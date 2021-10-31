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Гороскоп
Гороскоп на ноябрь 2021 года

Гороскоп на ноябрь 2021 года

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Что ожидать в ноябре 2021 года каждому знаку зодиака – рассказывает астролог Тиана Атлас.
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Ноябрь 2021 года — очень активный месяц, есть отличная возможность сделать и доделать то, что не давалось последние полгода. Советую быть осмотрительнее в мелочах и не руководствоваться эмоциями, взвешивая важные решения и тщательно обдумывая поступки. Несмотря на временный локдаун, каждый знак зодиака сможет провести его с пользой и сделать для себя соответствующие выводы из любых жизненных сфер.

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Овен

Овны, в этом месяце деньги, заработок и достаток будут особенно вас волновать. Гороскоп на ноябрь не советует вам вкладываться в рискованные проекты, особенно те, которые вам будут предлагать через социальные сети. Займитесь накоплениями. А если у вас есть долги, то сейчас отличное время, чтобы с ними распрощаться навсегда и впредь больше не влезать в долговую яму.

Телец

Тельцы, локдаун наступил для вас вовремя, ведь гороскоп на ноябрь советует вам хорошенько отдохнуть. "Ленивый" отдых зарядит вас энергией и придаст сил. Но будьте менее вспыльчивыми с домочадцами и своей второй половинкой, иначе ссоры и развод испортят вам внеплановый отпуск. Но в целом ноябрь для Тельцов — месяц возможностей, именно сейчас вы можете вывести отношения с партнером на новый качественный уровень.

Близнецы

Первая половина месяца для Близнецов выдастся довольно двоякой, ваш знак зодиака будут сопровождать резкие перемены настроения. Гороскоп на ноябрь 2021 рекомендует обратить особое внимание на свое здоровье. Если вы им займетесь в этом месяце, то сможете разом решить многие жизненные проблемы. В этом случае уже во второй половине месяца вы увидите, как ваша жизнь меняется в лучшую сторону.

Рак

Раки, ваши гормоны этой осенью бушуют как весной. Даже тем представителям вашего знака зодиака, которые состоят в отношениях, захочется "сходить налево". Но стоит ли игра свеч? Может быть, имеет смысл разнообразить сексуальную жизнь со своим постоянным партнером и скучный быт превратится в нескончаемое увлекательное путешествие? А если вы одиноки, то пришла пора экспериментов и можно смело скачивать тематические приложения и регистрироваться на сайтах знакомств. Море новых впечатлений и ощущений вам гарантированы! В целом ноябрь 2021 года Раки точно не будут терять зря.

Лев

Львы, ноябрь-месяц обещает быть активным для вас! Займитесь самореализацией, творчеством, построением карьеры. А еще лучше совместите все это воедино для достижения наилучшего результата. Отношения с любимым человеком в ноябре могут быть напряженными, поэтому их спасение в ваших руках. Продуманность и рассудительность, присущая вашему знаку зодиака, будет как нельзя кстати в делах сердечных.

Дева

Месяц идеален для обучения и деловых задач, даже на дистанционном формате вы блестяще справитесь с потоком информации. В таком ворохе дел, главное, не столкнуться с эмоциональным выгоранием. Девы — идеальные психологи, поэтому и свои и чужие проблемы вы решите на отлично. Кстати, ментальная помощь понадобится в ноябре вашим близким, будьте рядом.

Весы

Весы, ваш выход! Вас смело можно назвать любимчиками госпожи Фортуны в ноябре, ведь именно в финансах вам повезет больше всего. Но не спешите тратить деньги направо и налево, бездумные траты сейчас точно ни к чему хорошему не приведут. Гораздо рациональнее к концу месяца отложить эти деньги на отпуск, ведь именно он вам сейчас нужен больше всего.

Скорпион

Скорпионов ждет месяц трансформации — гласит гороскоп на ноябрь. Самое важное, что такие изменения будут происходить осознанно, и вы сами к ним готовы. Кого-то из представителей вашего знака зодиака ожидают изменения в личной жизни, а кто-то кардинально сменит сферу рабочей деятельности. Сейчас благоприятное время, чтобы заложить зерно для своего личностного роста в будущем, вы как никогда готовы к переменам.

Стрелец

Стрельцы, вы явно устали от общения и сейчас самое время войти в зону комфорта. Вам действительно пора больше думать о себе и взять за привычку здоровый эгоизм. Посвящайте больше времени себе и своим планам, ведь уже сейчас можно расписать перспективы на будущий год. А как провести последние пару месяцев 2021-го? Конечно же, окутав себя заботой и наполнив свой дом приятными мелочами, которые всегда радуют Стрельцов. А деньги на эти мелочи непременно найдутся, гороскоп на ноябрь обещает!

Козерог

Прекрасный месяц для ухода за собой! — радует гороскоп на ноябрь 2021. Сейчас идеальное время для похудения, новой стрижки, уколов красоты и даже планирования пластических операций. Кстати, именно перемены во внешности смогут внести глобальные изменения в вашу жизнь, приблизив к медийности. Сейчас отличный период, чтобы серьезно заявить о себе. Умеете шикарно петь? Отправляйтесь на кастинг в музыкальное шоу. А может быть вы имеете сверхъестественные способности? И для вас место тоже найдется! Быть может, вы обладаете отменным чувством юмора? Попробуйте себя в тематических баттлах или хотя бы начните с YouTube.

Водолей

Водолеи, вам пора научиться принимать правила игры и подстраиваться под социальные изменения, будто хамелеоны, — советует гороскоп на ноябрь. Вполне возможно, что именно вы и станете революционерами. Вряд ли вам хочется постоянно испытывать дискомфорт из-за категоричного нежелания изменений. А точка роста совсем близко! Может быть, пора пересмотреть свои принципы?

Рыбы

Настроение в ноябре у Рыб: бросить все и закрыться в своем собственном мирке. Но в этом месяце точно не время включать интроверта, ведь ноябрь так благоприятен для коммуникаций. Идеально закрывать все старые проекты, оканчивать давние дела, гасить кредиты и конечно строить планы. Генерируйте идеи и приступайте к их воплощению, запускайте стартапы и пробуйте новое, несмотря на возможные ошибки.

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Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 октября 2021, 08:41 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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