Мороз и солнце: как Путин и Шойгу отдохнули в заснеженной тайге

О предстоящей поездке президента ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин и Сергей Шойгу покатались на вездеходе по лесу и прогулялись пешком.
В ходе поездки министр обороны показал президенту страны свою мастерскую. Там военачальник на досуге мастерит разные поделки для интерьера. В ход идут уже упавшие деревья, мох и ветки необычной формы.
За рулем снегоболотохода на гусеничном ходу находился Владимир Путин. Российский лидер и Сергей Шойгу пили горячий чай прямо в лесу и наслаждались красотой и особенностями местной природы.
Также политики прогулялись по подвесному мосту через реку. На некоторых размещенных в Сети кадрах президент и глава Минобороны предстали в одинаковых костюмах из рыжей кожи и меха, напоминающих одежду местного населения.
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