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Воскресенье 23 июля

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Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2023 года

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Астролог Лилия Любимова дала советы на последнюю неделю июля.

Лето в разгаре, Солнце в зените, а звезды в ударе! Они продолжают нам расти и развиваться, даже если нам кажется, что все идет не так, как хотелось бы. На самом деле все на пользу!

На этой неделе Марс продолжит бодаться с Сатурном, мешая нам проявить силу воли, начать новое дело или получить документ, разрешение, подпись начальника. Придется приложить усилия, но в то же время не переборщить с давлением на людей: и Марс, и Сатурн этого не любят.

В целом многие дела будут буксовать и бодаться: не забываем, что Венера начала ретроградить, как и Сатурн, а до конца лета к ним присоединятся Меркурий и Уран, так что август будет непригоден ни для чего, кроме отдыха.

Для романтических знакомств, свадеб, покупок, косметологии, шопинга время явно неподходящее, зато для погружения в прошлое и исцеления старых душевных ран вполне подходит. Особенно 27 июля, когда Меркурий соединится с Венерой и поможет нам говорить откровенно и деликатно об отношениях, обидах и прочем.

А 28 числа, в пятницу, Меркурий оставит знак творческого и яркого Льва и перейдет в Деву, чтобы заняться реальными делами, выполнить различные обязательства, разобраться с деньгами, документами, учебой, здоровьем, ремонтом, дачными делами, уборкой и наведением уюта.

Так что выходные порадуют тех, кто соскучился по порядку, размеренной жизни и чувству удовлетворения от выполненных задач. Если вам есть что поделать руками, не отказывайте себе в этом – такие дела успокоят нервы и порадуют результатами.

Овен

Отдыхайте! Солнце во Льве делает все, чтобы Овнам было весело и кайфово, так что для отпуска, поездок и прочих летних развлечений эта неделя просто идеальна. Если нужно заняться здоровьем, записывайтесь к специалистам – со следующей недели звезды организуют вам удачные консультации.

Телец

Ваш дом станет местом притяжения для друзей, детей, родственников, соседей, коллег – звезды считают, что вам понравится такая движуха. Не забывайте и о культурной программе – она будет захватывающей. Вообще эта неделя не про работу и серьезные дела, а про общение и впечатления.

Близнецы

Если отдыхать, то в своем регионе, советуют звезды Близнецам. Поищите интересные места поблизости и смените обстановку. Меркурий, ваш главный небесный босс, в пятницу войдет в Деву и начнет помогать вам самовыражаться. Если вы пишете тексты, они получатся очень интересными и живыми.

Рак

Зарабатывайте деньги, пока другие ленятся из-за жары или желания оторваться по полной в середине лета. Для вас сейчас самая горячая пора в финансовом плане – если захотите, сможете достичь нового уровня дохода. Обратите внимание на проекты, которыми уже занимались, и забросили – проанализируйте свой опыт.

Лев

Макушка лета – ваше время! Вот в такое пышно цветущее, жаркое, томное время и рождаются Львы. Отмечайте дни рождения, езжайте в отпуск, живите в свое удовольствие. Но помните: Венера наложила вето на личную жизнь, шопинг, косметологию и самопродвижение.

Дева

В конце недели главная планета всех Дев Меркурий войдет в ваш знак. Это один из лучших периодов года! Вы будете лучше соображать и точнее выражаться, легче запоминать информацию. Появятся силы и уверенность. Для учебы и интеллектуальной работы самое то. Добавьте чуткости к себе!

Весы

Весы начнут неделю в приподнятом настроении: вам захочется развлекаться, носить яркие вещи, делать селфи и хвастаться своим отдыхом. Эта активная неделя прекрасно подходит для поездки в отпуске, встреч с друзьями, веселых рейвов. Даже на работе будет ощущаться непривычная легкая атмосфера.

Скорпион

Каждое лето у вас на работе становится особенно горячо: приходится заменять коллег или придумывать что-то креативное. Этим и предлагают заняться звезды. Особенно если в личной жизни что-то не так – уходите с головой в работу! Кстати, бывшие работодатели могут предложить вам вернуться.

Стрелец

Отдых в другой стране не только понравится вам, но и принесет пользу. Например, новые связи, идеи, знания. На этой неделе вам будет легко привыкать к новому, менять жизнь, расширять кругозор. Если хотите пройти онлайн курсы, записывайтесь поскорее – учеба вам понравится и будет вдохновляющей.

Козерог

Козероги себе на уме: вам хочется заниматься чем-то в одиночестве, экспериментировать, радоваться своим открытиям, читать взахлеб книги и заниматься творчеством. Неделя также благоприятна для уплаты налогов, долгов, работы с психологом. В общем, в центре внимания должны быть вы сами!

Водолей

В личной жизни Водолеев – как в кино. Сюжет может быть и драматическим, и комедийным, и щемяще сентиментальным. Но помните, что знакомства и романы, начатые этим летом, продлятся, увы, недолго. Как на грех, вы будете привлекать противоположный пол, так что соблазн будет велик.

Рыбы

Отправляйтесь в санаторий или спа отель, записывайтесь на различные оздоровительные процедуры – сейчас наилучшая пора для того чтобы заниматься своим здоровьем, телом. Вам также будут хорошо даваться встречи и беседы тет-а-тет. Важные разговоры лучше назначить на 27 июля.

23 июля 2023, 10:03
Фото: Katharina Hild / imagebroker.com / www.globallookpress.com
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