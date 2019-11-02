Звезды отправились в путешествие по параллельным вселенным

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Четверг 7 ноября
Лента новостей
12:04
Сон признали лучшим лекарством от нервозности
11:39
В Петербурге водитель сбил полицейского и скрылся
11:11
Что готовить на стол для встречи года Крысы
11:11
На нефтебазе под Новороссийском произошел крупный пожар
10:50
"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы "опустили" голую Асмус
10:50
Головные боли и спазмы: москвичей предупредили об аномальной погоде
10:37
Зеленский ударил в грязь лицом перед украинцами (видео)
10:24
Перед отравлением Лера Кудрявцева довела мужа
10:10
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:10
Десять пострадавших: в ХМАО семья отравилась угарным газом
10:02
Колхоз на выгуле: Рудковская потрясла грудью на концерте Билана
09:52
Пугачева виновата: Галкин выступил с обличительным заявлением
09:36
Избившего DJ Smash экс-депутата выпустят из колонии досрочно
09:34
"Усыновите меня!": Климова взбудоражила россиян новой фотосессией
09:13
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
09:05
Лариса Гузеева откровенно об опухоли у юной дочери
08:59
Темникова призналась в плохом самочувствии из-за пробитой головы
08:48
Под Оренбургом женщину насмерть засыпало семечками
08:30
"Ударил ногой в живот": Богдана Титомира обвинили в жестоком избиении
08:29
Родные Заворотнюк отреагировали на неожиданные действия Навки
08:23
Фальшивые зубы: поправившаяся дочь Успенской показала себя людям
08:11
"Ты – прекрасный верблюд": прилюдные ласки Собчак и Богомолова вызвали отвращение
07:14
"Колхозная романтика": Бузова с гигантской мышью спутала планы участника шоу "Дом-2"
06:35
Перепуганный Зеленский окончательно прогнулся перед Западом
04:12
Маркл готова наплевать на традиции королевской семьи
02:19
Убила мальчика! Раскрыта страшная тайна семьи Бритни Спирс
00:09
Как отдыхаем на Новый год – 2020
22:41
"Позор!": Собчак и Богомолов хихикали от вида поедающего фекалии народа
21:57
"Идет распад мышечной ткани": исхудавшая донельзя Глюкоза рискует здоровьем
21:56
"Да она же старше Пугачевой!": народ поражен возрастом молодящейся Кравец
21:54
Решетовой предрекли незавидную участь Шишковой после слухов об изменах Тимати
21:52
"Слишком сексуальная" Водонаева ошарашила внешним видом
21:48
Шок: цену шикарнейших интерьеров Рудковской сравнили с бюджетом целой страны
21:37
"Настало время": в США признали Крым российским
21:24
"Одинокая каракатица в пучине морской": Волочкову засунули в клетку
20:54
Егор Крид разыскивает униженного ребенка
20:47
В Турции пропал гражданин России
19:28
Поклонская удивила неожиданным заявлением
19:26
В Москве таксист довез иностранца от аэропорта до гостиницы за 16 тысяч
19:00
У Собчак отвалилась челюсть после обнародования баснословного заработка Виторгана
18:37
Муж кинулся спасать отравленную Кудрявцеву глубокой ночью
18:30
"Даже не сказал": Борисов наплевал в душу Малахову
18:11
Знаменитая телеведущая резко поставила злопыхателей на место
17:59
Лукашенко перешел в атаку после позорной порки от Медведева
17:53
Халявщик Лукашенко закатил истерику после пощечины от Путина
17:53
"Ты будешь плакать кровавыми слезами": взбешенная Пугачева размазала сплетника Малахова
17:52
Краско встретился с незаконнорожденной дочерью и получил от ворот поворот
17:18
Медведева пошла по стопам Загитовой после скандала с воровством
16:50
Сбежавшую от Фадеева Серябкину застукали с молодым красавцем
16:49
На Украине призвали к массовой депортации из Крыма
16:10
Москвичей предупредили о сильном дожде
16:04
Савичева раздала смачных затрещин матерщинникам
15:56
Глава Минэнерго рассказал депутатам о достижениях отрасли
15:32
"Со мной достиг бы больших высот": обиженная Королева прошлась по изменнику Николаеву
15:32
"А эта гопота еще гавкает!": Пригожин перевозбудился из-за украинской красотки Maruv
15:30
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
15:07
Адвокат Петросяна откровенно о коварстве Степаненко
15:06
Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
15:03
Уже скоро: предсказана война России с Белоруссией
14:57
Геймер скончался от инсульта после недельного игрового загула
14:54
Собчак взвыла после попытки изнасилования
14:40
Путин сделал грозное предупреждение
14:26
"Хотелось всегда второго": Наташа Королева потеряла ребенка
14:23
Предал деда: омерзительный поступок Зеленского шокировал украинцев
14:19
"Поэтесса от Бога!": раздетую Чехову облизали с головы до ног
14:11
Пятиэтажка рухнула рядом с играющими детьми в Норильске
14:09
Вскрылись новые подробности о Бузовой с Тарасовым и домашнем насилии
14:06
Угрозы Зеленскому закончились для соратницы Порошенко расследованием
14:05
"Какая она волосатая!": оголившаяся Жасмин потеребила сексуальные кудряшки (фото)
13:54
Мошенники украли со счетов жителей Удмуртии более 4,5 миллиона
13:43
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
13:36
Казаченко рассказала о переезде в Америку с Джигарханяном
13:34
Госизмена и хищение: Кличко приперли к стенке
13:33
Неописуемые страдания: человечеству грозит ужасная опасность
13:26
В Челябинске детдомовца-олигофрена запугивали иголками
13:15
Трамп пообещал роскошный подарок для Зеленского
13:06
"Главное, чтобы знал, с кем целоваться": Путин взбудоражил ответом Киселеву
13:03
Стало известно о тяжелой утрате Зеленского
13:01
"Я полуголая и справилась с этим": лесбиянка из UFC решилась на отчаянный шаг
12:43
Актер из "Улиц разбитых фонарей" скончался после продолжительной болезни
12:35
Жить недолго и весело: курильщики могут стать шизофрениками
12:26
"Никого больше нет": потерявшая близкого человека Бабкина осталась одна
12:26
Мужчина выпал с балкона жилого дома в Мурманске
12:26
Новая пассия Шуфутинского оказалась младше его внука
12:18
"Настасья хочет замуж!": Самбурская обольстила голой грудью
12:17
"Золотое" молоко поможет справиться с бессонницей
12:11
Оружейный барон: вскрылись грязные делишки махинатора Порошенко
12:09
Гороскоп здоровья на 2020 год
12:01
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
11:58
Потоп на круизном лайнере не помешал людям веселиться
11:36
"Я представляю только себя и свое творчество!": Maruv заткнула рты украинцам
11:36
СМИ: "САФМАР" Гуцериева непричастен к долгам санированных банков
11:33
Москвичам предложили утолить жажду крови
11:28
Выкинувшего елку петербуржца назвали слабаком за отсутствие выдержки
11:24
Пятеро погибших: под Курском легковушка столкнулась с грузовиком
11:09
Будет грести деньги лопатой: Сафронов предложил новую аферу пенсионерке Пугачевой
11:01
Ливни и снегопады: на Россию обрушился мощный циклон
10:57
Брошенный Виторган проигнорировал день рождения Собчак
10:51
В Рязанской области 90-летнему профессору влепили срок за наркотики для рыб
10:43
Капкан с оторванной лапой нашли на популярной лесной тропе в Нахабино
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Звезда "Квартета И" бросила жену после скандала с изменой
"Уже невозможно жить на лекарствах": отказавшаяся от препаратов Тотьмянина рискнула здоровьем
Кудрявцева оставила работу из-за молодого мужа
Пожар на ферме в Саратове унес жизни 10 тысяч кроликов
Украинская певица уделала россиян и присвоила все лавры
Четыре человека сгорели в машине в жуткой аварии в ЕАО (видео)
Пресс-релизы

