Совет на выходные 22-23 августа 2020 года

В эти выходные главной задачей и отличным вкладом в собственное светлое будущее будет забота о своем теле. И выражаться она может выражаться очень по-разному.



Полезно будет сходить на массаж, в спа-салон, в сауну, на йогу, заняться спортом, но только без калечащего фанатизма, энергетическими практиками, да и просто, например, спокойно погулять на природе, если это вас радует и умиротворяет.

"Забота может быть и более "точечного", медицинского характера вплоть до похода к врачу или хотя бы записи к тому специалисту, к которому по уму вам уже давно следовало пойти. Также хорошей идеей будет пересмотр диеты в сторону более здорового питания или, например, подбор витаминов", – посоветовала синхролог Наталья Ковалева.

В целом в эти дни очень важно прислушиваться к своему организму, ни в коем случае не игнорировать его сигналы и не забивать их утешительной мыслью "само как-нибудь рассосется". Напротив, стоит отнестись к самому себе бережно и уважительно, и предпринять необходимые меры, если что-то вас беспокоит.

Также в выходные полезно будет заняться своей внешностью, но именно теми вещами, которые благотворно сказываются на ней: уходом за телом и заботу о нем, а не просто путем "внешнего тюнинга".