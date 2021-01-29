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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года

Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года

Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Тельцы тоскуют по обществу, Раки запутались в отношениях, а Девам пора отдохнуть. Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года, советует заниматься исключительно решением собственных проблем.
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Овен

Овнам в эту пятницу стоит пересмотреть свои принципы работы. Вероятно, некоторые недобросовестные коллеги пользуются вами. Вероятно, именно сегодня стоит начать останавливать таких людей на вашем пути, иначе это приведет к краху. Также Овнам стоит сосредоточиться на других аспектах жизни, например, заняться делами на личном фронте.

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Телец

Тельцы истосковались по обществу. Вероятно, события последних дней не принесли вам должной радости, поэтому вам необходимо восполнить ресурс. Смело отправляйтесь на встречу с друзьями – время обниматься, пить вкусный кофе и болтать. Вторая половина дня отлично подойдет для работы, сегодня она будет доставлять Тельцам особое удовольствие.

Близнецы

Близнецам пора заглянуть вглубь себя, чтобы понять, чего вы действительно хотите. Откажитесь от помощи со стороны, так как она может оказаться вредной и увести вас по другой тропе. Сегодня Близнецам лучше всего посвятить время саморазвитию и общению с близкими, которые уже заждались от вас доброго слова. Перед выходными вам не стоит решать материальные вопросы. Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года, советует уединиться с собой.

Рак

Ракам в эту пятницу лучше сосредоточиться на отношениях со второй половиной. Возможно, уже давно требуется выйти на доверительный разговор, иначе любовь может не вынести потрясений, которые вы ей устроили вместе с партнером. Вечером Ракам стоит сосредоточится на материальном вопросе – просчитать бюджет на ближайшие пару недель станет отличным завершением рабочей недели.

Лев

Вспыльчивые Львы могут поплатиться за свою несдержанность в эту пятницу. Поэтому постарайтесь избегать конфликтов и неприятных споров по мелочам. Провести время дома будет максимально разумным решением. Вторая половина дня может преподнести Львам приятный сюрприз, но не забудьте сделать вид, что удивлены, а мы вас не предупреждали.

Дева

Девам пора отдохнуть от суеты и бесконечной работы. В первой половине дня лучше всего порадовать себя маленьким пустячком или безделицей. Вечер отлично подойдет для работы – вы будете полны энергии, несмотря на пятницу. Не тормозите в решении вопросов, связанных с жильем или недвижимостью. В эту пятницу Девам не стоит заниматься материальной составляющей жизни. Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года, рекомендует взять себя в руки и поднажать.

Весы

Сегодня Весы будут чувствовать себя как выжатый лимон. Однако сидеть на месте не получится – вероятно, перед выходными у вас появится очень много дел, требующих от вас быстрого решения. Вторая половина дня обещает весам долгожданное спокойствие и умиротворение. Лучше всего провести это время с близкими или второй половинкой.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут чувствовать себя неотразимыми. Не стоит упускать такой шанс, поэтому примените все свое обаяние для решения карьерных вопросов. Возможно, вы уже давно пытаетесь продвинуться по службе – сегодня для Скорпионов отличный день. Также эта пятница прекрасно подойдет свиданий и выстраивания близких отношений с тем, кто действительно нравится.

Стрельцы

Стрельцам сегодня не стоит заострять внимание на работе. Лучше всего устроить разгрузочный день и отказаться от решения важных вопросов. Кажется, у вас еще есть время, чтобы все уладить, а в пятницу лучше все же отдохнуть. Во второй половине дня Стрельцам стоит отказаться от спонтанных покупок – лучше поберечь деньги. Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года, советует знать меру во всем.

Козерог

Денежные вопросы для Козерогов сегодня могут нести особые риски. Постарайтесь не вкладываться в крупные проекты и откажитесь от дорогих покупок. Отказывайтесь от выгодных на первый взгляд предложений – есть вероятность, что вас хотят обмануть. Вечер пятницы Козерогам лучше посвятить отдыху и поиску внутреннего спокойствия. Отличной идеей станет встреча с друзьями или посиделки с родственниками.

Водолей

Водолеям в эту пятницу можно не волноваться по поводу незапланированных трат, ведь очень скоро они восполнятся все в двойном объеме. Но для этого вы должны сегодня расставаться с деньгами легко и свободно. Водолеям пойдет на пользу чуть более активная жизненная позиция: не отказывайтесь от предложений начальства поработать сверхурочно, это может принести внезапный успех.

Рыбы

Рыбам стоит отдохнуть и расслабится, так как последнее время здоровье начинает беспокоить. Лучше всего отказаться сегодня от работы, провести пятницу в постели за чтением или просмотром любимого сериала. Поднимите себе настроение вкусной едой или напитками, и к вечеру ваше состояние улучшится. Вечер Рыбам лучше всего провести в компании любимых и родных, чтобы набраться сил. Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года, рекомендует больше отдыхать.

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Автор: 29 января 2021, 00:05

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