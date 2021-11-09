Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Чаще всего счастливый союз складывается у партнеров, готовых к компромиссам и непрерывной работе над собой. Однако астрологи выделяют топ-5 пар знаков зодиака, которым лучше даже не пытаться вступать в отношения друг с другом из-за плохой совместимости

прочитано 277 раз