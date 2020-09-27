Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Люди, всерьез настроенные на успех, эта неделя – для вас! Окончание первого осеннего месяца посылает нам настоящий карт-бланш с точки зрения долгосрочных планов и перспектив. В понедельник и вторник Сатурн замрет в стационарной фазе, а это говорит о том, что планета аккумулирует большой потенциал. В то же время растущая Луна придает нашим делам энергию ускорения. Редкое сочетание!



Так что если вы давно планируете значимую, дорогостоящую покупку, капиталовложения или новый глобальный проект, не упустите эти два дня. Кроме того, начало недели идеально подходит для составления планов и проектов на будущее, связанных с абсолютно любым видом деятельности. Главное – чтобы всё это было серьезно и долгосрочно.

Начиная со среды, энергетика планет начнет меняться, и на первый план выйдут заботы сегодняшнего дня, отметила Лилия Любимова. Можно будет более активно заниматься текущими делами, которые наверняка накопились у вас с момента разворота Марса 9 сентября.

Полнолуние в Овне 2 октября сделает конец недели конфликтным и сложным. Это период, когда лучше побыть в одиночестве. Если получится, избегайте в эти дни общения со старшими родственниками или вышестоящим руководством. Поэтому в пятницу будьте аккуратны на работе, а в субботу и в воскресенье не поругайтесь с родителями.

Овен

Аллилуйя, вас можно поздравить! На этой неделе закончится сложное дело или сойдут на нет изматывающие отношения. Вам станет легче дышать, появится больше энергии и свободного времени. Начиная с пятницы избегайте конфликтов, но и держать в себе накопившиеся эмоции не пытайтесь. Ищите золотую середину.

Телец

В первой половине недели вы будете в роли догоняющего, и все ваши силы будут уходить на то, чтобы оставаться в строю. Но при желании вы можете очень быстро адаптироваться и уже во вторник включиться в дела. Начиная с пятницы высока вероятность ссоры с партнером (романтическим или деловым). Будьте терпимее.

Близнецы

Не упустите шанс наладить личную жизнь – на этой неделе Марс с Венерой дают вам его прямо в руки. Особенно это касается Близнецов, которые совсем недавно наломали дров в близких отношениях. Исправляйте ошибки, работайте над собой. Любовь важнее всего, теперь вы это точно знаете!

Рак

Пока все вокруг суетятся и о чем-то беспокоятся, вы можете почувствовать себя человеком с другой планеты – настолько вам все это будет неинтересно. Занимайтесь тем, что важно лично вам, это будет залогом успешной недели. Запишите, что именно вас сейчас беспокоит, и идите по этому списку.

Лев

Львы на этой неделе будут восседать на троне – красивые, лучезарные – и принимать комплименты. Это, конечно, очень приятно, но дела сами себя не сделают, и время может оказаться потерянным. Настройтесь на то, что вам мало демонстрировать свои былые заслуги, нужно работать здесь и сейчас.

Дева

Девам, скорее всего, не придется специально настраиваться на серьезный лад, чтобы использовать энергию Сатурна – вы еще с начала сентября находитесь в хорошей форме. Потрудитесь с полной отдачей, и вы создадите хороший задел на будущее. А в выходные в ваш знак пожалует Венера. Почему бы не отметить это?

Весы

Весы будут испытывать трудности в общении, хотя это им совершенно не свойственно. Что поделать, и на старуху бывает проруха – вам придется приложить усилия, чтобы сохранить гармонию в своем мире. Не ругайте себя, если неделя не принесет весомых результатов – ваши победы еще впереди.

Скорпион

Скорпионы из тех людей, которым не нужны кнут и пряник, чтобы продвинуться вперед. Вы можете достичь всех своих целей на этой неделе, но есть одно "но" – вероятность выгорания. Поэтому прямо сейчас пересмотрите свой график и распорядок дня, снизьте нагрузку – вам важно высыпаться и вдоволь гулять.

Стрелец

Стрельцы будут чувствовать себя людьми, которых кто-то взял в заботливые руки, и не дает упасть. Прекрасное состояние! Планеты будут помогать вам и создавать очень комфортные ситуации. Вот только сохранить при этом боевой настрой будет сложно. Но если вы сумеете выйти из зоны комфорта – успех гарантрован.

Козерог

Сатурн в вашем знаке заканчивает ретро фазу, а значит, вас ждет ускорение. Начнут решаться застрявшие или отложенные дела, вы найдете ответы на вопросы, которые устали искать. Эта неделя заставит поставить точку в каком-то длительном процессе, и отдохнуть, наконец, после длительного напряжения.

Водолей

Неделю вы начнете в компании Луны, которая пройдет по вашему знаку, бросая гневные взгляды в сторону Венеры. Женщинам-Водолеям в понедельник лучше не заниматься темами красоты и шопинга, а мужчинам – личной жизнью. Зато начиная со вторника вы почувствуете, что все меняется к лучшему и сможете многое успеть… если захотите.

Рыбы

Среда будет самым сложным днем для Рыб, потому что принесет неопределенность. Будет сложно разобраться: как поступить, что выбрать? Поэтому важные дела планируйте на понедельник и вторник, а потом сбавляйте обороты и выжидайте. Как известно, всё приходит к тому, что умеет ждать!