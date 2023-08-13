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Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 года

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Астролог Лилия Любимова дает советы всем знакам зодиака. Гороскоп специально для читателей "Дни.ру".

Время для себя! Тот самый момент, когда сама жизнь заставляет нас быть эгоистами — звезды не намекают, а прямо говорят: вот тебе возможности, бери, но только для личного пользования. Ищи в себе таланты; покупай что-то для своего хобби, здоровья или вдохновения; подстраивай мир под свои нужды. Надо соглашаться!

На этой неделе Новолуние установит фокус внимания на личности. Нам придется вольно или невольно заявлять о своих правах, озвучивать желания или претензии, выражать свое мнение, делать выбор. Солнце, Луна, ретро Венера и Лилит сошлись в знаке Льва – самом демонстративном, ярком и требующем признания.

Добавьте сюда активность упрямого Урана в Тельце и вы получите события или ощущения, которые захватывают дух, удивляют, вводят в ступор, заставляют что-то срочно предпринимать. Нетрудно догадаться, что будет много сумбура, неосторожных слов, аварий, пожаров, глупых поступков и импульсивных трат денег. Будьте осторожнее!

Кстати, это последняя неделя, когда можно рассчитывать на помощь Меркурия: с 23 августа он станет ретроградным. А значит, стоит поторопиться с делами, связанными с документами, покупками, поездками, логистикой, умственной нагрузкой, финансами, личными договоренностями.

По-прежнему под запретом дела любовные, серьезная косметология, хирургические вмешательства, шопинг, покупка недвижимости – ретро Венера, ничего не поделаешь! Надо подождать до 5 сентября. А пока можно готовиться, рассматривать варианты, изучать предложения.

Выходные желательно провести с кем-то: Луна в Весах плохо переносит одиночество и бытовуху, серость, скуку. Зато семейный отдых и выходы в свет в модных нарядах пройдут на ура. Так что не засиживайтесь на диванах и грядках, устраивайте себе красивую жизнь!

Овен

Новолуние во Льве – событие, которое вас не обойдет, ведь речь идет о родственном знаке. Вы будете в прямом смысле в своей стихии! Творчество, спорт, занятия с детьми, отдых – темы недели. Но вас может подвести нетерпение или нежелание думать о последствиях. Будьте внимательны.

Телец

Новая Луна принесет новости из родительского дома или активизирует события в семье. Учитывая характер вашего Урана, можно ожидать абсолютно неожиданных ситуаций. К этому трудно быть готовыми, но можно хотя бы не назначать важных дел на эту неделю. Чтобы была возможность маневра.

Близнецы

Дороги, поездки, общение – этим будет полна ваша неделя. Выйдут на связь знакомые, вернется интерес к темам, от которых вы в свое время ушли. Неделя будет удачной для учебы или подготовки к учебному году. Купите себе учебник по чему-нибудь, независимо от возраста. Будет приятно!

Рак

Финансовая тема не отпустит Раков на этой неделе: вы будете решать, сколько денег взять за свои услуги, как их потратить с умом, где подзаработать. Возможно, придется раскошелиться на совершенно незапланированные покупки или поездки. Готовьтесь проявлять гибкость в денежных вопросах.

Лев

Новолуние это всегда взрыв энергии, и когда он в вашем знаке – это бывает раз в году – мир становится как-то красочнее. Возможно, вам не захочется обременять себя скучными делами и необходимостью считать деньги, но придется! Старайтесь не впадать в крайности и ничем не рисковать.

Дева

Марс и Меркурий в Деве в выгодной позиции, поэтому вам многое будет удаваться. Не бойтесь проявлять инициативу и брать на себя ответственность, эти планеты любят самостоятельных людей. Новолуние может сделать вас на какое-то время интровертом. Побудьте в уединении, почему бы и нет?

Весы

Неделя не для серьезных дел: лето, жара, вам хочется отдыхать и поменьше думать. Такое настроение не грех, если вы в отпуске и ничего не решаете, но если нет, потребуйте от себя серьезности! Иначе наделаете ошибок. Будьте также внимательны к знакомствам и держите при себе свои и чужие секреты.

Скорпион

Новолуние во Льве может принести Скорпионам новости и идеи о работе, карьере, бизнесе, успехах. Вы соскучились и накопили амбиций, пора заниматься делами! Это похвальный настрой, однако не забывайте: не все люди желают вам счастья и удачи. Кто-то не против подставить подножку.

Стрелец

Отпуск – лучшее, что может с вами случиться на этой неделе. Она больше подходит для заботы о красивом загаре, чем мыслей о том, где взять денег или что-то сказать шефу в оправдание. Кроме отдыха вам зайдут интересные книги, фильмы и собеседники – все, что расширяет кругозор и чему-то учит.

Козерог

Платежи, долги, кредиты, алименты, страховки, соц.пособия будут занимать на этой неделе Козерогов. Во многом вы сами виноваты: слишком долго откладывали или были заняты, невнимательны. Но это не страшно: звезды помогут разобраться. Вы сейчас в прекрасной форме, все получится!

Водолей

Личная жизнь, деловые партнерства, бизнес, оказание услуг – вот чем придется заниматься Водолеям. Вы будете готовы перевернуть страницу и примириться с кем-то. Убедитесь, что вторая сторона так же благодушно настроена: коварная Лилит намекает, что все может быть не так, как кажется.

Рыбы

Ваш Сатурн на этой неделе активен, так что придется трудиться, быть занятыми, даже если вы в отпуске. Новолуние в знаке Льва напомнит о здоровье, образе жизни, внешности. Если тянет самосовершенствоваться – дерзайте. Как максимум достигнете цели, как минимум – лучше себя узнаете.
13 августа 2023, 16:23
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды отправились в путешествие по параллельным вселенным

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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