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Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года

Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года

Фото: Дни.ру
Тельцы полны нежности и теплоты, Ракам стоит быть внимательнее на работе, а Козерогам пора взять перерыв. Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года, рекомендует любить и следовать за чувствами.
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Овен

Овнам в эту пятницу стоит подумать о том, что вы хотите делать в будущем. Сегодня может решиться вопрос, которого вы ждете очень давно. Есть вероятность, что вас уже не будет устраивать ответ, который приготовили, именно поэтому стоит задуматься, как все переиграть с выгодой. Овнам не стоит торопиться, лучше повременить с принятием решений.

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Телец

Тельцы сегодня полны теплоты и нежности к ближним. Кажется, вы наконец смогли обрести гармонию с собой, а значит, и с миром. Что ж, пятница – отличный повод подарить немного любви людям вокруг, тем более, что ее у вас предостаточно. Вечер пятничного дня пройдет для Тельцов в работе – кажется, вы готовитесь к повышению, что ж, только вперед!

Близнецы

Близнецам в эту пятницу лучше не зацикливаться на себе. Необходимо, чтобы энергия передавалась от вас тем, кто рядом. Особенно тепла и любви не хватает родным – кажется, сегодня стоит восполнить этот пробел. Вечером в пятницу Близнецам лучше сосредоточиться на собственных желаниях и проработать план на будущую неделю. Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года, рекомендует отказаться от спонтанности.

Рак

Ракам в эту пятницу стоит быть предельно внимательными в работе. Кажется, вам наконец поручили ответственное задание, которое в будущем может принести повышение. Главное, не отвлекаться на второстепенные вещи, а направить все свое внимание на решение поставленной задачи. Во второй половине дня Ракам следует уделить должное внимание своему здоровью, чтобы в начале следующей недели не оказаться в постели.

Лев

Львы сегодня на перепутье. В эту пятницу им лучше решить, чего они хотели бы от будущего со второй половинкой. Вероятно, вы примите нетривиальное решение, от которого изменится вся ваши жизнь. Сегодня Львам лучше всего задуматься о своем ментальном здоровье – кажется, вы давно собирались отправиться к психотерапевту. Самое время начать решать свои проблемы, потому что только вы знаете, чего действительно нужно.

Дева

Сегодня у Дев, скорее всего, будет наблюдаться прилив сил. Чтобы направить энергию в нужное русло, постарайтесь отказаться от встреч с друзьями в пользу работы и саморазвития. Кажется, вечер пятницы Девам стоит провести наедине с собой, чтобы свериться с намеченным курсом и разработать стратегию действий. Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года, рекомендует погрузиться в себя.

Весы

У Весов сегодня день будет полон сюрпризов, причем не только приятных, но и не очень. Чтобы минимизировать потери, постарайтесь абстрагироваться от конфликтов и временно не вступать в споры. Лучше просто все делать тихо, но так, как вы считаете нужным. Весам в эту пятницу лучше воздержаться от скорых решений и беречь нервы.

Скорпион

Скорпионы сегодня спокойны и расчетливы. Кажется, в личной жизни намечаются перемены, однако стоит быть аккуратнее в выборе партнеров. Откажитесь от мимолетных связей, сейчас лучше сосредоточиться на том человеке, который может принести Скорпионам тепло и глубину в будущем. В рабочих вопросах постарайтесь полагаться на интуицию и не вестись на провокации.

Стрельцы

Стрельца сегодня хочется больше внимания со стороны друзей. Однако не все умеют читать мысли, поэтому о своих желаниях лучше заявлять прямо и открыто. Постарайтесь не обижаться, если планы тех, кто вам сейчас нужен, не совпадают с вашими. Кажется, Стрельцам пора научиться принимать удары судьбы достойно. Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года, рекомендует заглянуть в себя.

Козерог

Козерогам лучше взять перерыв в работе и заняться собой. Вероятно, вы уже давно откладывали поход к косметологу или на массаж, или, может, у вас завалялся абонемент на йогу? Пятница лучше всего провести наедине с собой, чтобы набраться энергии для предстоящего рывка – кажется, ближайшие дни будут не из легких. Козерогам нужно сосредоточиться на наслаждении.

Водолей

Водолеям сегодня предстоит выбирать между тем, что хочется, и тем, что нужно. Постарайтесь приложить все усилия, чтобы сохранить внутренний баланс, иначе есть вероятность перекоса в сторону "должен". Скорее всего, такой результат Водолеев не устроит. Во второй половине дня стоит внимательнее относиться к запросам организма – кажется, он требует отдыха.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит быть внимательными к своей второй половинке. Кажется, в отношениях назревает конфликт, который нужно решить. Разговор по душам лучше всего провести во второй половине дня, когда будничная суета отойдет на задний план. Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года, рекомендует Рыбам внимательнее слушать себя.

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Автор: 15 января 2021, 00:04

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