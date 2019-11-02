Звезды отправились в путешествие по параллельным вселенным

1 ноября в Центре дизайна и современного искусства Artpay состоялась закрытая VIP-вечеринка в честь открытия иммерсивной выставки Mystic Universe от создателей нашумевшего проекта Samskara. Выставка предлагает зрителям отправиться в увлекательное путешествие по древним памятникам архитектуры, воссозданным с помощью синтеза современных технологий и искусства.



Первыми выставку посетили: Алена Свиридова, Арина Шарапова с внуками Никитой и Стеапаном, Глафира Тарханова с сыновьями Гордеем, Корнеем и Ермолаем, Денис Клявер с супругой Ириной, Анна Чурина с дочкой Ксенией, Владимир Левкин с супругой Мариной и дочерью Викторией, Анастасия Меськова, Андрей Борисов и Ольга Антипова.

На площади полторы тысячи квадратных метров гостей ждали эксперименты с пространством и звуком, погружающие в увлекательные миры: панорамный экран и масштабные сферические 3D купола со стереозвуком, анимации с эффектом погружения, интерактивные зеркальные комнаты, мультижанровые инсталляции, игровая зона VR и самая зрелищная часть выставки – воссозданные элементы древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже с детально прорисованными барельефами и орнаментами.

Глафира Тарханова: "Современные выставки абсолютно другого качества – все можно потрогать, пощупать. В прошлом году мы с детьми была на выставке Samskara, поэтому с удовольствием пришли посмотреть на Mystic Universe – новый проект организаторов. У детей восприятие гибче, они в восторге от таких вещей. Мне, например, восточная культура не очень близка, однако, я стараюсь находить время на йогу, потому что это очень здорово. Мама недавно вернулась из Индии очень довольная, даже переехать туда захотела. Еле уговорили в Москве остаться. А я вот еще не посещала восточных стран, много работы”.

Анна Чурина: "Выставка Mystic Universe очень необычная. Больше всего понравился воссозданный храм Ангкор-ват. Не была в Камбодже, но очень хочу. Мне кажется, что атмосфера этого места здесь присутствует, хоть и в более современном виде. На выставке многое посвящено медитативным практикам, я сама занимаюсь йогой. Мне нравится, что система упражнений в йоге построена так, что она тебя гармонизирует. Моей дочке 12 лет и она первый раз на такой выставке, ей очень понравилось”.

Владимир Левкин: "Для меня выставка Mystic Universe очередное погружение в то, что мне неизвестно и непонятно. Мне кажется, что каждый человек, приходя сюда, чуть-чуть откроет именно ту часть своей души, которая в простое рабочее время – закрыта. Здесь ее можно открыть, помедитировав в пространстве выставки. Советую приходить всей семьей, восторг моей дочери не передать словами”.

Алена Свиридова: ”Мне интересны абсолютно все мировые культуры. Mystic Universe знакомит с восточной. Для меня это целое непаханое поле, начинаю осваивать благодаря выставке”.

Денис Клявер: “Любая выставка открывает для меня что-то новое, что-то интересное. После выставки Mystic Universe я задумываюсь о том, чтобы углубиться в тему древнего Востока”.

Арина Шарапова: "Мы с семьей первый раз посещаем иммерсивную выставку. Погрузились! Я в детстве успела пожить и в Ираке, и в Иране, поэтому тема Востока мне близка. Сейчас немного занимаюсь йогой и практикую медитацию. Очень положительно сказывается на мне”.

Анастасия Меськова: “Если Samskara была именно выставочным проектом, то Mystic Universe – это классное шоу, немного Burning Man в центре Москвы. Хочется, чтобы гости уделяли больше внимания экспонатам, потому что это не просто красивые фотозоны, а вещи, наделенные глубоким смыслом”.