Гороскоп на октябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Вторник
20 октября
Лента новостей
19:44
Самые яркие роли Ирины Скобцевой
19:31
Умер Заслуженный артист России Валерий Топорков
18:48
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
18:28
В Иванове задержали сбежавшего с ружьем во время обысков мужчину
18:05
Успокаивала дочь Надя: пьяный Никита Михалков потерял статуэтку "Оскар"
18:02
"Волонтеры Победы" подготовили масштабный исторический квест
18:00
Царствия небесного: красавчика Крюкова пришибло смертью
17:40
Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Ефремову
17:39
Младшая сестренка: Мороз показала нежность к 6-летней дочери Исаковой
17:32
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в НАТО
17:17
Лукашенко отказался идти на новый срок: Наелся президентства
17:00
"Совсем мальчишка!": народ ахнул от молодости и красоты Петросяна
16:41
Муж Бородиной заговорил о разводе
16:32
Посетители петербургского кафе устроили стрельбу
16:27
Вызов судьбы: Виктория Лопырева меняет элитный курорт на Коми
16:21
Потерявшая близкого человека известная актриса сообщила о побеге из России
16:06
Недвижимость и бриллианты: Ирина Скобцева оставила многомиллионное наследство
16:01
Вирусолог заявил о необходимости ввести нерабочие дни в России из-за COVID-19
15:59
Военный эксперт: Армения терпит полное поражение в Карабахе
15:48
"Недетский взгляд": 10-летняя дочь Деревянко поразила красотой
15:47
Сафронов в шоке от хамства Киркорова: Обо мне говоришь гадости!
15:39
"Просто добивают": врач откровенно о состоянии парализованного Моисеева
15:32
В Екатеринбурге нашли труп пропавшего пилота
15:15
"Зачем так уродовать ребенка?": Айза шокировала новой внешностью сына
15:09
"С годами начинаешь понимать, кто есть кто": Дружинина бросилась к цветущему Добронравову
14:53
У Лозы могут отобрать построенный на арестованной земле дом
14:49
"Останется в наших сердцах навсегда": Бондарчук и Андрееву объединила общая беда
14:35
Сильно изменившийся Ефремов вернулся в суд: подробности
14:32
Под Москвой шестеро грабителей обнесли дом бизнесмена
14:29
Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
14:13
В общежитии МАИ найден мертвый студент
14:11
Крик души Наташи Королевой в адрес телешоу получил поддержку
14:01
Зеленский помечтал об украинском флаге над Донецком и Севастополем
13:57
Артистка Фатеева оказалась втянута в скандал с пропавшим наследством Баталова
13:52
Авербух объяснил приостановку проекта "Ледниковый период"
13:50
В Москве от укуса осы скончалась известный эколог
13:42
"Был пик боли и обиды": доведенная звезда сериала "Чики" совершила большую ошибку
13:34
В реку под Вологдой упал вертолет
13:33
Коронавирус поставил в России новый рекорд: за сутки выявили более 16 тысяч случаев заражения
13:14
Ефремова доставили в суд
13:09
Почему известные артисты отказались от сотрудничества с Константином Меладзе
13:01
Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу
12:59
Побившая Анджелину Джоли актриса разделась догола
12:58
"У меня другая фамилия!": почему красавец-сын скрывает родство с Аленой Свиридовой
12:58
Сколько белорусов поддерживают присоединение к России
12:52
Брошенный слепой ребенок: что скрывает директор Владимира Конкина
12:28
Годовалый сын Тодоренко покорил россиян своими данными: Строгий подход
12:22
"Мутантка какая-то": народ в шоке от пикантного снимка 39-летней звезды сериалов
11:49
"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной
11:36
Фанаты молятся: у звезды голливудского кино обнаружили рак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента
Как изменится Белоруссия после конституционной реформы Лукашенко
Политолог объяснил, кто стоит за ультиматумом Тихановской
Довела себя: во время тренировки у Бузовой отнялась рука
У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции
Международный обозреватель: Война в Карабахе стала шоком для Кремля
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года

Фото: Дни.ру
Овнам пора разобраться в собственной голове, у Весов будет прилив энергии в рабочих вопросах, а Козероги смогут наладить деловые контакты. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, советует уделить больше внимания работе, а не домашней рутине.
прочитано 336 раз

Овен

Сегодня отличный день для Овнов, чтобы разобраться в собственной голове. Вероятно, вы уже давно обдумываете некоторые вопросы, которые не дают покоя. В эту среду Овнам неплохо бы и разобраться со всем, чтобы начать двигаться в направлении новой жизни. Вторая половина дня отлично подойдет для отдыха от суеты, лучше не откладывать на вечер рабочие вопросы.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Гороскоп на октябрь 2020 года

Телец

У Тельцов намечаются большие перемены в личной жизни. Не стоит откладывать свидание, которое, возможно, переносилось не раз. А вот в рабочих вопросах вам пока не стоит брать инициативу на себя. Есть вероятность, что влетит от руководства, поэтому Тельцам лучше какое-то время оставаться тени. Старайтесь сегодня избегать открытых пространств и малознакомых компаний.

