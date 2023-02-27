Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю

Советы астролога Василисы Володиной.

Астролог и экс-ведущая телепрограммы "Давай поженимся" на Первом канале Василиса Володина поделилась новым прогнозом, что знаки зодиака пережили предстоящие семь дней с пользой. По ее словам, первая весення неделя обещает быть успешной, если следовать некоторым рекомендациям.

Так, для того, чтобы с понедельника по воскресенья вас осыпало подарками нужно плодотворно потрудиться и грамотно спланировать время. Звездная блондинка уверяет: нужно довериться своему мозгу, который за вас выберет верный план действий. Вместе с тем астролог рекомендует пообщаться с бывалыми людьми и прислушаться к их советам, потому что, судьба глаголет их устами.

Особое внимание Василиса Володина обратила внимание на личные границы. По ее словам, их нужно стараться отстаивать и не идти на поводу у идеалистов, которые будут стараться навязать свою точку зрения. До среды не забывайте заявлять о себе, ведь Венера, по мнению экс-ведущей "Давай поженимся", находится в соединении с Юпитером, а это значит, что слава, о которой вы, возможно, мечтаете вас уже заждалась!

С четверга тех, кто рискнул в первой половине недели, ожидает прибавка в денежном плане. Также, говорит астролог, это прекрасное время для новых знакомств или увлечений. Василиса Володина предупреждает: если не следовать рекомендациям с начала недели, то есть риск все упустить.