Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Наверное, вы тоже читали шутки про 38-е, 39-е декабря 2020? Все так и есть: первая рабочая неделя 2021 года будет поначалу казаться продолжением прошлого года. И в этом нет ничего удивительного – планеты не успели создать принципиально новые конфигурации, но нельзя сказать, что они не стараются!



И если в понедельник и вторник будет ощущаться некоторый застой энергии, то только потому, что это будут последние дни лунного месяца. Уже в среду произойдет новолуние в Козероге, которое может стать первоначальным импульсом перемен. После этого мы все с разной скоростью осознаем, что на дворе вообще-то 2021 год, и пришло время реализовывать те планы, которые мы задумывали под бой курантов.

Однако для многих дело не двинется дальше слов, планов и сбора информации – совершать практические дела будет сложновато. Причина не в лени и инертности, а в энергетике земных знаков, в которых расположены Солнце, Марс и Венера. Это предполагает основательность, неторопливость и некоторый конфликт между телом и разумом, потому что последним будет управлять крылатый Меркурий в активном и рисковом знаке Водолея, рассказала астролог Лилия Любимова.

Исключение составит пятница, когда Солнце соединится с Плутоном, и многие из нас почувствует в себе силу, сосредоточенность, решимость, энергию для прорыва в делах. Гороскоп на неделю советует назначать на этот день запуски новых проектов, важные переговоры, встречи, собеседования, выступления, прямые эфиры.

Выходные пройдут своеобразно: в субботу будут желанными гости, выходы в свет, посещения интересных мест. А в воскресенье все это станет уже неинтересным: захочется поваляться у телевизора, позаниматься с детьми или почитать книгу в тишине. Кстати, под утро воскресенья вам может присниться вещий сон, постарайтесь его запомнить!

Овен

Овнам будет сложно договориться о чем-либо на работе – как с начальством, так и с коллегами. Зато отличное взаимопонимание выстроится с друзьями или подписчиками в соц.сетях. Со среды по пятницу можно ожидать смены начальства, нововведений и перемен в сфере карьеры и бизнеса, гласит гороскоп на неделю.

Телец

Тельцам придется много работать на этой неделе, испытывая стресс из-за дедлайнов, отчетов или требований руководства. Новолуние принесет глоток свежего воздуха – хорошую новость, касающуюся дальних поездок, учебы, сдачи экзаменов, получения посылок или долгожданных писем.

Близнецы

Всю неделю Близнецы будут заняты серьезными делами, связанными с финансами. Если вы планировали ипотеку, крупный кредит, субсидию или компенсацию от государства, займитесь этим, начиная со среды. Обращайте внимание на своих недоброжелателей – с их стороны возможны неприятности, предупреждает гороскоп на неделю.

Рак

Раки входят в полосу перемен в личной жизни. Новолуние высветит проблемы или шероховатости в отношениях, которые вам захочется исправить. Свободные представители этого знака смогут познакомиться с человеком, который может сыграть важную роль в их судьбе.

Лев

Львы будут поглощены новыми обязанностями или начнут подыскивать себе другую работу. Как минимум все ваши мысли будут о том месте, где вы зарабатываете деньги. Тем, кто давно не уделял внимание здоровью, гороскоп на неделю рекомендует со всей серьезностью заняться собой.

Дева

У Дев новолуние вызовет желание заняться творчеством, купить новые красивые вещи, смотреть мелодрамы о великой любви. Лучшим днем для шопинга будет воскресенье, а для хобби и отдыха подойдут все вечера этой недели. Девам-родителям важно уделить внимание детям.

Весы

Весы должны остерегаться чувства вины из-за проблем в семье, домашних обязанностей. Все, что в ваших силах, вы делаете, поэтому не тратьте энергию на самобичевание, советует гороскоп на неделю. Солнце и Луна помогут во второй половине недели строить конкретные и реалистичные планы, так что облекайте мечты в слова.

Скорпион

Новолуние сделает Скорпионов более открытыми и общительными, привлекательными для собеседников и читателей. Начиная со среды можно проводить деловые переговоры, встречи, садиться писать книгу или записываться на курс, где вас научат этому. В воскресенье вы отдохнете душой и телом.

Стрелец

Стрельцы окажутся перед выбором, делать который нужно со всей серьезностью. Речь будет идти о деньгах – вам предложат новую работу, появится новый клиент или покупатель. Свои обещания ваши визави выполнят, но трудиться придется не покладая рук и скорее всего, дольше, чем вы предполагаете, гласит гороскоп на неделю.

Козерог

Козерогам стоит сосредоточиться на делах и поработать, засучив рукава. Новолуние в вашем знаке поможет стартовать личные проекты. Не упустите этот шанс, другого в 2021 году уже не будет. Кроме того, вашему знаку светит серьезное повышение дохода, но для этого нужны смелость и готовность рисковать.

Водолей

На следующей неделе в ваш знак перейдет Солнце, и тогда все взгляды окружающих окончательно сосредоточатся на вас. А пока есть время хорошенько подготовиться к тому, что вы окажетесь в центре внимания. Займитесь своим внешним видом и душевным состоянием – и то и другое важно, утверждает гороскоп на неделю.

Рыбы

У Рыб появятся надежды на перемены или их предчувствие. И самое интересное, что так и будет! С момента новолуния начнут приходить новости, касающиеся сфер, в которых Рыбы хотят изменить свою жизнь. Совет от гороскопа на неделю: в воскресенье обязательно поработайте с интуицией, она подбросит важные мысли.