Овнам пора разобраться в собственной голове, у Весов будет прилив энергии в рабочих вопросах, а Козероги смогут наладить деловые контакты. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, советует уделить больше внимания работе, а не домашней рутине.

Овен

Сегодня отличный день для Овнов, чтобы разобраться в собственной голове. Вероятно, вы уже давно обдумываете некоторые вопросы, которые не дают покоя. В эту среду Овнам неплохо бы и разобраться со всем, чтобы начать двигаться в направлении новой жизни. Вторая половина дня отлично подойдет для отдыха от суеты, лучше не откладывать на вечер рабочие вопросы.

Телец

У Тельцов намечаются большие перемены в личной жизни. Не стоит откладывать свидание, которое, возможно, переносилось не раз. А вот в рабочих вопросах вам пока не стоит брать инициативу на себя. Есть вероятность, что влетит от руководства, поэтому Тельцам лучше какое-то время оставаться тени. Старайтесь сегодня избегать открытых пространств и малознакомых компаний.

Близнецы

В эту среду Близнецы будут особенно капризными и вредными. Возможно, вам покажется, что весь мир против вас, однако это не совсем так. Лучше всего, чтобы избежать негатива со стороны близких людей, стоит на какое-то время уйти на второй план. Близнецам сегодня стоит прислушиваться к окружающим, а не только гнуть свою линию. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, рекомендует быть внимательнее.

Рак

У Раков сегодня ожидается радостное событие. Вероятно, вы получите подарок судьбы и откроете в себе новые качества или испытаете необычные ощущения. В эту среду Ракам стоит баловать себя. Постарайтесь поменьше работать и посвятить вторую половину дня только собственным увлечениям и интересам. Также не стоит распыляться по мелочам, отложите дела на потом.

Лев

Львов сегодня может ждать разочарование в любовных делах. Возможно, человек, который находится рядом с вами, не до конца искренне себя ведет. Постарайтесь выйти на диалог и прояснить для себя, подходит ли вам то, какое совместное будущее видит партнер. Вторая половина дня отлично подойдет для решения рабочих вопросов и сделок, связанных с деньгами.

Дева

Вероятно, в этот вторник Девы будут чувствовать определенное раздражение к окружающему миру. Возможно, это связано с внутренними переживаниями – вы никак не можете решить одну дилемму. У Дев рядом есть важный человек, но вы пока не готовы сделать следующий шаг в отношениях. Сегодня не стоит поднимать эту тему. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, советует расслабиться и получать удовольствие.

Весы

Весы в эту среду невероятно счастливы заниматься своим делом. Вам не будет равных в работе – коллеги даже позавидуют продуктивности и азарту. Однако вам стоит дозировать свою энергию, чтобы вечером ее хватило на веселье. Да, эта среда отлично подойдет для того, чтобы наладить деловые контакты за пределами офиса. Отведите коллег в бар или пригласите домой выпить чаю и поболтать.

Скорпион

Скорпионы сегодня особенно решительны. Возможно, вам захочется расставить все точки над I. Но постарайтесь не рубить с плеча, занимайтесь своими обычными делами, чтобы не упустить ритм рабочей недели. Вторая половина среды прекрасно подойдет для душевных разговоров с теми, к кому у вас есть вопросы. Не стоит отказываться от встреч с дальними родственниками или знакомыми – Скорпионов ждет откровение.

Стрельцы

У Стрельцов сегодня романтическое настроение. Не стоит упускать момент, поэтому пригласите в гости или на прогулку того, кто вам особенно дорог. Это может принести особенные перемены в жизни. Не упустите шанс начать новый этап, которого вы давно ждали. Вторая половина дня также подойдет для решения материальных вопросов. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, рекомендует Стрельцам ловить момент.

Козерог

В эту среду Козерогам стоит сосредоточиться на налаживании контактов с внешним миром. У вас сегодня будет отлично получаться общаться с малознакомыми людьми, и это очень кстати. Проявите максимум своего обаяния, чтобы добиться пользы – повышения по работе или для важной сделки. Очаруйте их всех!

Водолей

У Водолеев наметились интересные перспективы в работе. Не торопитесь идти на поводу у начальства, если вы не согласны с его вектором развития. Однако спорить не стоит, как и проявлять открытое несогласие. Лучше пойти другим путем – Водолеям сегодня будет доступно все очарование мира. Вечером постарайтесь отдохнуть от суеты и откажитесь от встреч.

Рыбы

Рыбам сегодня не стоит идти наперекор более сильным товарищам. Есть вероятность, что вас задавят авторитетом, и от этого не будет никакой пользы. Чтобы добиться успеха в делах, лучше всего проявить дипломатичность. Вечером не стоит оставаться дома, иначе есть шанс упустить выгодное предложение по работе. Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года, рекомендует проявить покорность судьбе.