Близнецы

В эту среду Близнецы будут особенно капризными и вредными. Возможно, вам покажется, что весь мир против вас, однако это не совсем так. Лучше всего, чтобы избежать негатива со стороны близких людей, стоит на какое-то время уйти на второй план. Близнецам сегодня стоит прислушиваться к окружающим, а не только гнуть свою линию. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, рекомендует быть внимательнее.

Рак

У Раков сегодня ожидается радостное событие. Вероятно, вы получите подарок судьбы и откроете в себе новые качества или испытаете необычные ощущения. В эту среду Ракам стоит баловать себя. Постарайтесь поменьше работать и посвятить вторую половину дня только собственным увлечениям и интересам. Также не стоит распыляться по мелочам, отложите дела на потом.

Лев

Львов сегодня может ждать разочарование в любовных делах. Возможно, человек, который находится рядом с вами, не до конца искренне себя ведет. Постарайтесь выйти на диалог и прояснить для себя, подходит ли вам то, какое совместное будущее видит партнер. Вторая половина дня отлично подойдет для решения рабочих вопросов и сделок, связанных с деньгами.

Дева

Вероятно, в этот вторник Девы будут чувствовать определенное раздражение к окружающему миру. Возможно, это связано с внутренними переживаниями – вы никак не можете решить одну дилемму. У Дев рядом есть важный человек, но вы пока не готовы сделать следующий шаг в отношениях. Сегодня не стоит поднимать эту тему. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, советует расслабиться и получать удовольствие.

Весы

Весы в эту среду невероятно счастливы заниматься своим делом. Вам не будет равных в работе – коллеги даже позавидуют продуктивности и азарту. Однако вам стоит дозировать свою энергию, чтобы вечером ее хватило на веселье. Да, эта среда отлично подойдет для того, чтобы наладить деловые контакты за пределами офиса. Отведите коллег в бар или пригласите домой выпить чаю и поболтать.

Скорпион

Скорпионы сегодня особенно решительны. Возможно, вам захочется расставить все точки над I. Но постарайтесь не рубить с плеча, занимайтесь своими обычными делами, чтобы не упустить ритм рабочей недели. Вторая половина среды прекрасно подойдет для душевных разговоров с теми, к кому у вас есть вопросы. Не стоит отказываться от встреч с дальними родственниками или знакомыми – Скорпионов ждет откровение.

Стрельцы

У Стрельцов сегодня романтическое настроение. Не стоит упускать момент, поэтому пригласите в гости или на прогулку того, кто вам особенно дорог. Это может принести особенные перемены в жизни. Не упустите шанс начать новый этап, которого вы давно ждали. Вторая половина дня также подойдет для решения материальных вопросов. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, рекомендует Стрельцам ловить момент.

Козерог

В эту среду Козерогам стоит сосредоточиться на налаживании контактов с внешним миром. У вас сегодня будет отлично получаться общаться с малознакомыми людьми, и это очень кстати. Проявите максимум своего обаяния, чтобы добиться пользы – повышения по работе или для важной сделки. Очаруйте их всех!

Водолей

У Водолеев наметились интересные перспективы в работе. Не торопитесь идти на поводу у начальства, если вы не согласны с его вектором развития. Однако спорить не стоит, как и проявлять открытое несогласие. Лучше пойти другим путем – Водолеям сегодня будет доступно все очарование мира. Вечером постарайтесь отдохнуть от суеты и откажитесь от встреч.

Рыбы

Рыбам сегодня не стоит идти наперекор более сильным товарищам. Есть вероятность, что вас задавят авторитетом, и от этого не будет никакой пользы. Чтобы добиться успеха в делах, лучше всего проявить дипломатичность. Вечером не стоит оставаться дома, иначе есть шанс упустить выгодное предложение по работе. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, рекомендует проявить покорность судьбе.

Автор: 20 октября 2020, 18:48

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
Зеленский помечтал об украинском флаге над Донецком и Севастополем
Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу
Сколько белорусов поддерживают присоединение к России

Шоу-бизнес

Царствия небесного: красавчика Крюкова пришибло смертью
"Совсем мальчишка!": народ ахнул от молодости и красоты Петросяна
Муж Бородиной заговорил о разводе
Вызов судьбы: Виктория Лопырева меняет элитный курорт на Коми

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции

О состоянии свахи рассказала ее дочь
Шоу-бизнес

"Это нетактично и неправильно": Пугачева окончательно порвала с Киркоровым

Между артистами пробежала черная кошка
Шоу-бизнес

"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной

Звезда откровенно семейном бюджете
Шоу-бизнес

Почему известные артисты отказались от сотрудничества с Константином Меладзе

Игорь Матвиенко назвал причину

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+