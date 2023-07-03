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Понедельник 3 июля

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Гороскоп на неделю с 3 по 7 июля 2023 года

Гороскоп на неделю с 3 по 7 июля 2023 года
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Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Карьеристы, ваш выход! Прямо с понедельника берите власть в свои руки – Полнолуние в Козероге дает вам шанс. Впрочем, не только карьеристы, но и все настроенные серьезно и поступательно достигать своих целей. Ловцы удачи пока отдыхают в сторонке, Козерог – это не про них.

Полнолуние в самом амбициозном знаке Зодиака это время составления планов и беспристрастного анализа достижений и провалов. Сейчас или никогда!

Полная Луна в Козероге покажет, чего мы достигли, причем даже в таких вещах, как вес тела или, например, до какой степени запущены дела, беспорядок в доме или задолженность по платежам. Насколько все хорошо или плохо? У Козерога нет чувства юмора и жалости, поэтому реальность предстанет перед нами без прикрас.

В то же время наличие Меркурия и Юпитера среди игроков дает надежду на то, что все это нам на пользу и в конечно итоге закончится хорошо. Правда, для этого придется поработать, ужаться в расходах или аппетитах, планах, надеждах.

Экономить и ограничивать себя будет нелегко – об этом говорит конфликт Венеры с Ураном. В такие моменты сложно контролировать чувства, слова, поступки, денежные траты. Вся неделя пройдет под влиянием этой неспокойной парочки, так что о покупках, косметологии, личной жизни, смене работы, переезде лучше на время забыть.

Выходные окажутся на удивление расслабляющими: влияние Нептуна и светил в водных знаках смягчит все обстоятельства или припорошит их ленью, нежеланием конфликтовать, замечать недостатки. Творчество, отдых на воде, спокойные домашние дела, тихие семейные вечера, медитации, мечты… Самое то после сложной недели!

Овен

Овнам придется принимать решения, касающиеся работы или бизнеса, учебы, социального статуса. Вы можете как подняться на новую ступень пьедестала, так и спуститься вниз. Все зависит от наработанного за полгода багажа. Если есть незаконченные творческие проекты – постарайтесь завершить их до 10 июля.

Телец

Всю неделю ваш Юпитер в выходной позиции, так что можете рассчитывать на признание, уважение, рост авторитета, удачные публичные выступления. Чего не скажешь о делах, связанных с домом и семьей – в них нужно действовать очень осторожно. В первой половине недели вам лучше воздержаться от поездок.

Близнецы

Финансы требуют внимания: не покупайте ничего на эмоциях и не бегите сгоряча в кабинет начальника, требуя повысить жалование. Полнолуние в Козероге и сильные позиции Сатурна говорят о том, что порядок и разумное потребление – ваше всё. Совершайте все поступки с позиции взрослого, и неделя пройдет продуктивно.

Рак

Полнолуние затрагивает вас по части отношений с партнерами и вообще с миром. Что-то может меняться: возникнут новые связи или исчезнут старые, сменятся правила игры. Это время усилить свои границы или проверить их. Записывайте свои идеи и мысли – Меркурий в лучах Солнца может подкинуть что-то интересное.

Лев

Это последняя неделя, когда в вашем знаке тусят Марс и Венера – 10 июля Марс вас покинет, а Венера, наоборот, застрянет надолго, до октября. Впереди много интересного или сложного, а сейчас уделите внимание здоровью, энергетическому балансу. В какой вы форме? Чего не хватает? Где болит? Ответы нужны прямо сейчас!

Дева

Спокойствие и застой скоро закончатся: в следующий понедельник, 10 июля, в ваш знак пожалует Марс. А пока есть время насладиться паузой, отдохнуть и позаниматься любимыми делами. Отдых, ваши хобби, времяпрепровождение с детьми, творчество, развлечения – найдите место для них в своем графике.

Весы

Полная Луна в Козероге обострит ситуацию у вас дома, покажет проблемные места в отношениях или быту. Что-то может ломаться, портиться, меняться. Не поддавайтесь влиянию капризной Венеры, которая продвигает образ старухи из сказки о рыбаке и рыбке. Наслаждайтесь тем, что у вас есть.

Скорпион

Водные знаки, в том числе ваш, фавориты на этой неделе – вам легче догадываться о том, что же на самом деле происходит. Такая проницательность не будет лишней, особенно в учебе, общении, переговорах и дальних поездках. Следите за бумагами, билетами, документами – ошибки могут дорого обойтись!

Стрелец

Полнолуние в Козероге это про деньги! Прибыль вы получите или убытки – зависит от того, как прошло первое полугодие: чем вы занимались, с каким настроением зарабатывали. Если с финансами все не так, как хотелось бы, у вас есть редкая возможность проработать 3 июля свои установки о деньгах или заменить их.

Козерог

Полная Луна в вашем знаке – событие сложное и знаковое. Если оно не принесет никаких событий, вас можно поздравить: вы идите своим путем и находитесь в гармонии со звездами. Если есть проблемы, не ищите виноватых, тут все завязано лично на вас. Это повод не для самокритики, а для внутренней работы.

Водолей

Не то чтобы звезды призывали вас стать эгоистами, но что-то такое в их влиянии просматривается. Водолеям рекомендуется углубиться в себя, побыть в одиночестве, разобраться с личными планами, надеждами, мечтами. Работа, дети, партнеры, социум должны отойти на второй план. Да, так можно!

Рыбы

Противостояние Солнца с Луной в Козероге может быть дискомфортным для вас. Холодность окружающих, недосказанности могут ранить, а сложности с детьми, творчеством отнимать много энергии. Не спешите с выводами, к выходным все будет позади и вы с удовольствием обнаружите, что жизнь прекрасна в любом случае.

3 июля 2023, 16:40
Фото: @Dragana_Gordic/freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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