Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака от Василисы Володиной

Гороскоп на январь 2021 года гласит: в первой половине января Овны будут выбиваться из сил в попытке достичь поставленных целей, а во второй половине месяца они расставят приоритеты иначе и впрягутся за другие задачи. Тельцам звезды рекомендуют взяться за важные дела сразу после новогодней недели, невзирая на возникающие трудности. Близнецы в январе получат возможность заниматься любимым делом, которое их вдохновляет. А Раки в первом месяце года рискуют распереживаться из-за любовных перспектив и зависти друзей.
Львам придется сделать выбор – или усердно трудиться, или мучаться, так как других вариантов в январе не будет. Девам предстоит разорвать устоявшиеся шаблоны и наслаждаться происходящим. У Весов январь станет месяцем эротических отношений, в котором астролог советует стараться получать удовольствие от встреч и ситуаций. Скорпиону же следует не брать на себя роль лидера и побыть последователем кого-то инициативного.
Стрельцы в январе начнут нервничать из-за работы. Козерогам нужно помнить о самоуважении и беречь репутацию. Согласно гороскопу на январь 2021 года, у Водолеев произойдут важные события в семейной жизни. Рыбы до 11 января могут расслабиться, а затем звезды рекомендуют им обратиться к влиятельным друзьям и побороть врагов.
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