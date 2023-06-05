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Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2023 года

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Что ждет представителей всех знаков зодиака? Рассказывает астролог Лилия Любимова.

Доставайте из шкафа свои лучшие летние вещи – с 5 июня и до самого октября встречать вас будут исключительно по одежке! Это Венера перешла в знак Льва, перемещая фокус с внутреннего на внешнее. Настало время тех, кто умеет и любит привлекать внимание, постить селфи и хвастаться. А также "работает лицом" или развивает свой личный бренд. Золотое время для них!

Правда, эту неделю Венера проведет в тисках Плутона и Юпитера, поэтому ее влияние будет ограниченным, а самооценка большинства людей – заниженной. И только с 12 июня она начнет расцветать вместе с розами и другими жителями летних клумб. Это знак нам всем: хватит стесняться, комплексовать, грустить. Лето на дворе!

Ну а пока летнее настроение вас не захватило, попробуйте еще поработать. Ведь Меркурий до сих пор в Тельце, а значит, можно налегать на трудоемкие дела, требующие усердия, сил, неспешности, основательности, хорошего вкуса.

С понедельника по среду можно продуктивно трудиться, лечиться, заниматься организацией отдыха детей, работой, сбором справок, творчеством, продуманным шопингом, своей внешностью, домашними делами.

11 июня Меркурий переместится в Близнецы и включит более высокие энергии, которые скорее пригодны для умственной работы. Так что эту неделю хорошо использовать для окончания практичных дел.

Тем более что выходные совершенно не годятся для покупок, тяжелого труда и любого напряжения. Суббота хороша разве что для легких физических нагрузок и абсолютно не подходит для общения, алкоголя и трудоемких работ. А воскресенье поднимет вопросы личной безопасности, учебы, планирования отдыха.

Так как у многих выходным днем будет и понедельник, можно запланировать на него яркие праздничные мероприятия, развлечения и любые радости жизни. Этот день – сатисфакция за все ваши труды м приятная отдушина!

Овен

В понедельник и вторник Луна с Меркурием предложат вам свои услуги в решении сложных вопросов на работе и учебе. В эти дни вам будет удаваться сделать в 2 раза больше обычного и сохранять при этом концентрацию внимания. Все остальные дни недели может ощущаться спад активности. Отдыхайте, вы это заслужили!

Телец

Первую половину недели вам будут неплохо помогать в делах и учебе интуиция и личный опыт. Опирайтесь на них, когда обстоятельства будут заставлять быстро принимать решения. Всю неделю, а точнее даже первую половину июня, вам стоит избегать толпы и темных переулков, мутных личностей. Берегите себя!

Близнецы

В воскресенье в ваш знак прилетит Меркурий – "родная" планета Близнецов. С ней вы почувствуете себя невероятно легко. Но до этого надо прожить еще целую неделю, которая может выдаться непростой из-за финансовых вопросов. Исключение составит четверг – это ваш день! Вам повезет на учебе, в поездках.

Рак

Начало недели порадует вас возможностью договориться с кем-то, найти понимание, прийти к согласию или подписать договор. Кроме того, Венера покидает ваш знак, смещая интересы в сторону доходов. Все лето вам будет интересно зарабатывать деньги (с переменным успехом), а не отдыхать. Но отдых тоже важен, не забывайте!

Лев

В начале недели в ваш знак входит Венера, причем надолго – до октября. Обращайте внимание на свое самочувствие и отношения. Здоровье требует внимания, а собеседники – терпения. В выходные не сорите деньгами, а лучше вообще не тратьте их, а наоборот, начните – или продолжите – откладывать на что-то приятное.

Дева

Начало недели порадует Дев творческим подъемом, работоспособностью и хорошим настроением. Правда, фоном могут возникнуть тяжелые мысли и вопросы, претензии к самим себе. Не отмахивайтесь от них – они не отстанут, пока не проработаете! В выходные будьте аккуратны с партнерами, избегайте конфликтов.

Весы

Домашние дела или семейные проблемы надвигаются на Весы как туча. Не бойтесь их, отламывайте по кусочку и делайте, тогда туча быстро рассеется. В четверг вам повезет во всем, что связано с детьми, творчеством, внешностью, отдыхом. Выходные посвятите здоровью – оно того точно заслуживает!

Скорпион

Разговоры и переписки будут трудно даваться вам в первые дни недели, поэтому встречи, собеседования, диалоги с близкими лучше перенести на четверг. В целом эту неделю нужно провести с осторожностью – ваши главные планеты Марс и Плутон по-прежнему воюют. Настройтесь на то, что это нужно просто переждать.

Стрелец

После полнолуния вы можете ощущать слабость или лень – это нормально, дайте себя время на восстановление сил. Венера, переехавшая в родственный для вас знак Льва предвещает удачу на учебе и в поездках, но не сейчас. Эту неделю потратьте на зарабатывание денег – она прекрасно для этого подходит.

Козерог

В конце недели в ваш знак возвращается Плутон, от которого вы только избавились в конце марта. Что ж, пришло время для работы над ошибками! Луна в вашем знаке в начале недели поможет понять, о чем именно идет речь. Слушайте себя и больше никого. Эта неделя больше подходит для уединения, чем для общения.

Водолей

Водолеям неделя принесет новые темы. Венера в противоположном знаке откроет что-то новое в отношениях, а покинувший вас до конца года Плутон затормозит перемены, начавшиеся весной. Луна в вашем знаке в четверг создаст все условия для учебы, творчества, шопинга, внешнего преображения.

Рыбы

Венера во Льве – это знак для всех Рыб о том, что пришло время всерьез начать заботиться о себе. Поменять график и режим дня, ввести новые полезные привычки, позволить себе больше красивого и приятного. Социум вам сейчас не очень интересен, в карьере мало возможностей. Сосредоточьтесь на себе!
5 июня 2023, 08:20
Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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