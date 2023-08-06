Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года

Никто не любит перемены, но без них невозможно идти вперед и даже сохранять былой комфорт. Гороскоп астролога Лилии Любимовой очень кстати.



Вторая неделя августа будто специально задумана для того, чтобы показать нам: так как раньше уже не будет. Будет иначе. Вот вам новые условия. Ознакомьтесь!

Вообще весь август будет подталкивать нас к тому, чтобы вернуться на несколько шагов назад и что-то изменить – об этом говорит изобилие ретро планет и активный Уран. Но текущая неделя будет особенной.

Две планеты, отвечающие за наше Я, наше место в мире, наши здоровье, комфорт, материальную жизнь, на этой неделе окажутся под давлением. На Солнце будет напирать Юпитер, у которого плохо с чувством меры, а на Венеру – Уран, которому какие-либо рамки вообще незнакомы. Настоящий тест на прочность!

Уже с понедельника можно ожидать обострения отношений с начальством, чиновниками и вообще значимыми людьми. В середине недели высока вероятность денежных потерь, финансовых неурядиц. Это неудачное время для косметологии, шопинга, ремонта, самолечения. Делать крупные покупки, менять личную жизнь или работу – очень рискованно.

Разумеется, кому-то эти астрологические факторы все же принесут шансы и обнадеживающие новости. Кто-то даже будет рад изменить жизнь, переехать или разругаться с кем-то, выпустив пар. Но большинство людей все-таки нежно любят свою зону комфорта. Таким придется потерпеть!

Это фон недели, но не единственная тема. Будут актуальными и другие: в четверг, например, планеты будут рады помочь тем, кто публично выступает, находится в поездке, ведет переговоры, учится. А в пятницу даже трудоголикам будет предложено расслабиться и побаловать себя, полениться.

Выходные идеальны для тихого семейного отдыха – Луна в Раке позовет на дачу, к водоемам, на природу. Можно собирать лекарственные растения, готовить, заниматься спокойными домашними делами. Яркие и веселые мероприятия порадуют разве что именинников – Львов. Всем остальным больше придутся по душе августовское звездное небо и тишина.

Овен

Ваша неделя будет сугубо материальной: деньги, вещи, предметы, образ жизни, самочувствие окажутся на первом плане. Что бы ни случилось, помните, что цепляться за старое бессмысленно, только силы потратите. Воспринимайте перемены как естественный процесс и ищите новые пути выхода.

Телец

От вас сейчас зависит очень многое, причем речь не только о вашей жизни, но и о чужих судьбах. Будьте аккуратны, особенно со словами. Не сорите деньгами и обещаниями, а свое фирменное упрямство используйте только в мирных целях. Тогда Юпитер и Уран будут работать на ваше благо.

Близнецы

В жизни Близнецов многое подходит к концу. Вы сейчас в роли 11-классника, который еще год будет учиться в школе, но понимает, что это уже рубеж и впереди что-то новое. Держите это в голове, когда будете принимать решения. Неделя подходит для размышлений, анализа, психотерапии.

Рак

Следите за своими деньгами, они сейчас могут таять, как лед на солнце. Возможно, вам придется незапланированно погасить долг или потратиться на что-то и потом искать подработку. В целом все пойдет вам на пользу и превратится в хороший жизненный опыт. Выходные посвятите себе, делайте то, что любите.

Лев

Вы остаетесь в центре внимания на этой неделе: Венера в вашем знаке соединится с Черной Луной, а потом и с Солнцем. Будут важные события или предложения, общение, новости, выводы. Старайтесь никуда не опаздывать и не делать того, за что потом будет стыдно. Помните: вы сейчас на виду.

Дева

Продолжается активное время, когда у Дев хлопот невпроворот. Если вам не терпится затеять какое-то дело, помните, что удачными будут только проекты, которые вы уже когда-то начинали или каким-то образом знакомы с ними. Все совершенно новое сейчас не принесет желаемого результата.

Весы

Весам не придется жаловаться на одиночество: всю неделю вам предстоит общаться, проявлять активность в социуме. Встречи с друзьями, новые знакомства, интересные встречи. Не очень хочется, но придется заниматься финансовыми делами, налогами, платежами, страховками.

Скорпион

Ваши партнеры умеют удивить! Все союзы Скорпионов, и деловые, и семейные, и любовные, и дружеские, будут каким-то образом меняться. С кем-то вы станете еще ближе, от кого-то отдалитесь, а то и вовсе поставите точку в отношениях. Это важный этап, отнеситесь серьезно.

Стрелец

Для вас это неделя путешествий, учебы и открытий, даже если они касаются бытовых вещей, семьи или работы. Вы что-то поймете, сделаете для себя выводы, попробуете нечто новое или хорошо забытое старое. Заботьтесь о своем здоровье, исключите чрезмерную нагрузку, больше отдыхайте.

Козерог

Козероги в отличной форме и жаждут действий. Планеты в земных знаках делают вас сильнее и активнее, сообразительнее, креативнее. Дерзайте: придумывайте, стройте планы, изучайте интересующие вопросы. Все это пригодится осенью, когда звезды предложат свою поддержку в ваших начинаниях.

Водолей

Водолеям стоит побольше времени проводить дома и уделять время партнерам, детям, возлюбленным. Вы сейчас нужны им, а они – вам. Неделя подходит для совместного отдыха и семейных мероприятий, поездок к родителям. Вы можете помириться с кем-то, восстановить отношения, если есть желание.

Рыбы

Поездки по городу, переговоры, переписки могут проходить сложно. Рыбам придется лавировать, что-то придумывать, учиться на ходу. Следите за ситуацией на работе, за отношениями с коллегами. Не забывайте и о себе: правильно питайтесь, а в выходные отправляйтесь на отдых к воде.