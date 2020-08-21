Совет на выходные 22-23 августа 2020 года

Полезно будет сходить на массаж, в спа-салон, в сауну, на йогу, заняться спортом, но только без калечащего фанатизма, энергетическими практиками, да и просто, например, спокойно погулять на природе, если это вас радует и умиротворяет.
"Забота может быть и более "точечного", медицинского характера вплоть до похода к врачу или хотя бы записи к тому специалисту, к которому по уму вам уже давно следовало пойти. Также хорошей идеей будет пересмотр диеты в сторону более здорового питания или, например, подбор витаминов", – посоветовала синхролог Наталья Ковалева.
В целом в эти дни очень важно прислушиваться к своему организму, ни в коем случае не игнорировать его сигналы и не забивать их утешительной мыслью "само как-нибудь рассосется". Напротив, стоит отнестись к самому себе бережно и уважительно, и предпринять необходимые меры, если что-то вас беспокоит.
Также в выходные полезно будет заняться своей внешностью, но именно теми вещами, которые благотворно сказываются на ней: уходом за телом и заботу о нем, а не просто путем "внешнего тюнинга".
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