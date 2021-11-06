Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет вторая неделя ноября – с 8 по 14 число.



Найдите себе интересное дело, которое полностью поглотит ваше внимание, и вы не заметите, как пролетит эта неделя! Пожалуй, это лучший совет, который может дать астролог в эти ноябрьские дни, когда природа может предложить только темноту и слякоть, а телевизор и интернет – грустные новости.

Ноябрь 2021 с астрологической точки зрения месяц суровый, не располагающий к веселью и легкости. Тем не менее, и в нем есть возможности, которые можно и нужно использовать себе во благо. Одна из них – сосредоточиться на чем-то одном.

К этому располагает конфликт пары Марс-Меркурий с Сатурном, который разыграется в середине этой недели, в среду. С одной стороны, это даст нам этакую здоровую злость, которая прибавляет энергии и помогает «копать и копать».

С другой стороны, соперничество планет может вылиться в ссоры и взаимные обвинения, в кризисные ситуации, когда обстоятельства складываются сложно. Но в этом весь Скорпион: сквозь кризисы – к обновлению!

Если вы хотите сохранить сложившееся в жизни статус-кво, сберечь свои нервы и продвинуться в делах, попробуйте заняться чем-то всерьез, глубоко погружаясь в детали. Неважно, что это будет – воспитание детей, ремонт на кухне, маленький бизнес или учеба, главное – делать это с желанием.

Если говорить конкретно о днях недели, то понедельник будет хорош для покупок и налаживания отношений; среда станет самым сложным днем, когда возможны конфликты и обиды; а пятница окажется хороша для творчества, но плачевна для финансов.

В выходные звезды советуют не затевать никаких активностей, так как велика вероятность неожиданных финалов: отправившись из пункта А в пункт Б, вы можете оказаться в пункте В. Зато удачными будут все дела, связанные с бережливостью, экономией, аккуратностью, чистотой и сдержанностью. Венера в Козероге вас отблагодарит!

Овен

Желание что-то кардинально изменить, разрушить, может стать доминирующим для Овнов на этой неделе. Иногда только так и можно изменить свою жизнь, но нужно ли это сейчас – решать только вам. В любом случае попробуйте спрогнозировать последствия, вдруг овчинка выделки не стоит?

Телец

Будьте готовы к новой порции перемен, которые произойдут в декабре, но уже сейчас начинают формироваться. Благодаря подсказкам звезд на этой неделе и полученному за весь 2021 год опыту, вам все будет по плечу. Работа, бизнес, учеба, самореализация – ваши главные темы сейчас.

Близнецы

Если вам удастся на этой неделе придерживаться золотой середины во всем, это будет большой победой! Марс будет провоцировать вас на нервозность, спешку, быстрые решения, и ваша задача – удержаться от этого. В выигрышном положении окажутся Близнецы, умеющие медитировать.

Рак

Самыми легкими для вас будут понедельник, суббота и воскресенье – в эти дни вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. В остальное время необходимость что-то менять или говорить на болезненные темы может даваться вам нелегко. Полагайтесь на интуицию и личные ощущения, они не обманут.

Лев

Львам нужно быть очень внимательными на этой неделе, потому что есть риск оказаться крайними в ситуациях, где вы далеко не первая скрипка. Не бойтесь показаться слишком мелочными или перестраховщиками, это убережет от неприятных моментов. Если есть возможность – возьмите паузу в делах.

Дева

Девы окажутся в числе тех, кто выиграет от событий этой недели, особенно если смогут устоять перед соблазном ускориться, развить нездоровую активность. Действуйте ровно, последовательно. Будет совсем прекрасно, если вы найдете время на регулярные занятия фитнесом, ходьбой.

Весы

Весы разделятся на два лагеря: те, у кого с деньгами все хуже, и те, у кого с каждым днем все лучше. И тем, и другим сейчас не будут полезны метания и внезапные ходы. Чтобы не разбалансировать вконец свои внутренние весы, сосредоточьтесь на каких-то милых сердцу спокойных делах.

Скорпион

Звезды предупреждают о том, что многие дела в эти дни у Скорпионов пойдут не по плану. Будьте готовы проявить гибкость и быстро перестроить маршрут. Скорее всего, вам не избежать перемен в отношениях: любовных или деловых, а может и дружеских. К худу или к добру – покажет эта неделя!

Стрелец

Стрельцы могут почувствовать себя странно: с одной стороны, значимых событий нет, а с другой – внутреннего покоя тоже нет. Вы будете вынашивать сложные планы или решать, что делать с предчувствиями. Разрядить обстановку помогут физические нагрузки в любом формате.

Козерог

Финансы будут уязвимым местом Козерогов, причем преодолеть проблемы не поможет столь любимая вами экономия – нужно будет искать другие способы, осваивать новые навыки. Благодаря Венере вы сможете находить общий язык с окружающими, нравиться им. Почему бы не использовать это?

Водолей

Водолеям никак не удается найти тихое укромное местечко, где можно переждать бурю – нет и нет! Вам придется участвовать в событиях, принимать решения и тут же получать результаты. Эта неделя не будет простой, зато обогатит ваш опыт, поможет лучше понимать окружающих.

Рыбы

Неделя принесет Рыбам много мутных событий, суть которых неясна. Тем не менее, вам придется в них разбираться, принимать решения. Хорошо, если вы трезво оцениваете свои роли и умеете отличить лесть от правды. В выходные избегайте покупок, знакомств, поездок в незнакомые места.