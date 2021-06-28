Каким знакам зодиака повезет? Гороскоп удачи на 2022 год – в материале "Дни.ру".

2022 год готовит большинству знаков зодиака целую кучу сюрпризов. Юпитер – планета "Большого счастья", первую половину года проведет в созвездии Рыбы. Такое положение планеты принесет материальный успех знакам стихии воды – Рыбам, Ракам и Скорпионам. Во второй половине года, после того как Юпитер переместится в знак Овна, удача ожидает родившихся под знаками Стрельца, Льва и Овна.



Звезды предсказывают перемены во всех сферах жизни, а потому гороскоп удачи на 2022 год настоятельно советует не держаться за прошлое, а быть открытыми изменениям и стремлениям всем знакам зодиака. Известный астролог Тиана Атлас рассказывает, кому и в чем из двенадцати знаков зодиака особенно повезет.

Овен

Первую половину года гороскоп удачи 2022 советует использовать для внутреннего духовного поиска, занимайтесь самообразованием, развивайте интуицию. Это период, когда нужно заглянуть внутрь себя и познать свою внутреннюю силу. Хорошее время для волонтерской работы. Помогайте людям, не ожидая ничего взамен. Не поддавайтесь искушению сбежать от повседневных обязанностей. Во второй половине года вы уже определитесь со своим будущим и сможете смело ставить цели и направлять на них cвoe внимaниe, чтобы получить желаемое.

Телец

С начала года события будут развиваться очень стремительно. Много общения, контактов, знакомств, встреч, приглашений, улучшение по финансовой части. Ваше трудолюбие позволит вам успевать везде. Во второй половине года у вас появится больше свободного времени. Вкладывайте энергию в дружбу, в саморазвитие, отдых. Это время, когда вы наполняетесь мечтами и планами. Благодаря большему количеству контактов в первой половине года, вы обязательно придете к новым идеям и получите вдохновение, – обещает гороскоп удачи на 2022 год.

Близнецы

Вы усердно трудитесь первую половину года, прокачиваете сильные стороны и устраняете слабости. Юпитер в течение года движется по сектору карьеры и репутации. Во время этого цикла вы получите признание за проделанную работу. Вы можете получить повышение или освоить новую профессию. Во второй половине года вы окажитесь в центре внимания, у вас могут появиться поклонники и последователи. Также, это отличное время для брака или делового партнерства. Если вы хотели открыть свой бизнес, то сейчас хорошее время разработать собственный бренд.

Рак

Желание повышать свою квалификацию и обучаться новому не оставит вас в первую половину года. Если вы прервали когда-то свое обучение, теперь вернетесь с уверенностью и четкой позицией все закончить. Стоит позаботиться о себе заранее и спланировать интересный полноценный отдых в виде путешествия в другую страну, так как во второй половине года вас ждет много работы. Руководство будет ставить задачи и вести к цели, – наставляет гороскоп удачи 2022. Возможен рост по карьерной лестнице.

Лев

Эксперименты в интимной жизни принесут много новых впечатлений, страсть с вашим партнером разгорится ярким пламенем. В финансовой сфере у вашего партнера все будет складываться очень хорошо, будет возможность хорошо заработать и накопить деньги на незабываемое путешествие, в которое вы поедете во второй половине года. Пришло время использовать возможности, которые помогут вам почувствовать себя сильнее и лучше всех, – мотивирует гороскоп.

Дева

Судьбоносные знакомства в первой половине года приведут к крепким романтическим отношениям. Возможно, даже вы примете быстрое решение о свадьбе, так сильно захочется скрепить союз. Удачный транзит Юпитера для решения юридических вопросов. Согласно гороскопу удачи, вы можете получить наследство или страховые выплаты. Во второй половине года доверьтесь партнеру, он не даст в обиду и обеспечит вашу поддержку во всех начинаниях, а ваша страсть в отношениях не угаснет в течение всего года.

Весы

Начальство будет считать вас нужным человеком и профессионалом. Это время, когда ваши рабочие проекты или обязанности расширяются, или у вас появляется больше возможностей для трудоустройства. Не стоит забывать о здоровье, выделите время чтобы обследоваться и возможно провести профилактические процедуры. Одинокие Весы будут готовиться к встрече со своей второй половинкой. Гороскоп удачи на 2022 год говорит о том, что ваш верный спутник уже спешит навстречу. Приятные романтические отношения не гарантируют вступление в брак, однако, эту дружбу многие Весы пронесут сквозь года.

Скорпион

Это время станет необыкновенно ярким, эмоционально насыщенным и удачным. Отличная интуиция Скорпионов подскажет, какой творческий проект выбрать, чтобы быстро получить результат. Получайте удовольствие от жизни – ваш романтический и творческий миры растут и расширяются. Во второй половине года займитесь здоровьем, спортом, правильным питанием. Вам это придаст силы справиться с достаточным количеством препятствий. Какое-то время придется разрываться между карьерой и домом. Уделяя внимание одному из направлений, можно параллельно запустить другое.

Стрелец

Прекрасное время, чтобы улучшить свой жилищный вопрос, – намекает гороскоп удачи на 2022 год. Семейная жизнь и домашнее устройство расцветают. Вы можете переехать в новый дом, возможно, более крупный и красивый. В любовном плане ждет очень разнообразный период. Возможен очень страстный роман, будете ссориться и расходиться, потом мириться, сходиться. Чтобы свести к минимуму риски возникновения подобных ссор, представителям вашего знака зодиака нужно научиться вести диалог с близкими, – советует гороскоп 2022. Вторая половина года благоприятна для зачатия ребенка.

Козерог

Будьте инициативны, хватайтесь за новые проекты, экспериментируйте и не бойтесь вести людей за собой. Лидерские качества добавят вам бонусов в достижении цели. Полезные знакомства могут привести вас в сферу СМИ и рекламы. Лето 2022 года будет богато на интересные события. Возможно, трудолюбивым Козерогам придется балансировать между профессиональным ростом и семьей. Не забывайте: ваш дом – ваша крепость. В семье вы можете черпать силы и вдохновение для достижения всех своих целей.

Водолей

В работе ожидает удачный период в первой половине года. Гороскоп удачи на 2022 год сулит прекрасное время для развития бизнеса и получения вознаграждения за вложенные ранее усилия в свою карьеру. Многие Водолеи сделают крупное приобретение, будь то квартира или долгосрочные инвестиции. Во второй половине года вы легко будете заводить отношения с самыми разными людьми. Вам будет интересно поддерживать зарубежные контакты и иметь много друзей и доброжелателей за границей.



Рыбы

Как гласит гороскоп удачи на 2022 год, вашей целью будет развитие личности. Уверенность в себе возрастает и вы ищете больше свободы, чтобы выражать свое мнение. Ваш имидж и бренд выходят на новый уровень, можно начинать новые проекты с долгосрочным потенциалом. Во второй половине года существенно увеличится ваш кошелек, появляется много возможностей и перспектив для расширения доходов. Особенно, если вы хотите заработать через сферы Юпитера: преподавание, организация чего-либо, туризм, руководящие должности.