Звезды отправились в путешествие по параллельным вселенным

Алена Свиридова. Фото: Пресс-служба
1 ноября в Центре дизайна и современного искусства Artpay состоялась закрытая VIP-вечеринка в честь открытия иммерсивной выставки Mystic Universe от создателей нашумевшего проекта Samskara. Выставка предлагает зрителям отправиться в увлекательное путешествие по древним памятникам архитектуры, воссозданным с помощью синтеза современных технологий и искусства. 
поделиться

Первыми выставку посетили: Алена Свиридова, Арина Шарапова с внуками Никитой и Стеапаном, Глафира Тарханова с сыновьями Гордеем, Корнеем и Ермолаем, Денис Клявер с супругой Ириной, Анна Чурина с дочкой Ксенией, Владимир Левкин с супругой Мариной и дочерью Викторией, Анастасия Меськова, Андрей Борисов и Ольга Антипова.

На площади полторы тысячи квадратных метров гостей ждали эксперименты с пространством и звуком, погружающие в увлекательные миры: панорамный экран и масштабные сферические 3D купола со стереозвуком, анимации с эффектом погружения, интерактивные зеркальные комнаты, мультижанровые инсталляции, игровая зона VR и самая зрелищная часть выставки – воссозданные элементы древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже с детально прорисованными барельефами и орнаментами.

