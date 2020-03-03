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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 марта

Фото: Пресс-служба
В день рождения планеты выстраиваются в уникальном порядке, поэтому на каждого из нас Вселенная откладывает свой отпечаток. Заглянуть в будущее невозможно, но всегда есть шанс узнать, что советуют звезды – это поможет избежать роковых ошибок. Напоминаем, что  до 7 марта Меркурий все еще продолжает свое ретродвижение, поэтому лучше не пренебрегать осторожностью. 
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Овен

Вероятно, ваши мысли посвящены некой идеи, которая не дает покоя в последнее время. Сегодня стоит прислушаться к себе и постараться понять, что же хочет сказать подсознание. Гороскоп на вторник советует уединиться и разобраться ощущениях. В вашем разуме намного больше ответов, чем вы можете представить. Также лучше отказаться от поездок на дальние расстояния и быть внимательнее на дороге, если решите выйти из дома.

Телец

Вторник – не лучший день для Тельцов, чтобы вступать в споры. Даже если вы считаете себя правым, есть риск нарваться на конфликт с коллегами и близкими. Вам следует проявить терпение и не раскачивать лодку с конфликтами. Гороскоп на сегодня рекомендует провести спокойный день, посвятить время саморазвитию и поменьше контактировать с другими людьми, чтобы сохранить энергию. Правда будет за вами, стоит только подождать. 

Близнецы

Будьте осторожны со словами – во вторник они могут ранить как никогда. Близнецам, как и Тельцам, сегодня стоит помалкивать и не вступать в споры. Если нет возможности отложить важные переговоры, постарайтесь лучше подготовиться и обдумать все, что хотите сказать. В любви также есть риск нарваться на недопонимание, поэтому будьте внимательны к своей второй половинке. Спокойный день без конфликтов – залог успеха для вас по совету гороскопа на сегодня. 

Рак

Настало время дать себе передышку. Сегодня может возникнуть ощущение, что все против вас, да и до выходных далеко. Однако надо постараться найти несколько часов для того, чтобы побыть наедине с собой и расслабиться. Постарайтесь позаботиться о своих потребностях – даже базовый комфорт поможет пережить трудности с внешним миром. Гороскоп на сегодня советует избегать шумных компаний, не принимать важных решений и отложить на потом ответственную работу.

Лев

А вот Львы сегодня в ударе! Во вторник можете с уверенностью положиться на себя – что бы вы ни затеяли, получится. Удача сопутствует и на работе, и в личной жизни. Сегодня вы будете в кругу внимания, причем заслуженного. Однако не стоит забывать об осторожности в денежных вопросах, здесь гороскоп советует избегать поспешных решений. Сознательность желательно проявить и в общении с коллегами – вы, конечно, звезда, но не забывайте о чувствах других, иначе неосторожно сказанное слово приведет к неприятным последствиям в будущем. 

Дева

Во вторник может возникнуть ощущение, что у вас нелады в личной жизни: сюрприз от второй половины может оказаться не очень приятным на первый взгляд. Но не спешите рубить с плеча, обдумав все пару часов, вы будете думать совсем по-другому, так что сознательность – ваше главное оружие, согласно гороскопу на сегодня. Зато в работе Дев ждет вознаграждение за прошлые заслуги и признание от коллег, так что готовьтесь блистать!

Весы

Для Весов сегодня наступит важный день. Жизнь может кардинально измениться, если вы не поступитесь своими принципами и будете идти до конца. Перемены и правда необходимы, ведь вы уже давно чувствуете, что вас не устраивает происходящее вокруг. Возможно, отличным планом на вторник будет вложение капитала в саморазвитие – это станет отличным фундаментом для грядущих изменений. Слушайте свое сердце, и оно вас не подведет. 

Скорпион 

Наступает переломный момент – вероятно, дело, которому вы посвятили немало времени, испытывает трудности, а вы стоите перед сложным выбором. Что ж, сегодня стоит его принять, однако отталкиваться лучше исключительно от своих интересов – не думайте о других, для успеха Скорпионам гороскоп на сегодня рекомендует побыть единоличником. Однако стоит проявить гибкость в амурных делах и прислушаться к желаниям своей второй половины, возможно, это принесет приятные плоды совсем скоро. 

Стрельцы

Стрельцам стоит отнестись с теплотой к близким, которым в последнее время вы уделяли недостаточно внимания, иначе растущее между вами напряжение может закончится неприятно. Возможно, вторник – лучший день для доверительной беседы с родственниками. Гороскоп на сегодня советует провести день в спокойствии и не вступать в конфликты с окружающим миром, так что семейный день для вас звучит как план. 

Козерог 

От природы прямолинейным Козерогам во вторник лучше держать язык за зубами, чтобы избежать напряженных моментов в коллективе. В работе сегодня не стоит проявлять упертость, а постараться сгладить углы. Также гороскоп на сегодня рекомендует задавать больше уточняющих вопросов, чтобы не попасть в неловкие ситуации – верить всему, что вам скажут во вторник, точно не стоит. Особенно настороженно отнеситесь к признаниям со стороны второй половины – все не так, как кажется. 

Водолей

Вы человек, который будет насмерть стоять за свои убеждения, однако не стоит сегодня тратить свои ресурсы на тех, кто с вами не согласен. Во вторник споры не приведут к успеху, а Водолеи потеряют ценное время на пустые разговоры. Лучше всего заняться собой и посвятить день саморазвитию. Также гороскоп рекомендует выделить несколько часов на отдых – переутомление еще никого не приводило к победе. 

Рыбы 

То, как вы себя ощущаете сейчас, и то, что вы транслируете миру, сегодня может отличаться. Рыбам во вторник стоит провести время с собой, чтобы найти внутренний баланс. Прийти в норму вам помогут приятные воспоминания, поэму предаться ностальгии – отличный план. Гороскоп рекомендует избегать дальних дорог и спонтанных встреч – это может надолго выбить вас из колеи. 

Автор: 3 марта 2020, 00:01

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