Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты

Настает благоприятное время для действий.

Март порадует нас удачей в финансах, возможностью разобраться в себе и в своих в личных отношениях, но вызовет напряжение в отношении здоровья. Подробнее о том, что ждет нас с наступлением весны, расскажет ясновидящая Кажетта.

Недавняя денежная неудача может быть вскоре компенсирована неожиданным поступлением дохода или наследства. Инвестируйте эти деньги с умом. Будет разумно записаться на курсы, чтобы подтянуть имеющиеся навыки или приобрести новые. Поработайте над установлением мира в доме, сделав необходимый ремонт или покупки и позаботившись о благополучии и здоровье тех, кто делит с вами семейный быт. Если планируется поездка, будьте готовы к задержкам или помехам. Учитель или наставник может нуждаться в вашей помощи.

В середине месяца вы можете чувствовать себя удивительно отстраненно, обдумывая сложные решения. Возможно, необходимо реально оценить отношения, в которых вы находитесь. Из-за перенапряжения у вас может возникнуть ощущение, что вы теряете контроль над ситуацией. Сейчас необходимы терпение и дипломатия. Препятствия могут быть разрешены во всех сферах при условии эффективного общения. Комплимент партнеру или супругу может стать позитивным шагом. Не забывайте работать в команде. Узнайте, чего ожидает от вас партнер в отношениях и поделитесь собственными ожиданиями.

Пришло время еще раз продемонстрировать свое мастерство в решении финансовых вопросов. Сейчас самое время дать небольшой кредит другу или попросить взаймы самому, если вам вдруг понадобится немного дополнительных денег. Хотя вы знаете, как управлять своими деньгами и заставить их работать на вас, ваше здоровье – это совсем другое дело. Вы не можете контролировать продолжительность своей жизни и в этом месяце многих будут беспокоить некоторые проблемы со здоровьем. Их нужно решать немедленно, не откладывая ни на минуту, поэтому при возникновении недомоганий запишитесь на прием к своему врачу.

Сейчас, как никогда раньше, вы готовы исследовать погрузиться в себя. Настало время остановиться на себе и провести серьезный самоанализ; возможно, вы откроете в себе сильные стороны или таланты, о которых даже не подозревали. Вы поймете, что вам нужно сделать, чтобы работать лучше и получить признание за то, что вы делаете.

Прекрасный момент для того, чтобы сделать шаг вперед и поделиться своими идеями со всеми вокруг. Вы привлекаете поклонников, некоторые из которых могут проявить к вам романтический интерес, и вообще, в этот период года вы наиболее заметны. Укрепите слабые места и заделайте трещины, возможно, даже измените несколько переменных, чтобы в целом "вы" стали лучше и сильнее. Не просто живите своей жизнью, делайте все, что делает ее подлинной и цельной.