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Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Эксперт заявила, что Владимир Путин – типичный представитель знака Весы. Василиса Володина перечислила качества президента России.
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Звездный астролог озвучила свое видение портрета главы государства, сделанного на основе ее профессиональных знаний. Она отметила, что представителей Весов обычно считают спокойными, но в отношении Владимира Путина эту оценку можно дополнить, считает эксперт.

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Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 08:19 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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