, то бородатые люди в черных одеждах однажды не постучатся в ваш дом. Постучатся, да и уже стучались. Вспомните конец 90-х – начало нулевых, когда все эти Хаттабы хотели строить свои халифаты на Северном Кавказе. Теракты в Волгодонске, Москве происходили в те времена, когда Россия не вела там никаких активных боевых действий. И именно эти взрывы привели к решению додавить террористическое логово на Кавказе.

Далее. Разве Франция и Германия воюют в Сирии? Но разве не было терактов в Ницце и Берлине? Если во время чеченской операции бородачи хотели халифат от Черного до Каспийского морей, то теперь их аппетиты – от Атлантики до Тихого океана. И судя по тому, что некоторые европейские политики уже предлагают признать "Исламское государство" и навести с ним дипломатические отношения, мечты террористов о халифате не так уж и фантастичны. А поэтому мочить террористов надо в их логове – в Сирии, Ираке. И надежды на международную антитеррористическую коалицию нет никакой. Никто, кроме нас.

Конечно, отрицать злой умысел в авиакатастрофе над Черным морем на 100% нельзя, но вероятность теракта кажется близкой к нулю. Нерегулярный рейс, вылетевший с военного аэродрома, в Сочи оказывается ранним утром практически случайно – дозаправка должна была быть в Моздоке, но аэропорт там закрыли по метеоусловиям. В тех краях запасных вариантов много: Краснодар, Ставрополь, Минводы, Ростов-на-Дону. Не считая военных аэродромов вроде того же Моздока. Адлер был одним в большом списке. Поэтому версия "теракта за Сирию" выглядит неубедительной вдвойне - самолет мог оказаться в любой точке Северного Кавказа.

Конечно, до тех пор, пока черные ящики лежат на дне моря и нет снимков радаров, все версии катастрофы – гадание на кофейной гуще. Однако кое-что можно сказать сразу. Погодные условия были близки к идеальным. Самолет, хоть и не новый, но эксплуатируется мало – это не коммерческие авиалинии, где каждый борт работает на износ.

Ошибка экипажа? Действительно, большинство авиакатастроф происходит из-за неверных действий пилотов, особенно когда они устали и на эту усталость накладываются либо технические проблемы, либо сложные метеоусловия. Однако экипаж, вероятнее всего, был отдохнувшим (небольшой перелет из Москвы в Сочи не в счет), самолет – исправным, а погода - отличной. Теракт, как я уже написал выше, весьма маловероятен.

Но самолет упал, и есть еще одна версия, о которой либо упоминают вскользь, либо не говорят вовсе. Это перегруз или нарушение центровки самолета. И такая катастрофа, причем именно с самолетом Минобороны, уже была.

7 февраля 1981 года на аэродроме в Пушкине Ленинградской области при взлете разбился Ту-104, принадлежащий ВВС Тихоокеанского флота. На его борту находилось все командование ТОФ. Расследование показало: самолет был сильно перегружен. Адмиралы и генералы летели из Ленинграда с подарками и "оказиями", складывали свои тяжелые чемоданы в хвосте лайнера. Понятно, что никто ничего не взвешивал – на военных бортах нет нормы провоза багажа. Вдобавок тогда в самолет были загружены тяжелые рулоны бумаги для военной типографии. При взлете они сместились назад, в результате самолет завалился на хвост и рухнул.

Могло ли в Сочи случиться нечто подобное? Теоретически – да. Почти 100 артистов и журналистов. Плюсуем реквизит, инструменты, костюмы, телевизионную аппаратуру. Елизавета Глинка, как известно, везла лекарства для госпиталя. Сколько тонн? Какая еще "оказия" и какие новогодние подарки были на этом самолете, мы не знаем. Но вряд ли он летел на Новый год пустым.

Возникает вопрос: они же долетели до Сочи? Пилот знал, что его ждет дозаправка, и из Москвы лайнер мог вылететь с неполной загрузкой топлива. В Адлере же его могли залить под завязку – "чтобы обратно хватило". А это 40 тонн. В результате – перегруз, взлет при теплой погоде, когда двигатели выдают меньше мощности, полет над морем, где нет восходящих потоков от теплой земли. И как итог – нехватка тяги и потеря подъемной силы.

Слишком просто? Тогда напомню, что в 1981 году трагедия в Пушкине тоже сначала расценивалась руководством СССР как успешная диверсия США по устранению руководства Тихоокенского флота. После катастрофы, кстати, флот был переведен в состояние полной боевой готовности. Но оказалось, что НАТО ни при чем, а во всем виноват покатившийся на взлете рулон бумаги. Так что и тут дело, скорее всего, не в "сирийском следе"...