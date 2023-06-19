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Понедельник 19 июня

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Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня 2023 года

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

А почему бы не попробовать? Если такая мысль не дает вам покоя, смело делайте ее девизом недели, советует астролог Лилия Любимова. Как говорится, не попробуешь – не узнаешь!

Звезды настроены на эксперименты и пробные варианты: новое дело, бизнес, учеба, творчество, работа с психологом, спорт, режим дня. Причем помощь планет будет состоять не в том, чтобы поощрять в нас авантюризм, а в том, чтобы мы могли разобраться в нюансах новых дел.

Всю неделю любопытный Меркурий в содружестве с творческим Марсом будут активизировать мышление, будить в нас любопытство и желание действовать. Эта прекрасная пара поможет покупать и продавать, запоминать и находить в своей памяти информацию, сдавать экзамены и тесты, составлять и реализовывать планы.

Это время не подходит разве что для масштабных стартапов, которые вы долго и тщательно готовили, или в которые вложили серьезные деньги – для таких дел придется дождаться осени. А вот для проектов, в которых вы хотите попробовать свои силы или узнать, как оно пойдет, с какими трудностями придется столкнуться, момент просто идеальный.

Для чего еще хороша эта неделя? Для семейных праздников и отдыха, домашних дел, поездок к родителям, занятий с детьми (Солнце входит в Рак), загадывания желаний (21 июня – Летнее Солнцестояние), выходов в свет, романтики, косметологии, шопинга, творчества (Венера и Марс во Льве).

Так как в течение недели активен дуэт Юпитер-Сатурн, помните, что здоровая практичность, расчетливость, сейчас приветствуются. А вот пускаться во все тяжкие в денежных тратах, удовольствиях и лени не надо: планеты могут вам выписать за это серьезный счет. Все, что вы делаете, должно быть разумным. Даже отдых!

Кстати, в выходные отдохнуть мало у кого получится: деловитая Луна в Деве напомнит про множество дел, невыполненных обещаний, близких дедлайнов и планов на лето. Тот самый случай, когда поспать или позагорать смогут только настоящие пофигисты!

Овен

Овны могут открыть новые способы экономить, разумно тратить, откладывать и вообще грамотно распоряжаться финансами. Если вам интересно поучиться бизнес-планированию, начинайте сейчас. Надоели дела и интересует личная жизнь? Общение с противоположным полом обещает быть интересным!

Телец

Для Тельцов начинается период влияния Сатурна. Он крепко взялся за ваш Юпитер и желает научить его некоторым сугубо практичным делам. Подстраивайтесь и вы под эту серьезную энергию – даже в отпуске можно, как минимум, размышлять о том, как более грамотно вести дела. И не бойтесь показаться занудой!

Близнецы

Солнце покинуло ваш знак, и всеобщее внимание к вам сошло на нет. Можно вздохнуть с облегчением! Правда, залечь на дно или отдохнуть Меркурий в вашем знаке не позволит, побуждая интересоваться учебой, бизнесом, творчеством. Также до 27 июня вам будет легко публично выступать, вести переговоры.

Рак

Каждый год в этот день! 21 июня Солнце обычно входит в ваш знак, так что с днем рождения, дорогие Раки! Верные и искренние, домашние и талантливые, на этой неделе вы будете вполне довольны собой и жизнью. Кроме поздравлений, вы также получите возможность заработать денег и переделать личные дела.

Лев

22 июня Луна выступит посредницей между Венерой и Марсом, что обещает вам позитивный день. Правда, мрачная Лилит тоже участвует и может подкинуть неприятностей. Если кто-то не внушает вам доверия или вызывает отторжение, отдаляйтесь от этих субъектов. Вы не обязаны никому ничего объяснять!

Дева

Во внешней жизни Дев может не происходить ничего особенного, тогда как в душе происходит переоценка друзей, групп, соц.сетей. Рубить с плеча не нужно, у вас есть время все обдумать. В выходные Луна будет хозяйничать в вашем знаке, помогая сделать так, что все вокруг будут плясать под вашу дудку.

Весы

Как назло, на работе или учебе вы будете на виду, и ваша фамилия прозвучит не единожды за неделю. Так что готовьтесь не опаздывать и сделать все, чтобы не вызывать нареканий. В то же время Марс с Венерой расхолаживают и нашептывают идеи про отдых, свидания, яркие развлечения. Что ж, все можно совместить!

Скорпион

Личная жизнь Скорпионов возвращается в ТОП, причем поводы могут быть самыми причудливыми: кто-то из бывших вернется якобы за своим зарядным устройством или вы начнете флиртовать в серьезном месте – на работе или учебе. В любом случае почаще включайте мозг, будьте благоразумны.

Стрелец

Жизнь бьет ключом, так что вам некогда и присесть! Стрельцы – студенты и ученики получат хорошие оценки за красивые глаза или находчивость, а любители домашнего уюта смогут дешево купить товары для дома или отлично организовать какие-то работы. Для дальних поездок, перелетов неделя тоже хороша.

Козерог

Козероги пока еще в прошлом. Поставить точку в переписке, творческой работе, любовных отношениях – это непросто. Но вы сможете! У некоторых Козерогов буквально спадет пелена с глаз, изменится отношение к чему-то или к кому-то. Не забудьте за всем этим заниматься здоровьем, больше отдыхайте.

Водолей

Пришло время навести порядок в доме, причем необязательно в прямом смысле. Возможно, Водолеям предстоит работа над семейными отношениями или финансовыми привычками членов семьи. В то же время о себе тоже не стоит забывать: запишитесь к врачам или на приятные оздоровительные процедуры.

Рыбы

Первое, за что взялся ваш Сатурн, это поездки и коммуникации. То, что раньше давалось легко и шло как по маслу, может затормозить или вообще отмениться. Будьте готовы проявлять гибкость! А вот Солнце в Раке обещает вам целый месяц разных приятностей. Лучшее время для отпуска у воды или на природе!

19 июня 2023, 08:20
Фото: Barbara Boensch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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