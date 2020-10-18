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Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Неделя для многих начнется с фразы: "Когда же все это закончится?!" И если это про ваше настроение, то не стоит ругать себя за пессимизм и безнадегу – в этом нет вашей вины. Просто энергия Солнца находится на излете: в четверг светило готовится покинуть знак Весов, а на стыке двух знаков оно всегда теряет силу.
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Не удивляйтесь, если ваши дети будут пассивными, а начальники ворчливыми – такая неделя! К тому же мы всегда можем компенсировать любой дискомфорт поиском плюсов текущей ситуации, отметила Лилия Любимова. На этой неделе таким мощным плюсом будет планета Венера.

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Гороскоп на октябрь 2020 года

Покровительница любви, роскоши, материальных благ и всего красивого, всю неделю будет в прекрасном положении и это можно и нужно использовать!

В понедельник и вторник будет возможность заниматься крупными проектами, зарабатывать деньги. В четверг – устраивать личную жизнь. В пятницу, особенно во второй половине дня, баловать себя: делать уходовые процедуры и посещать парикмахеров, покупать парфюмы и красивые вещи. В субботу делать серьезные покупки, а в воскресенье наслаждаться жизнью, проводить время неспешно и с удовольствием!

Овен

Держитесь подальше от начальства, чиновников и гос.инстанций на этой неделе, чтобы не столкнуться с проблемами. Ваша цель сейчас – провести работу над ошибками и исправить просчеты, допущенные за последние полгода. Благо звезды утверждают, что у вас есть эта возможность!

Телец

Неделя начнется лихо: прямо с понедельника Уран в вашем знаке, вступивший в схватку с Ураном, рискует погрузить вас в пучину новостей и неожиданностей типа поломок или аварий. Будьте крайне осторожны, но не пытайтесь держать все под контролем – это невозможно. К выходным все уляжется и вы сможете прекрасно отдохнуть.

Близнецы

То, что других способно озолотить, для вас может обернуться финансовой ямой. Не покупайте дорогостоящие вещи, не инвестируйте деньги, какими бы привлекательными не казались предложения. Посвятите эти дни рутинным делам, заботе о здоровье и обязательно выделите время на разговор с самым близким человеком.

Рак

Раков ждет неделя, благоприятная для общения – как делового, так и дружеского. Вы сможете выглядеть убедительными, даже если будете волноваться. Понедельник будет хорош для глобальных дел, важных переговоров, а суббота – для конструктивного общения с людьми, которые старше по возрасту или выше по статусу.

Лев

Денежные потоки готовы устремиться на ваш банковский счет. Затывайте рукава и буквально с первых дней недели беритесь за проекты, которые, по вашим подсчетам, могут принести хороший доход. Выходные, наоборот, больше подходят для траты денег – вещи, приобретенные в этот день, будут служить долгие годы.

Дева

Для Венеры в вашем знаке эта неделя будет настоящим ренессансом. В понедельник прекрасный аспект к Юпитеру подарит большие возможности – не разменивайтесь по пустякам, занимайтесь самыми амбициозными делами! Суббота и воскресенье идеальны для вдумчивых, серьезных покупок, особенно удачно будет приобретать предметы искусства.

Весы

Возможно, события недели не принесут вам ощутимого успеха: может быть, вам не удастся подержать в руках кубок победителя или пачку заработанных купюр, но вы определенно станете богаче. Появятся новые связи или уникальный опыт; идеи для бизнеса или творчества; четкий план действий, который позже оправдает себя.

Скорпион

Постоянно отвлекаясь на проблемы в личной жизни, вы рискуете прийти в раздражение и испортить настроение как себе, так и окружающим. Запаситесь терпением и не позволяйте конфликту разгореться. Если это получится, у вас хватит наблюдательности и вы заметите шансы, которые принесет эта неделя.

Стрелец

Ищете работу или мечтаете о повышении? Действуйте! Обновите резюме, позвоните работодателям, проявите активность, и вы заметите ответный интерес. Единственное, что может омрачить эту неделю, – разговоры за вашей спиной. Избегайте заговоров и сплетен, не участвуйте в офисных войнах.

Козерог

Эта неделя запомнится вам надолго! Звезды будут щедры к Козерогам, и сделают все возможное для успеха. Благодарить за это стоит Венеру, которая заняла крайне выигрышную позицию по отношению к вашему знаку. С вас будут сняты какие-то ограничения, вы получите то, что ранее было недоступно, почувствуете себя лучше, если болели.

Водолей

Водолеи находятся в потоке дел, которым пока не видно конца. Вам предстоит научиться не столько экономить силы, сколько восстанавливать их, чутко следить за своим состоянием, не допуская усталости. Принимайте меры, которые помогают быть в ресурсе: больше гуляйте, высыпайтесь, ограничьте время в интернете.

Рыбы

Личная жизнь интригует и манит новыми сюжетами, но есть один подводный камень, о который может разбиться ваша любовная лодка. Это иллюзии, которые возникают из-за желания поскорее статьи счастливыми. Будьте разборчивы и даже подозрительны с новыми знакомыми и не допускайте недосказанностей в отношениях.

18 октября 2020, 18:01

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