Гороскоп на июнь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Суббота
6 ноября
Лента новостей
06:52
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
04:07
Это была смерть: Чем обернулось для Барановской расставание с Аршавиным
02:31
"Одержим": Чем принц Гарри бесит Меган Маркл
00:38
Праздник Чудотворной иконы Божией Матери: традиции и приметы 6 ноября
22:15
Обучающиеся в частной школе за миллионы дети Пугачевой и Галкина поют блатные песни
20:14
Обобранный мошенниками экс-муж Гагариной получил от ворот поворот
17:54
Мать ошарашила словами о женщинах Тимати: Более ста
17:47
"Бегала от мамы по двору": вскрылась правда о трудном детстве Собчак
17:45
Известный актер плюнул вслед вышвырнутой Бузовой: Недоразумение от искусства
16:54
"Не хочет делить место с другими партнерами": вскрылась неожиданная причина распада группы Artik & Asti
16:43
Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой
16:39
"Могут появиться новые материалы": Журналист Портников о компромате на Зеленского
16:29
Участники "ДОМа-2" закидали камнями именинницу Собчак
16:23
"Зачем вы так себя ведете?": Зверев подвергся жестокой травле в Москве
15:46
53-летнюю Алику Смехову застали с бородатым джигитом
15:41
Водонаева без одежды в ванной всполошила россиян
15:31
Известный телеведущий вылил ушат грязи на Олега Табакова: женоненавистник и обманщик
15:31
Мать сбежавшей Бузовой слегла с опасным недугом
14:07
Богомолов обратился к Собчак в важный день на фоне обвинений в нелюбви
13:59
Фоменко в компании оголенных женщин взбудоражил народ
13:35
"Это жесть": натянувшая трусы до ушей Каменских вызвала оторопь
13:27
Умерла заслуженная артистка России
13:14
Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину
12:55
Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву
12:46
Надо ли платить долги по унаследованной квартире
12:34
"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов
11:58
Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой
11:53
Постельные забавы с мужем: Шпица ответила на шумиху из-за появившихся в Сети интимных кадров
11:25
Иностранцев в России предупредили об обнулении пенсий
11:12
Оплеванная Кудрявцева сбежала из страны
11:11
Потерявшая связь с реальностью Асмус оставила больную дочь на Харламова: Рыдала и тряслась
10:47
"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила
10:43
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
08:31
Затасканный Анджелиной Джоли по судам Брэд Питт начал бояться женщин
06:22
Не отстает от мужа: Кейт Миддлтон заметили с другим мужчиной после новостей о разводе
04:02
К чему снится обувь
01:29
День апостола Иакова Младшего: приметы и запреты 5 ноября
22:49
Васильев в шоке от внешнего вида "распутницы" Глюкозы: Отсылают в бордель
20:18
Винокур пошел против отца ради мертвых родственников: Я их не потерял
17:50
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
17:43
Беременная любовница Соколовского отказалась от брака
17:40
В Госдуме заявили о готовности России ответить на провокации Украины
17:03
Молодая жена Меньшикова превратилась в бабку в лохмотьях
16:47
"Как на старой бабке": Дочь прилюдно оплевала Сябитову
16:18
10-летняя дочь Лорак нецензурно выразилась при отце: На эмоциях
16:13
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
15:32
"Он сказал, что мы не его уровень": коллега о громком уходе звезды ТНТ
15:19
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
14:55
"Рассталась врагами": Орлова об отношениях с бывшим мужем
14:42
"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
Известный актер плюнул вслед вышвырнутой Бузовой: Недоразумение от искусства
Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет вторая неделя ноября – с 8 по 14 число.
прочитано 886 раз

Найдите себе интересное дело, которое полностью поглотит ваше внимание, и вы не заметите, как пролетит эта неделя! Пожалуй, это лучший совет, который может дать астролог в эти ноябрьские дни, когда природа может предложить только темноту и слякоть, а телевизор и интернет – грустные новости.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на ноябрь 2021 года

Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября

Ноябрь 2021 с астрологической точки зрения месяц суровый, не располагающий к веселью и легкости. Тем не менее, и в нем есть возможности, которые можно и нужно использовать себе во благо. Одна из них – сосредоточиться на чем-то одном.

К этому располагает конфликт пары Марс-Меркурий с Сатурном, который разыграется в середине этой недели, в среду. С одной стороны, это даст нам этакую здоровую злость, которая прибавляет энергии и помогает «копать и копать».

С другой стороны, соперничество планет может вылиться в ссоры и взаимные обвинения, в кризисные ситуации, когда обстоятельства складываются сложно. Но в этом весь Скорпион: сквозь кризисы – к обновлению!

Если вы хотите сохранить сложившееся в жизни статус-кво, сберечь свои нервы и продвинуться в делах, попробуйте заняться чем-то всерьез, глубоко погружаясь в детали. Неважно, что это будет – воспитание детей, ремонт на кухне, маленький бизнес или учеба, главное – делать это с желанием.

