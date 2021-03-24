Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Звездный астролог озвучила свое видение портрета главы государства, сделанного на основе ее профессиональных знаний. Она отметила, что представителей Весов обычно считают спокойными, но в отношении Владимира Путина эту оценку можно дополнить, считает эксперт.
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