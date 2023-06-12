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Вторник 13 июня

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Гороскоп на неделю с 12 по 18 июня 2023 года

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июня 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Что ждет представителей всех знаков зодиака в середине июня? Рассказывает астролог Лилия Любимова.

Хотите перевернуть страницу и начать новую жизнь? Тогда эта неделя для вас. Звезды предлагают нам закончить все дела, начатые весной, подвести итоги и перейти, наконец, на приятный летний режим!

Быстро бегущий Меркурий, убывающая Луна, затормозивший Сатурн и вернувшийся в Козерог Плутон создают все условия для завершения процессов. Это лучшие дни июня для того, чтобы наводить порядок в делах перед отпуском, сдавать экзамены и тесты, возвращать долги, делать уборку, избавляться от старых ненужных вещей.

Правда, воздействие Сатурна на Меркурий может испортить многим настроение, заставляя концентрироваться на негативе и смотреть на мир сквозь серые очки пессимизма или увеличительное стекло параноика. Не давайте самокритике, страхам и неверию в добро завладеть вашим вниманием!

К счастью, Венера и Марс расположились во Льве – знаке, который обожает праздники, яркую одежду и удовольствия. Они помогут переключиться на позитив и найти время на развлечения, шопинг, маленькие радости жизни.

На окончание недели приходятся самые яркие астрособытия середины июня: разворот Сатурна 17 июня и Новолуние 18-го. Ретро фаза Сатурна поставит на паузу многие дела, ослабит контроль и повысит у многих уровень пофигизма. Для отдыха – самое то!

А Новолуние в Близнецах обещает помочь избавиться от иллюзий или узнать правду. Негативно настроенный Нептун предупреждает об опасности водной стихии: нужно быть очень внимательными во время отдыха у водоемов. Алкоголь, сомнительные напитки лучше полностью исключить.

Овен

Вы начнете неделю в приятном состоянии, когда дела спорятся, а самочувствие радует. Старайтесь сохранять этот тренд! Если есть возможность, раздавайте долги, гасите кредиты. С приближением Новолуния будьте серьезнее в поездках, перевозках, документах и общении – есть риск обмана, подстав, путаницы.

Телец

Луна в среду и четверг пройдет по вашему знаку, по очереди «включая» Юпитер и Уран. Это самое неподходящее время для принятия решений и взятия на себя обязательств. Старайтесь ничего не обещать и не строить далеко идущих планов. Новолуние принесет какие-то новости о финансах. Не спешите верить, проверяйте!

Близнецы

Всю неделю вам будет легко избавляться от всего устаревшего. Вы сможете разобрать завалы и дома, и на работе, и на учебе. В пятницу к Солнцу и Меркурию в вашем знаке присоединится Луна, чтобы в воскресенье устроить Новолуние. Проведите этот день с осторожностью – больше наблюдайте, меньше обещайте.

Рак

Подготовительный процесс идет вовсю! Раки из тех, кто действительно находится в стадии завершения старого и подготовки к новому. Хорошо, если вы делаете это по ранее составленному плану, т. к. Новолуние несет много противоречивых желаний и новостей. Вам важно идти своим путем, не слушая других.

Лев

Венера и Марс в вашем знаке в неплохое форме, а все Львы – чрезвычайно заняты собой. И это правильно, так что звезды будут вам только содействовать. Слишком активная социальная жизнь вам сейчас не очень полезна, хотя Новолуние пробудит к ней интерес. Будьте осторожны с новыми знакомыми, группами в соц.сетях.

Дева

Девы, которые пока не думают об отпуске, не так уж и неправы – для вашего знака сейчас время деловой активности. Начинать новые проекты, менять работу на этой неделе не стоит, а вот заниматься завершением дел – вполне. Если вам будут поступать предложения, будьте критичны и обещайте дать ответ после 19 июня.

Весы

Очередной жизненный этап подходит к концу, и вам нужно подвести итоги. Что удалось сделать этой весной, что не получилось? Не преувеличивайте свои недостатки, старайтесь быть объективными! Эта неделя поставит перед вами задачи, связанные со здоровьем, а Новолуние принесет темы отпуска или учебы.

Скорпион

Всю неделю вам придется больше заниматься другими людьми, чем собой. В среду и четверг Скорпионам следует держать под контролем отношения – у ваших партнеров много эмоций, событий или вопросов к вам. Ближе к Новолунию усильте бдительность относительно финансов – есть риск столкнуться с мошенниками.

Стрелец

Хотите похудеть или избавиться от вредной привычки? Эта неделя прекрасно подходит для расставания со всем, что мешает вам быть в хорошей физической форме. Настройтесь решительно, и звезды помогут! С пятницы на первый план выйдет личная жизнь. Перемены там будут сопряжены с поисками истины.

Козерог

Терпение и труд все перетрут! У вас получится довести до нужного результата дела, связанные с детьми, творческими проектами, занятиями спортом. Главное – не переусердствуйте с нагрузкой, так как Новолуние подставит вопрос о здоровье, образе жизни. Не навредите себе перфекционизмом.

Водолей

Звезды придадут сил, чтобы вы смогли доделать затянувшийся ремонт или наоборот, перейти от подготовки к реальным делам. Все, что связано с домом и семьей, можно будет закончить или привести в порядок. Новолуние обещает принести новые волнующие чувства, вдохновение. Будьте осторожны, не обманитесь!

Рыбы

Сатурн в вашем знаке нажал на «стоп», так что разборки с собой в самом разгаре! Не оставайтесь наедине с проблемами, если они действительно мешают жить – идите к психологу. Рыбам, которые занимаются домашними делами и недвижимостью, Новолуние может принести неясности, задержки, нестыковки.

12 июня 2023, 01:17
Фото: Katharina Hild / imagebroker.com / www.globallookpress.com

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