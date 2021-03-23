"У него стальные нервы": на Западе оценили отдых Путина в тайге

В комментариях к статье пользователи Сети отметили большую разницу между новостями про президентов России и США. По их словам, пока Владимир Путин в суровых условиях тайги укрепляет здоровье, Джо Байден "обеими руками держится за поручень жизни", вспомнив недавнее известие о том, лидер США беспричинно падал на лестнице к самолету.
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