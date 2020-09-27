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Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Фото: NASA/Globallookpress.com/www.globallookpress.com/
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Люди, всерьез настроенные на успех, эта неделя – для вас! Окончание первого осеннего месяца посылает нам настоящий карт-бланш с точки зрения долгосрочных планов и перспектив. В понедельник и вторник Сатурн замрет в стационарной фазе, а это говорит о том, что планета аккумулирует большой потенциал. В то же время растущая Луна придает нашим делам энергию ускорения. Редкое сочетание!
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Так что если вы давно планируете значимую, дорогостоящую покупку, капиталовложения или новый глобальный проект, не упустите эти два дня. Кроме того, начало недели идеально подходит для составления планов и проектов на будущее, связанных с абсолютно любым видом деятельности. Главное – чтобы всё это было серьезно и долгосрочно.

Начиная со среды, энергетика планет начнет меняться, и на первый план выйдут заботы сегодняшнего дня, отметила Лилия Любимова. Можно будет более активно заниматься текущими делами, которые наверняка накопились у вас с момента разворота Марса 9 сентября.

Полнолуние в Овне 2 октября сделает конец недели конфликтным и сложным. Это период, когда лучше побыть в одиночестве. Если получится, избегайте в эти дни общения со старшими родственниками или вышестоящим руководством. Поэтому в пятницу будьте аккуратны на работе, а в субботу и в воскресенье не поругайтесь с родителями.

Овен

Аллилуйя, вас можно поздравить! На этой неделе закончится сложное дело или сойдут на нет изматывающие отношения. Вам станет легче дышать, появится больше энергии и свободного времени. Начиная с пятницы избегайте конфликтов, но и держать в себе накопившиеся эмоции не пытайтесь. Ищите золотую середину.

Телец

В первой половине недели вы будете в роли догоняющего, и все ваши силы будут уходить на то, чтобы оставаться в строю. Но при желании вы можете очень быстро адаптироваться и уже во вторник включиться в дела. Начиная с пятницы высока вероятность ссоры с партнером (романтическим или деловым). Будьте терпимее.

Близнецы

Не упустите шанс наладить личную жизнь – на этой неделе Марс с Венерой дают вам его прямо в руки. Особенно это касается Близнецов, которые совсем недавно наломали дров в близких отношениях. Исправляйте ошибки, работайте над собой. Любовь важнее всего, теперь вы это точно знаете!

Рак

Пока все вокруг суетятся и о чем-то беспокоятся, вы можете почувствовать себя человеком с другой планеты – настолько вам все это будет неинтересно. Занимайтесь тем, что важно лично вам, это будет залогом успешной недели. Запишите, что именно вас сейчас беспокоит, и идите по этому списку.

Лев

Львы на этой неделе будут восседать на троне – красивые, лучезарные – и принимать комплименты. Это, конечно, очень приятно, но дела сами себя не сделают, и время может оказаться потерянным. Настройтесь на то, что вам мало демонстрировать свои былые заслуги, нужно работать здесь и сейчас.

Дева

Девам, скорее всего, не придется специально настраиваться на серьезный лад, чтобы использовать энергию Сатурна – вы еще с начала сентября находитесь в хорошей форме. Потрудитесь с полной отдачей, и вы создадите хороший задел на будущее. А в выходные в ваш знак пожалует Венера. Почему бы не отметить это?

Весы

Весы будут испытывать трудности в общении, хотя это им совершенно не свойственно. Что поделать, и на старуху бывает проруха – вам придется приложить усилия, чтобы сохранить гармонию в своем мире. Не ругайте себя, если неделя не принесет весомых результатов – ваши победы еще впереди.

Скорпион

Скорпионы из тех людей, которым не нужны кнут и пряник, чтобы продвинуться вперед. Вы можете достичь всех своих целей на этой неделе, но есть одно "но" – вероятность выгорания. Поэтому прямо сейчас пересмотрите свой график и распорядок дня, снизьте нагрузку – вам важно высыпаться и вдоволь гулять.

Стрелец

Стрельцы будут чувствовать себя людьми, которых кто-то взял в заботливые руки, и не дает упасть. Прекрасное состояние! Планеты будут помогать вам и создавать очень комфортные ситуации. Вот только сохранить при этом боевой настрой будет сложно. Но если вы сумеете выйти из зоны комфорта – успех гарантрован.

Козерог

Сатурн в вашем знаке заканчивает ретро фазу, а значит, вас ждет ускорение. Начнут решаться застрявшие или отложенные дела, вы найдете ответы на вопросы, которые устали искать. Эта неделя заставит поставить точку в каком-то длительном процессе, и отдохнуть, наконец, после длительного напряжения.

Водолей

Неделю вы начнете в компании Луны, которая пройдет по вашему знаку, бросая гневные взгляды в сторону Венеры. Женщинам-Водолеям в понедельник лучше не заниматься темами красоты и шопинга, а мужчинам – личной жизнью. Зато начиная со вторника вы почувствуете, что все меняется к лучшему и сможете многое успеть… если захотите.

Рыбы

Среда будет самым сложным днем для Рыб, потому что принесет неопределенность. Будет сложно разобраться: как поступить, что выбрать? Поэтому важные дела планируйте на понедельник и вторник, а потом сбавляйте обороты и выжидайте. Как известно, всё приходит к тому, что умеет ждать!

Автор: 27 сентября 2020, 04:01

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