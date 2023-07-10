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Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2023 года

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Сбрасываем обороты! Начинается завершающая неделя лунного месяца – время заканчивать дела и подводить итоги. Астролог Лилия Любимова специально составила гороскоп.

Спешить некуда, но и откладывать на потом не стоит, дабы не пойти в резонанс со звездами. Марс, с понедельника обитающий в знаке трудолюбивой Девы, настраивает на сбор плодов.

Кроме Марса, поменяет знак и Меркурий – планета, отвечающая за наше мышление и коммуникации, 11 июля переместится в Лев. Золотое времечко для самопиара! Хвалить себя, делать фотосессии, вспоминать все свои заслуги и победы, не стесняться упоминать свои звания и регалии – разрешается. Уж раз в году-то можно!

Это также прекрасная неделя от отдыха, развлечений, детских праздников, смены имиджа, косметологии, покупки косметики и яркой одежды, костюмов для мероприятий и свадеб, а также для творческих занятий, сдачи экзаменов и тестов в учебных заведениях, связанных с искусством, особенно театром и кино.

Единственной досадной помехой выглядит противостояние между Меркурием и Плутоном, которое может подпортить настроение и отношения между людьми в понедельник – вторник. Будьте внимательны и критичны к поступающей информации, она может оказаться ложной.

Самым радужным образом выглядят среда и пятница. В среду идущая по Тельцу Луна будет по очереди активизировать Юпитер и Уран, а в пятницу последнему перепадет еще и внимание Солнца.

В итоге среда будет пригодна для материальных дел (хорошо зарабатывать и тратить деньги, продавать и покупать), а пятница – для интеллектуальных (учиться и учить, заниматься наукой, работать с психологом).

Выходные – макушка лета! Они прекрасно подходят для отдыха. Суббота идеальна для общения, поездок, встреч, веселого времяпрепровождения (однако будьте осторожны с алкоголем и у воды), а воскресенье для семейного досуга, домашних дел, созерцания, медитаций, чтения – это очень важно накануне Новолуния!

Овен

Луна начнет неделю в вашем знаке, да еще и в напряженном аспекте с Солнцем – не делайте высоких ставок на понедельник и вторник, дайте себе право начать эту семидневку плавно, без рывков. Со среды по пятницу звезды будут благосклонны к Овнам, желающим заработать побольше денег, а выходные – к отдыхающим.

Телец

Активная неделя ждет Тельцов, особенно тех, кто связан с детьми, медициной, или ведет собственный бизнес. Обратите внимание на пятницу – день, когда Солнце поделится своей могучей энергией с вашим Ураном. Может произойти что угодно, например, быстро исполнится загаданное вами желание!

Близнецы

Луна доберется до вашего знака к выходным, так что все рабочие дни вы можете чувствовать спад энергии. Больше всего вас будут интересовать личные дела, самочувствие – вот на это и направьте усилия. Суббота принесет что-то новенькое, приободрит и порадует. Возможно, вы окажетесь в центре внимания в выходные.

Рак

Медленно, но верно снижается активность событий. В вашей жизни понемногу становится тише. Во вторник ваш знак покинет Меркурий, а на следующей неделе и Солнце. Если вы в отпуске, отдыхайте на всю катушку; если же нет – занимайтесь собой. Ваше здоровье, потребности должны быть в приоритете.

Лев

Уже в понедельник Марс покинет ваш знак и переедет в Деву, откуда будет подбрасывать вам предложения о работе. И это в разгар лета! Впрочем, деньги Львам нужны всегда, поэтому вполне возможно, что вы будете рады. Главное не забывать о себе: Меркурий пришел в ваш знак, чтобы сделать вам хорошо.

Дева

Не успели отдохнуть? Теперь уже вряд ли получится: с 10 июля и до 27 августа Марс в вашем знаке не даст вам спокойно расслабиться в отпуске или забросить подготовку к 1 сентября, потому что жарко и лень. Он будет будить вас пораньше и заставлять работать, делать ремонт, заниматься с репетиторами, трудиться на даче.

Весы

Тема №1 для Весов на этой неделе – здоровье. Будьте внимательны и снисходительны к себе, особенно в ментальном плане: стрессы и нервотрепка вам сейчас совершенно неполезны. В идеале хорошо бы уехать в отпуск, но не на шумный курорт, а туда, где можно насладиться тишиной и красотой природы.

Скорпион

В личной жизни Скорпионов намечается что-то интересное: следите за событиями и вовремя принимайте решения. Не исключено, что появятся новые предложения, касающиеся бизнеса или услуг, которые вы оказываете. Выходные прекрасны для активного отдыха и творчества, экскурсий, посещения интересных мест.

Стрелец

Кому лето дается отдыха, а кому и для работы! Вам выпало второе – Марс в Деве шлет сигналы о том, что готов всячески поддерживать вас в желании сделать карьеру, повысить доходность бизнеса или вашу самооценку за счет успехов в делах. Даже если запланирован отпуск, не забывайте о своих целях.

Козерог

Плодотворная неделя ждет Козерогов: планеты помогут правильно распределить дела по дням недели и добиться успеха. Главное – пройти без потерь понедельник и вторник, когда ваш Плутон окажется под давлением. Зато среда, пятница и воскресенье обещают хорошие новости и приятные впечатления.

Водолей

Личная жизнь и здоровье будут на этой неделе важнее, чем деньги или успех в делах. Это влияние будут особенно остро чувствовать Водолеи, которым долго было некогда подумать о себе. Начните прямо сейчас! Запишите: что вам нужно купить; какого врача посетить; как, где и главное с кем хочется отдохнуть?

Рыбы

Переход Марса в противоположный знак намекает, что вторая половина лета принесет Рыбам перемены в отношениях и союзах. По крайней мере, что-то будет происходить, и вам не придется скучать. Что касается текущей недели, она принесет вам шансы на успех в таких делах, как творчество, дети, шопинг, отдых.

10 июля 2023, 08:00
Фото: Werner Forman Archive/www.globallookpress.com
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