Если говорить конкретно о днях недели, то понедельник будет хорош для покупок и налаживания отношений; среда станет самым сложным днем, когда возможны конфликты и обиды; а пятница окажется хороша для творчества, но плачевна для финансов.

В выходные звезды советуют не затевать никаких активностей, так как велика вероятность неожиданных финалов: отправившись из пункта А в пункт Б, вы можете оказаться в пункте В. Зато удачными будут все дела, связанные с бережливостью, экономией, аккуратностью, чистотой и сдержанностью. Венера в Козероге вас отблагодарит!

Овен

Желание что-то кардинально изменить, разрушить, может стать доминирующим для Овнов на этой неделе. Иногда только так и можно изменить свою жизнь, но нужно ли это сейчас – решать только вам. В любом случае попробуйте спрогнозировать последствия, вдруг овчинка выделки не стоит?

Телец

Будьте готовы к новой порции перемен, которые произойдут в декабре, но уже сейчас начинают формироваться. Благодаря подсказкам звезд на этой неделе и полученному за весь 2021 год опыту, вам все будет по плечу. Работа, бизнес, учеба, самореализация – ваши главные темы сейчас.

Близнецы

Если вам удастся на этой неделе придерживаться золотой середины во всем, это будет большой победой! Марс будет провоцировать вас на нервозность, спешку, быстрые решения, и ваша задача – удержаться от этого. В выигрышном положении окажутся Близнецы, умеющие медитировать.

Рак

Самыми легкими для вас будут понедельник, суббота и воскресенье – в эти дни вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. В остальное время необходимость что-то менять или говорить на болезненные темы может даваться вам нелегко. Полагайтесь на интуицию и личные ощущения, они не обманут.

Лев

Львам нужно быть очень внимательными на этой неделе, потому что есть риск оказаться крайними в ситуациях, где вы далеко не первая скрипка. Не бойтесь показаться слишком мелочными или перестраховщиками, это убережет от неприятных моментов. Если есть возможность – возьмите паузу в делах.

Дева

Девы окажутся в числе тех, кто выиграет от событий этой недели, особенно если смогут устоять перед соблазном ускориться, развить нездоровую активность. Действуйте ровно, последовательно. Будет совсем прекрасно, если вы найдете время на регулярные занятия фитнесом, ходьбой.

Весы

Весы разделятся на два лагеря: те, у кого с деньгами все хуже, и те, у кого с каждым днем все лучше. И тем, и другим сейчас не будут полезны метания и внезапные ходы. Чтобы не разбалансировать вконец свои внутренние весы, сосредоточьтесь на каких-то милых сердцу спокойных делах.

Скорпион

Звезды предупреждают о том, что многие дела в эти дни у Скорпионов пойдут не по плану. Будьте готовы проявить гибкость и быстро перестроить маршрут. Скорее всего, вам не избежать перемен в отношениях: любовных или деловых, а может и дружеских. К худу или к добру – покажет эта неделя!

Стрелец

Стрельцы могут почувствовать себя странно: с одной стороны, значимых событий нет, а с другой – внутреннего покоя тоже нет. Вы будете вынашивать сложные планы или решать, что делать с предчувствиями. Разрядить обстановку помогут физические нагрузки в любом формате.

Козерог

Финансы будут уязвимым местом Козерогов, причем преодолеть проблемы не поможет столь любимая вами экономия – нужно будет искать другие способы, осваивать новые навыки. Благодаря Венере вы сможете находить общий язык с окружающими, нравиться им. Почему бы не использовать это?

Водолей

Водолеям никак не удается найти тихое укромное местечко, где можно переждать бурю – нет и нет! Вам придется участвовать в событиях, принимать решения и тут же получать результаты. Эта неделя не будет простой, зато обогатит ваш опыт, поможет лучше понимать окружающих.

Рыбы

Неделя принесет Рыбам много мутных событий, суть которых неясна. Тем не менее, вам придется в них разбираться, принимать решения. Хорошо, если вы трезво оцениваете свои роли и умеете отличить лесть от правды. В выходные избегайте покупок, знакомств, поездок в незнакомые места.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Marina Horvat/imagebroker.net/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 06:52 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину

Актер заговорил о личном
Шоу-бизнес

Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву

Телесваха не стесняется выражать сое мнение

Шоу-бизнес

Известный телеведущий вылил ушат грязи на Олега Табакова: женоненавистник и обманщик

Шоумен вновь раскритиковал звезду
Шоу-бизнес

"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов

Актриса должна отложить процедуру до лучших времен

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году

Здоровье

В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек
Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида
Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
В Алтайском крае бетонная стена насмерть придавила двух женщин
Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек
Житель Пятигорска перевел мошенникам 2 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+