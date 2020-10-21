Скорпионам пора расслабиться, Весам стоит сосредоточиться на делах любовных, Рыбы могут рассчитывать только на себя. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, советует не расслабляться и быть готовыми к ударам судьбы.

Овен

Овнам стоит позаботиться сегодня о своем здоровье – физическом и психологическом. Возможно, вы давно откладывали поход к врачу или запись к психологу, что ж, в этот четверг пора осуществить намеченные планы. Вторая половина дня отлично подойдет для рутинных дел – разберите шкаф или закупите продуктов. Общения с близкими сегодня Овнам стоит избегать.

Телец

Близнецы

Тельцам в этот четверг стоит выпустить пар. Сегодняшний день лучше всего провести в комфортной и знакомой обстановке – пообщаться с родными, встретиться с друзьями или просто погулять. Отвлекитесь от суеты и позвольте себе насладиться неторопливым течением жизни. Вечером лучше всего заняться активностями – пробежка или поход в бассейн сделают день Тельцов почти идеальным.

В этот четверг Близнецы будут романтично настроены. Попробуйте пустить сексуальную энергию в рабочее русло – очаровать партнеров или коллег сегодня вам не составит труда. В работе вам также не будет равных, поэтому пользуйтесь удачей, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, рекомендует Близнецам не упускать возможностей.

Рак

Ракам не терпится заняться домом. Вероятно, в скором времени вам предстоит переезд или небольшой ремонт. В этот четверг будет неплохо заняться проектированием будущих изменений в пространстве вокруг себя. Вторая половина дня отлично подойдет для общения с близкими, а также для решения семейных проблем. Возможно, Раки уже давно мечтают поболтать по душам с кем-то важным.

Лев

Львам сегодня может понадобиться помощь со стороны. Не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно, это может повлечь за собой неприятности. Просить о помощи – нормально, поэтому не стесняйтесь этого, чтобы не забуксовать на новом жизненном этапе. Вечер пройдет отлично, если Львы решатся на спонтанный поступок. Однако остерегайтесь малознакомых людей, они могут вас обмануть.

Дева

Девам лучше всего сейчас сосредоточиться на работе. Не позволяйте рутине и мелким неприятностям отвлечь вас от дела, которое в будущем принесет множество положительных перемен. В общении с подчиненными не бойтесь проявлять жесткость и беспринципность. В этот четверг Девы действительно знают лучше, как поступить. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, советует отстаивать свои позиции.

Весы

Весам стоит сосредоточиться на делах любовных. Возможно, вы давно мечтаете сделать новый шаг в отношениях со второй половиной. Этот четверг отлично подойдет для того, чтобы перейти на новый уровень. Вечер обещает быть богатым на радостные события и интересные встречи, поэтому не отказывайтесь от спонтанных предложений.

Скорпион

Скорпионам в этот четверг лучше всего расслабиться и получать удовольствие от жизни. Постарайтесь перенести работу на другой день, останьтесь дома и займитесь только тем, что действительно приносит удовольствие. Вторая половина дня лучше всего подойдет для саморазвития и обучения. Возможно, вы уже давно мечтали сходить на лекцию или дочитать книгу.

Стрельцы

Стрельцам стоит взять тайм-аут на работе и заняться собой. Вероятно, вы уже давно откладывали поход к косметологу или на массаж. Сегодня лучше всего провести день наедине с собой, чтобы набраться энергии для предстоящего рывка перед выходными. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, рекомендует Стрельцам сосредоточиться на наслаждении собой.

Козерог

Козерогам стоит заняться работой и не отвлекаться на рутину. В этот четверг вы особенно продуктивны, поэтому отложите на потом решение вопросов, связанных с домом или семьей. Чтобы показать максимальную эффективность, Козерогам лучше перенести все планы и дела на первую половину дня. Вечер оставьте для саморазвития – это даст свои плоды очень скоро.

Водолей

Водолеи сегодня могут пребывать в расстроенных чувствах. Возможно, в первой половине дня вы будете ощущать потребность быть нужным и важным. Чтобы унять тревогу, лучше всего окунуться с головой в работу. Компенсация позволит преуспеть в деловой сфере, и это не останется незамеченным. Вторая половина дня для Водолеев обещает быть богатой на встречи и звонки.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит полагаться на собственное чутье. Велик шанс, что в этот четверг некоторые сомнительные личности захотят вас обмануть. В работе лучше всего проверять данные не один раз, чтобы не попасть в неудобную ситуацию перед начальством. Вечер пройдет отлично, если Рыбы останутся наедине с собой и откажутся от сомнительных компаний. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, советует держать ухо востро.