Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Скандалы, интриги, расследования – неделька нас ждет еще та! Знаете, бывают такие периоды, когда за несколько дней происходит больше событий, чем за месяц – вот это как раз тот самый случай. Конец января 2021 года многие из нас запомнят надолго. Что же случится на звездной карте?



Всю неделю силами будут меряться две группировки – разрушители Марс и Уран, и влиятельные гиганты Солнце, Сатурн и Юпитер. Это создаст нервную обстановку, в которой легко попасть под горячую руку начальства, поссориться с родителями, расстаться с партнером или старыми друзьями, порвать с прошлым.



Сыграет свою роль и полнолуние во Льве 28 января, которое будет провоцировать нас вести себя ярко, смело и даже эпатажно. Интересно, что неделя будет жаркой и в плане личной жизни. Соединившись в день полнолуния в Козероге, Венера и Плутон разобьют немало сердец, рассказала Лилия Любимова.

Это будут страстные влюбленности, не всегда здоровые, к сожалению, и вполне вероятно, короткие. Уже 1 февраля Венера войдет в Водолей, понизив градус чувств сразу на много пунктов, гласит гороскоп на неделю.

И только к концу недели накал эмоций станет спадать – закончится полнолуние, начнет сбрасывать скорость Меркурий, который в субботу станет ретроградным. Произойдет и весьма многообещающее астрособытие, которого некоторые любители эзотерики ждут целый год!

Речь идет о соединении двух самых позитивных планет – Солнца и Юпитера 29 января. Это прекрасный момент для того, чтобы загадать желание, помечтать, составить план, провести ответственный разговор, предпринять первые шаги в важном деле, утверждает гороскоп на неделю.

Овен

Овны – самые горячие головы зодиака, но как ни странно, события этой недели заденут этот знак лишь по касательной, и не принесут значимых потерь. Вы сможете подобрать нужные слова, принять взвешенные решения и выйти сухими из воды. Есть лишь одно слабое место – деньги. Тут возможны потери.

Телец

Тельцы окажутся на передовой – придется не просто действовать, а в какой-то степени идти против авторитетов, общепринятых правил. Затея может быть не слишком успешной, зато она научит вас, даст новый опыт, утешает гороскоп на неделю. Полнолуние переместит фокус внимания на дом, семью, напомнит о вашей тихой гавани.

Близнецы

Для Близнецов неделя начнется прекрасно: в понедельник Луна в вашем знаке будет в дружественном аспекте с вашей правящей планетой, Меркурием. Вам будет легко даваться умственная нагрузка, общение и работа с людьми. К концу недели может накопиться усталость – хорошенько отдохните в выходные.

Рак

Начало недели сулит успех и Ракам, благодаря все той же Луне. Во вторник ее поддержит Марс (можно проявлять инициативу, заниматься спортом и энергозатратными делами), а в среду Нептун (хорошо для творчества, духовных практик). Полнолуние расшевелит финансовый сектор – вы спуститесь с небес на землю, гласит гороскоп на неделю.

Лев

Главное событие недели для Львов – полнолуние в знаке. Это своеобразный итог того, что произошло за полгода, с момента новолуния во Льве. Потратьте время на анализ событий за это время, это поможет вам увидеть причины неудач, "сдувшихся" проектов, неосуществленных планов.

Дева

Знак Девы – верх благоразумия, но связка Венеры и Плутона в вашем любовном секторе может вскружить голову даже самым морально устойчивым! Будьте начеку и постарайтесь сохранять трезвый взгляд на происходящее. Предупреждение от гороскопа на неделю: полнолуние может обнажить ваши тайные проблемы, обострить страхи.

Весы

Весам предстоит улаживать отношения между двумя поколениями – теми, кто младше, и теми, кто старше. Война "отцов и детей" может задеть и вас самих. В любой ситуации щадите свои чувства, не углубляйтесь в чужие проблемы. Полнолуние заставит задуматься о социуме, обществе, стране.

Скорпион

Проблемы будут обходить Скорпионов, как заговоренных. Так что неделя пролетит незаметно и ничем особо не огорчит. Ваша интуиция будет работать безупречно, и подскажет верные решения, радует гороскоп на неделю. Лишь в день полнолуния настроение может поколебать неразбериха на работе.

Стрелец

Стрельцов подстерегают сложности во время поездок, причем неожиданные, резкие. В идеале вам лучше вообще остаться дома, ну а если все-таки придется отправиться в путь, будьте очень внимательны. Выходные проведите без суеты – отдохните, пополните свой запас энергии.

Козерог

Главное событие для Козерогов на этой неделе – соединение Венеры и Плутона. Это как прощальная вечеринка, мальчишник перед свадьбой – прежде чем покинуть ваш знак, Венера напоследок взбаламутит ваши чувства. Совет от гороскопа на неделю: в дни вокруг полнолуния избегайте покупок, банковских операций, не давайте денег в долг.

Водолей

В вашем знаке сейчас (и далее весь год) происходит все самое интересное. Когда-нибудь вы будете рассказывать об этом внукам, а пока постарайтесь удержаться от необдуманных шагов и… тайных романов. В полнолуние чувства будут преобладать над разумом, впоследствии вы можете пожалеть о сделанном.

Рыбы

Вы не спешите обнародовать свои планы, и это правильно – еще не время! На этой неделе будет особенно важно держать при себе чувства и мнения, сосредоточившись на своем будущем. Начиная со среды, контролируйте свое здоровье – полнолуние может обострить хронические заболевания, предупреждает гороскоп на неделю.