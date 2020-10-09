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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
После довольно расслабленного и спокойного старта, октябрь наконец хочет нам показать, на что способен. Приготовьтесь действовать! Гороскоп на неделю, с 12 по 18 октября 2020 года, советует сосредоточиться на карьере.
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Понедельник и вторник будут исключительно хороши для прохождения собеседований, составления резюме, написания текстов, публичных выступлений, прямых эфиров. Все благодаря Венере и Меркурию, которые помогут нам выражать свои мысли и красиво, и убедительно. Хотите подать себя в самом выгодном свете? Время пришло, уверена Лилия Любимова.

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Штурмуя карьерные вершины, не забывайте действовать в рамках законов деловой этики. Будьте корректны в общении с начальством, чиновниками, инвесторами, проверяющими органами: от них будет исходить некоторая напряженность, поэтому идти напролом – себе дороже.

И помните, что уже в среду от всемогущего астровлияния не останется и следа: Меркурий станет ретроградным, карета превратится в тыкву, а нереализованные планы – в воображаемую папку с названием "Смотрю на вас с немым укором". Правда, и вторую половину недели при желании можно будет провести весьма продуктивно!

Благодаря обостренной интуиции, вы сможете найти ответы на давно мучавшие вас вопросы или разгадать загадки своей судьбы. А новолуние в пятницу принесет желание общаться, знакомиться, налаживать отношения. Конец недели и вовсе выглядит как праздник: в субботу не возбраняется полениться, а воскресенье – сходить на шопинг, в парикмахерскую, купить подарки себе и своим близким.

Овен

Используя свое врожденное обаяние, вы сможете уговорить начальство пойти вам на уступки у таких вопросах, как график работы, делегирование обязанностей, более разумное распределение нагрузки внутри коллектива. Только не вздумайте ставить ультиматумы и повышать голос – так Овны только ухудшат свое положение.

Телец

Творческие проекты, спортивные достижения и воспитание детей – вот сферы, в которых вы можете добиться блестящих результатов на этой неделе. Тельцам, которые зарабатывают на жизнь своими руками, можно проводить выставки, презентации, мастер-классы – клиентов и покупателей будет привлекать все красивое!

Близнецы

Близнецам стоит искать свою удачу, не выходя из дома. Семейный бизнес; благоустройство участка; дизайн, ремонт, покупка, продажа и обмен жилья – именно в таких делах вы можете серьезно продвинуться вперед. Близнецам гороскоп на неделю, с 12 по 18 октября 2020 года, советует просить советов у аудитории в соцсетях или начать собственное реалити, если вам это интересно.

Рак

Раки-писатели и блогеры могут быть очень продуктивны и красноречивы в начале этой неделе. Творческие задачи будут решаться легко и непринужденно, а общение с окружающими начнет приносить удовольствие. В четверг Ракам стоит подвести итоги минувшего лунного месяца, а в пятницу составить планы и помечтать.

Лев

Львам уже не первый раз за эту осень улыбается финансовая удача. В понедельник и вторник можно повышать цены на свои услуги и придумывать этому логичное объяснение, говорить с начальством о повышении зарплаты. Вторую половину недели гороскоп с 12 по 18 октября 2020 года отмечает, что Львам лучше провести тихо и не принимать решений, касающихся денег – есть риск обмана.

Дева

Луна и Венера в Деве делают все, чтобы вы оказались в центре внимания. Не стесняйтесь и присматривайтесь к тому, что происходит вокруг, ищите способы заявить / напомнить о себе, ненавязчиво подчеркнуть свою значимость. Начиная с четверга Девам лучше уйти в тень и не пытаться оценивать свои успехи – вы пока не готовы делать это объективно.

Весы

Новолуние в Весах – главное событие недели для вас. Оно произойдет в пятницу и создаст для вас приятные события. Этот день желательно освободить от дел и заняться поведением итогов года, прошедшего с прошлого новолуния в Весах. Что изменилось, чего вы достигли, что нового узнали о себе и о мире?

Скорпион

Понедельник и вторник идеальны для Скорпионов, которым хочется привлечь внимание друзей или единомышленников. В эти дни получится произвести нужное впечатление и пополнить адресную книгу новыми полезными контактами. С пятницы гороскоп на неделю, с 12 по 18 октября, говорит, что для Скорпионов начинается совершенно другое время – связанное с уединением и тишиной.

Стрелец

Даже у самых ленивых Стрельцов на этой неделе есть шанс найти новую работу, добиться повышения или масштабировать бизнес. Для этого, конечно, придется постараться, но фокус в том, что даже не подготовившись, вы можете рассчитывать на успех. Предложение звезд для Стрельцов действует всего два дня – понедельник и вторник.

Козерог

Самыми удачливыми на этой неделе будут Козероги – ученики, студенты и преподаватели. Буквально с понедельника на них прольется благодатный дождь хороших новостей. Пользуйтесь моментом и получайте зачеты, оценки, сдавайте работы, публичной выступайте. Начиная с пятницы Козерогам стоит переключиться на тему работы и карьеры.

Водолей

Кредиты, ипотеки, банковские проценты, налоги, компенсации, выплаты от государства – вот список тем, в которых Водолеям можно будет рассчитывать на успех в начале недели. Смело действуйте, спрашивайте, пишите и звоните, если вам это интересно. В пятницу новолуние принесет Водолеям расслабление и новые мечты.

Рыбы

Рыбы смогут легко и играючи очаровывать и привлекать на свою сторону противоположный пол. Независимо от цели – она может быть как деловой, так и романтической – у вас это получится блестяще. Сможете ли вы этим воспользоваться вдолгую – это уже другой вопрос. Судя по гороскопу на неделю, с 12 по 18 октября 2020 года, в новолуние Рыбам хорошо будет запланировать мероприятия, полезные для здоровья.

Автор: 9 октября 2020, 18:01

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