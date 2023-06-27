Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака

Астролог обозначила период когда не стоит заключать брак.

Подготовка к свадьбе – это особенный период в жизни каждого человека. В этот день мы хотим, чтобы все было идеально, чтобы наша любовь была вечной и непреходящей. Но что делать, если прогноз астролога предупреждает о неблагоприятном периоде для свадеб? Ведь как говорится, звезды оказывают сильное влияние на всю нашу жизнь.

Звездный астролог Василиса Володина предупреждает, что с 23 июля по 4 сентября наша планета попадет под влияние ретроградной Венеры. Это может не самым лучшим образом сказаться на тех, кто собирается пожениться в этот период. Но не стоит сразу отменять свадьбу, есть некоторые нюансы, которые стоит учесть.

Во-первых, разрешение астрологов на свадьбу в период активности ретроградной Венеры получают те, кто играет повторную церемонию. Также есть люди, чья натальная карта предполагает начало союза в этот период. Но это уже индивидуальные случаи.

Во-вторых, если удастся разглядеть особенные личные мотивы и преимущества этих дней, то на ретро-Венеру в гороскопе брака можно закрыть глаза. Важно понимать, что чувства должны быть не главным критерием при выборе даты свадьбы в этот период.

Но если вы не хотите рисковать и желаете, чтобы ваш брак был счастливым и долгим, то лучше выбрать другой период для свадьбы. Не стоит игнорировать предупреждения астролога, ведь звезды могут повлиять на нашу жизнь.



Но что делать, если свадьба уже запланирована на этот период? В таком случае стоит обратиться к профессиональному астрологу, который поможет разобраться в ситуации и дать рекомендации по выбору даты.