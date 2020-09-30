Раки как никогда довольны своей жизнью, им стоит наслаждаться моментом и не обращать внимания на глобальные проблемы, а Скорпионам не стоит игнорировать свои желания. Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, рекомендует внимательнее прислушиваться к себе.

Овен

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В первый день октября Овны могут почувствовать себя одиноко. Не стоит зацикливаться на ощущениях, помните, что все проходит. Уже скоро в вашей жизни появится важный человека, который поможет справиться с трудностями. В работе Овнам не стоит полагаться на других, постарайтесь как можно больше времени удалять саморазвитию. Вечер в этот четверг обещает быть насыщенным на события.

Телец

Тельцам не стоит расслабляться в отношениях. Несмотря на то, что вас искренне любят, нужно не забывать отдавать тепло и нежность в ответ, нельзя все воспринимать как должное. Позаботьтесь о своем здоровье, иначе есть шанс, что скоро вас может подвести старая травма. Сегодня Тельцам стоит больше времени уделить семье и старшему поколению, в этот четверг им как никогда нужна ваша забота и поддержка.

Близнецы

Близнецам в этот четверг стоит быть осторожнее со своими желаниями. Не стоит хотеть от Вселенной слишком много, иначе она может вас неправильно понять. Счастье для Близнецов сегодня лучше заключить в бытовом. Не спешите решать все вопросы разом, остановитесь на минуту и подумайте о том, что вам действительно ценно. Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, советует не забывать о простом.

Рак

Раки как никто довольны своей жизнью в этот четверг. Возможно, вам стоит подумать о будущем и вложиться во что-то действительно важное и нужное, например, в здоровье. Не откладывайте в долгий ящик поход к стоматологу или занятия спортом – поверьте, сегодня отличный день для этого. Ракам в этот четверг будет спокойно и радостно, не искушайте судьбу.

Лев

Львов в этот четверг ждет приятный сюрприз от близкого человека. Проявление чувств всегда давалось вам непросто, поэтому приятно, когда это кто-то делает первым. Гордые Львы сегодня могут расслабиться и получать удовольствие. Вторая половина дня прекрасно подходит для рутины и отдыха. Постарайтесь выбросить из головы все ненужные мысли и сосредоточиться на безделье – это поможет настроиться на непростую пятницу.

Дева

Девы в этот четверг могут почувствовать дефицит внимания. Чтобы компенсировать, лучше всего задействовать родных или друзей. Попросите близких приехать к вам, чтобы провести время вместе за разговорами или домашними делами. Вторая половина дня прекрасно подойдет для работы – концентрация вечером у Дев будет намного лучше. Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, советует прислушаться к собственным желаниям.

Весы

В этот четверг Весы могут почувствовать безумную усталость. До выходных с таким настроением не дотянуть, поэтому постарайтесь минимизировать общение с внешним миром. Для Весов идеальный день сегодня пройдет в домашней обстановке, а если все же никак нельзя отменить работу, лучше всего не высовываться. Вечер прекрасно подойдет для амурных дел, возможно, именно сегодня вам встретится тот самый человек.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит внимательно относиться к своим желаниям и потребностям. Не стоит игнорировать усталость, организм сам намекает, что пора сделать паузу в бесконечной череде рабочих встреч и домашних дел. Посвятите время себе. Возможно, даже горячая ванна с бокалом вина станет спасением для Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы сегодня, скорее всего, будут особенно ранимы. Если есть возможность отменить планы и остаться дома, это станет идеальным вариантом на четверг. Посвятите себя бытовым вопросам, а вот во второй половине дня будет прекрасное время для творчества. Не торопитесь поставить на себе крест, все еще будет. Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, советует Стрельцам держать курс на мечту.

Козерог

Козерогам в этот четверг не стоит идти на поводу у своего желания остаться в одиночестве, иначе есть шанс упустить счастье. Не отказывайтесь от спонтанных встреч с друзьями или родными, вероятно, это принесет вам удачу в будущем и изменит жизнь. Первая половина дня отлично подойдет для рутины и домашних дел.

Водолей

Чтобы пережить сегодняшний день, Водолеям отлично поможет несравненное чувство юмора. Да, в этот четверг все может валиться из рук, а запланированное, скорее всего, сорвется. Не расстраивайтесь, очень скоро баланс восстановится. Вторая половина дня прекрасно подойдет Водолеям для отдыха и обсуждения планов на будущее – есть, что все загаданное сбудется.

Рыбы

Рыбы сегодня чувствуют некоторое ожесточение. Не бойтесь показывать, как на самом деле себя чувствуете. Злиться и показывать недовольство – это нормально. Правда, не перегибайте палку, чтобы не ранить близких. Рыбам стоит подумать над тем, чем заняться во второй половине осени, иначе есть шанс забуксовать в творческих планах. Не откладывайте в долгий ящик мечты. Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года, рекомендует не отказываться от амбиций.