Фото: Пресс-служба

Глафира Тарханова: "Современные выставки абсолютно другого качества – все можно потрогать, пощупать. В прошлом году мы с детьми была на выставке Samskara, поэтому с удовольствием пришли посмотреть на Mystic Universe – новый проект организаторов. У детей восприятие гибче, они в восторге от таких вещей. Мне, например, восточная культура не очень близка, однако, я стараюсь находить время на йогу, потому что это очень здорово. Мама недавно вернулась из Индии очень довольная, даже переехать туда захотела. Еле уговорили в Москве остаться. А я вот еще не посещала восточных стран, много работы”.

Анна Чурина: "Выставка Mystic Universe очень необычная. Больше всего понравился воссозданный храм Ангкор-ват. Не была в Камбодже, но очень хочу. Мне кажется, что атмосфера этого места здесь присутствует, хоть и в более современном виде. На выставке многое посвящено медитативным практикам, я сама занимаюсь йогой. Мне нравится, что система упражнений в йоге построена так, что она тебя гармонизирует. Моей дочке 12 лет и она первый раз на такой выставке, ей очень понравилось”.

Фото: Пресс-служба

Владимир Левкин: "Для меня выставка Mystic Universe очередное погружение в то, что мне неизвестно и непонятно. Мне кажется, что каждый человек, приходя сюда, чуть-чуть откроет именно ту часть своей души, которая в простое рабочее время – закрыта. Здесь ее можно открыть, помедитировав в пространстве выставки. Советую приходить всей семьей, восторг моей дочери не передать словами”.

Алена Свиридова: ”Мне интересны абсолютно все мировые культуры. Mystic Universe знакомит с восточной. Для меня это целое непаханое поле, начинаю осваивать благодаря выставке”.

Денис Клявер: “Любая выставка открывает для меня что-то новое, что-то интересное. После выставки Mystic Universe я задумываюсь о том, чтобы углубиться в тему древнего Востока”.

Фото: Пресс-служба

Арина Шарапова: "Мы с семьей первый раз посещаем иммерсивную выставку. Погрузились! Я в детстве успела пожить и в Ираке, и в Иране, поэтому тема Востока мне близка. Сейчас немного занимаюсь йогой и практикую медитацию. Очень положительно сказывается на мне”.

Анастасия Меськова: “Если Samskara была именно выставочным проектом, то Mystic Universe – это классное шоу, немного Burning Man в центре Москвы. Хочется, чтобы гости уделяли больше внимания экспонатам, потому что это не просто красивые фотозоны, а вещи, наделенные глубоким смыслом”.

2 ноября 2019, 11:47
6 ноября 2019

Что такое технология Gum Guard и почему она обязательно вам нужна

Электрическая щетка Oral-B – ваша волшебная палочка для безупречной здоровой улыбки

6 ноября 2019

Оперная дива Хибла Герзмава даст юбилейный концерт в Кремле

5 ноября 2019

Новые Always Sensitive с технологией Smart foam: инновация, вдохновленная Азией

5 ноября 2019

Выставка работ молодых художников пройдет в Ставрополе

1 ноября 2019

Mgzavrebi выступят с единственным осенним концертом в Москве

31 октября 2019

"Затерянный мир": новое новогоднее шоу для всей семьи

31 октября 2019

Выставка работ молодых художников пройдет сразу в пяти галереях Москвы

31 октября 2019

Настоящий Дед Мороз приглашает на юбилей в Новогоднюю страну в Крокусе

31 октября 2019

Мировая премьера: киноверсию спектакля "Смута. 1609–1611 гг." покажут в Иллюзионе

31 октября 2019

Иммерсивная выставка Mystic Universe: Мистическое путешествие сквозь вселенные

загрузить ещё

Политика

"Настало время": в США признали Крым российским
Поклонская удивила неожиданным заявлением
Лукашенко перешел в атаку после позорной порки от Медведева
Халявщик Лукашенко закатил истерику после пощечины от Путина

Шоу-бизнес

"Я его выгнала": Милявская отнимает у мужа самое ценное
Малахова запугали всеобщей ненавистью за его дикие истории
"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы "опустили" голую Асмус
Перед отравлением Лера Кудрявцева довела мужа

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

Казаченко рассказала о переезде в Америку с Джигарханяном

Женщина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес

"Ты – прекрасный верблюд": прилюдные ласки Собчак и Богомолова вызвали отвращение

Неоднозначная видеозапись появилась в Сети
Шоу-бизнес

Фальшивые зубы: поправившаяся дочь Успенской показала себя людям

Последний раз Татьяна Плаксина выкладывала снимки около года назад
Политика

Перепуганный Зеленский окончательно прогнулся перед Западом

Украинцев лишили надежды

Гороскоп

Гороскоп здоровья на 2020 год
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на 2020 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения
Юная соперница со смаком уделала Загитову
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru