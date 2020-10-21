Гороскоп на октябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Среда
21 октября
Лента новостей
20:00
Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
19:24
Путин о введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса: Не планируем этого делать
19:10
В Орехово-Зуево у двоих угонщиков нашли 6 килограммов наркотика
18:41
В Подмосковье сгорела квартира пенсионерки
18:03
Алексея Кравченко выбила из колеи страшная болезнь
17:43
Родственник Билана взорвался из-за вопроса о пропавших миллионах
17:21
В Китае семья умерла из-за отравления лапшой
17:03
"Наказывает Бог": обливший грязью Цымбалюк-Романовскую Конкин поплатился дочерью
16:58
"Я не должна была": Старшенбаум проговорилась об интимном эпизоде с Матвеевым
16:55
Почему больной Моисеев отказался от помощи Пугачевой
16:36
Эксперт о планах Лукашенко: Собирается править пожизненно
16:29
В Грузии злоумышленники захватили заложников в банке
16:22
"Я всех разорву!": Распутина отреагировала на слова Шнурова
16:16
Бурак Озчивит из сериала "Великолепный век" неожиданно раскрыл личную тайну
15:46
Известная актриса откровенно о болезни: Липкая, непонятная, невидимая, хитрая гадина
15:43
Красиво живут за чужие деньги: народ о сериале "Беспринципные" с Виторганом
15:35
Бледанс назвала реальные зарплаты в российских театрах
15:20
Угрозы Лукашенко протестующим назвали дурацкими: Что изменится?
15:09
Планы разрушены: Куценко срочно госпитализировали с коронавирусом
14:57
Врач скорой рассказал об условиях выезда кареты к больному COVID-19
14:47
"Бил по голове, лежала и кричала": бывшая жена раскрыла зверства рэпера Сереги
14:47
"Скоро не то будет выдавать": семилетняя дочь стала обучать Галкина
14:47
Шнуров обнародовал интимное фото с женой: Утро начинаю флиртом
14:39
Россия официально ввела в эксплуатацию самый мощный ледокол в мире
14:38
Бориса Корчевникова погнали в шею после обнародования неожиданного фото
14:31
Названа причина смерти протоиерея Дмитрия Смирнова
14:27
Свекровь уговаривала найти нового мужчину: как смерть Панина сказалась на его жене
14:19
Главный инфекционист России назвал перчатки бесполезными против коронавируса
14:19
Бесовщина: билеты по 600 тысяч на премьеру Богомолова сметают пачками
14:13
Устроивший смертельное ДТП Ефремов рассчитался с потерпевшими
14:10
Песков: Возможность новой самоизоляции не обсуждается
14:00
Эксперт: Лукашенко всегда больше боялся России, чем Запада
13:38
Что случилось с могилой Элины Быстрицкой
13:30
"Желала мне сдохнуть под забором": дочь сделала шокирующее заявление об Успенской
13:27
Рудковская раскрыла внешность родившегося от суррогатной матери ребенка
13:22
Большой риск: беременная звезда сериала "Великолепный век" Узерли отказалась забрать почетную награду
12:59
Крымский журналист предупредил о возможном прорыве НАТО в Керченском проливе
12:51
"Я была заинтересована попасть в театр": известный режиссер домогался звезду сериала "Содержанки"
12:51
В Москве россиянка подарила годовалую дочь бомжу
12:48
Сын рассказал о жестком избиении Марьянова перед смертью
12:28
"Пусть Богомолов мучит других!": Поргина резко высказалась о муже Собчак
12:23
"Беременный" мужчина из Уфы намерен оставить ребенка
12:17
Неожиданное признание Юлии Высоцкой: Не хочу иметь ничего общего с этим миром
12:15
Российский депутат: Эрдоган пытается шантажировать Путина встречей с Зеленским
12:00
Попавшая в секту звезда "Интернов" лишила сына крыши над головой
11:57
Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко
11:43
Под Оренбургом появился памятник убийце Чапаева
11:23
Перед смертью Ирину Скобцеву сразило страшное несчастье
11:12
Повисла на руле: Татьяна Лазарева попала в аварию
11:08
"Будут пережевывать": Стоянов готовится заменить Ефремова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сколько белорусов поддерживают присоединение к России
Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко
Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
"Уходите лучше сами": Лукашенко пригрозил разобраться с протестующими в воскресенье
У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции
Военный эксперт: Армения терпит полное поражение в Карабахе
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года

Фото: Дни.ру
Скорпионам пора расслабиться, Весам стоит сосредоточиться на делах любовных, Рыбы могут рассчитывать только на себя. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, советует не расслабляться и быть готовыми к ударам судьбы.
прочитано 194 раза

Овен

Овнам стоит позаботиться сегодня о своем здоровье – физическом и психологическом. Возможно, вы давно откладывали поход к врачу или запись к психологу, что ж, в этот четверг пора осуществить намеченные планы. Вторая половина дня отлично подойдет для рутинных дел – разберите шкаф или закупите продуктов. Общения с близкими сегодня Овнам стоит избегать.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Гороскоп на октябрь 2020 года

Телец

Тельцам в этот четверг стоит выпустить пар. Сегодняшний день лучше всего провести в комфортной и знакомой обстановке – пообщаться с родными, встретиться с друзьями или просто погулять. Отвлекитесь от суеты и позвольте себе насладиться неторопливым течением жизни. Вечером лучше всего заняться активностями – пробежка или поход в бассейн сделают день Тельцов почти идеальным.

Близнецы

В этот четверг Близнецы будут романтично настроены. Попробуйте пустить сексуальную энергию в рабочее русло – очаровать партнеров или коллег сегодня вам не составит труда. В работе вам также не будет равных, поэтому пользуйтесь удачей, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, рекомендует Близнецам не упускать возможностей.

Рак

Ракам не терпится заняться домом. Вероятно, в скором времени вам предстоит переезд или небольшой ремонт. В этот четверг будет неплохо заняться проектированием будущих изменений в пространстве вокруг себя. Вторая половина дня отлично подойдет для общения с близкими, а также для решения семейных проблем. Возможно, Раки уже давно мечтают поболтать по душам с кем-то важным.

Лев

Львам сегодня может понадобиться помощь со стороны. Не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно, это может повлечь за собой неприятности. Просить о помощи – нормально, поэтому не стесняйтесь этого, чтобы не забуксовать на новом жизненном этапе. Вечер пройдет отлично, если Львы решатся на спонтанный поступок. Однако остерегайтесь малознакомых людей, они могут вас обмануть.

Дева

Девам лучше всего сейчас сосредоточиться на работе. Не позволяйте рутине и мелким неприятностям отвлечь вас от дела, которое в будущем принесет множество положительных перемен. В общении с подчиненными не бойтесь проявлять жесткость и беспринципность. В этот четверг Девы действительно знают лучше, как поступить. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, советует отстаивать свои позиции.

Весы

Весам стоит сосредоточиться на делах любовных. Возможно, вы давно мечтаете сделать новый шаг в отношениях со второй половиной. Этот четверг отлично подойдет для того, чтобы перейти на новый уровень. Вечер обещает быть богатым на радостные события и интересные встречи, поэтому не отказывайтесь от спонтанных предложений.

Скорпион

Скорпионам в этот четверг лучше всего расслабиться и получать удовольствие от жизни. Постарайтесь перенести работу на другой день, останьтесь дома и займитесь только тем, что действительно приносит удовольствие. Вторая половина дня лучше всего подойдет для саморазвития и обучения. Возможно, вы уже давно мечтали сходить на лекцию или дочитать книгу.

Стрельцы

Стрельцам стоит взять тайм-аут на работе и заняться собой. Вероятно, вы уже давно откладывали поход к косметологу или на массаж. Сегодня лучше всего провести день наедине с собой, чтобы набраться энергии для предстоящего рывка перед выходными. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, рекомендует Стрельцам сосредоточиться на наслаждении собой.

Козерог

Козерогам стоит заняться работой и не отвлекаться на рутину. В этот четверг вы особенно продуктивны, поэтому отложите на потом решение вопросов, связанных с домом или семьей. Чтобы показать максимальную эффективность, Козерогам лучше перенести все планы и дела на первую половину дня. Вечер оставьте для саморазвития – это даст свои плоды очень скоро.

Водолей

Водолеи сегодня могут пребывать в расстроенных чувствах. Возможно, в первой половине дня вы будете ощущать потребность быть нужным и важным. Чтобы унять тревогу, лучше всего окунуться с головой в работу. Компенсация позволит преуспеть в деловой сфере, и это не останется незамеченным. Вторая половина дня для Водолеев обещает быть богатой на встречи и звонки.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит полагаться на собственное чутье. Велик шанс, что в этот четверг некоторые сомнительные личности захотят вас обмануть. В работе лучше всего проверять данные не один раз, чтобы не попасть в неудобную ситуацию перед начальством. Вечер пройдет отлично, если Рыбы останутся наедине с собой и откажутся от сомнительных компаний. Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года, советует держать ухо востро.

Автор: 21 октября 2020, 20:00

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко всегда больше боялся России, чем Запада
Крымский журналист предупредил о возможном прорыве НАТО в Керченском проливе
Российский депутат: Эрдоган пытается шантажировать Путина встречей с Зеленским
Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко

Шоу-бизнес

Почему больной Моисеев отказался от помощи Пугачевой
"Я всех разорву!": Распутина отреагировала на слова Шнурова
Известная актриса откровенно о болезни: Липкая, непонятная, невидимая, хитрая гадина
Бледанс назвала реальные зарплаты в российских театрах

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Пусть Богомолов мучит других!": Поргина резко высказалась о муже Собчак

Актриса за словом в карма не полезет
Шоу-бизнес

Шнуров обнародовал интимное фото с женой: Утро начинаю флиртом

Певец не стесняется проявлять чувства публично

Шоу-бизнес

"Православный крест на могиле Захарова?": недоумевающая Кравец высказалась о памятнике режиссеру

Певица не поняла замысла
Шоу-бизнес

Рудковская раскрыла внешность родившегося от суррогатной матери ребенка

Продюсер опубликовала новое видео с малышом

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+