К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж

За последние несколько лет на Анастасию Заворотнюк навалилось много чего. То скандалы, то разборки, то долги, то любовь, то какие-то новые потери. Бесконечные нервы по поводу долговых обязательств банка и невозможность вести нормальный образ жизни полностью истощил ее нервную систему. Она попала в водоворот, откуда просто не может выбраться.



"Постепенно накопленная усталость, стресс и эмоциональное перенапряжение привели ее к страшной болезни, – сказала ведунья, таролог Саона в интервью "Дни.ру". – Если сейчас не взяться за лечение, то возможен летальный исход. Я не вправе судить и давать какие-то оценки происходящему, но ей сейчас необходимо предпринимать все возможные меры, направленные на улучшения качества жизни".

По словам гадалки, состояние Анастасии Заворотнюк оставляет желать лучшего. Заболевание необходимо лечить системно. И тут вопрос не конкретного избавление от очага заболевания, а работа в целом над всем организмом.

"Если говорить о магии, то рак считают неким проклятием. Его можно получить в процессе жизни, а может быть передан по роду. Иными словами, на человека может быть сделана порча, которая приведет к заболеванию, которое может просто уничтожить. В случае с Завортнюк я вижу, что все плохое пришло к ней не просто так", – уверена ведунья.

"Когда Анастасия разводилась с мужем, он просто изнемогал в страшных душевных муках: не просто не хотел ее отпускать – не мыслил жизни без любимой. На его сердце образовалась глубокая рана из-за боли и тоски. Нельзя сказать, что он ее проклял, но от обиды невольно послал в ее сторону горе и несчастья. Достаточно просто одного взгляда, чтобы сглазить человека, даже не желая того. Вот именно так и получилось с Заворотнюк. Вся боль мужа передалась ей", – заглянула в прошлое Саона.

Как говорится, на чужом несчастье счастья не построишь. Нужно помнить, что в жизни действует правило бумеранга. Все расплачиваются за свои поступки и деяния. "Заболевание набирает обороты. Карты показывают, что Анастасия поедет куда-то на лечение за пределы страны. Путь борьбы с заболеванием предстоит долгий. Исход может быть любым, сейчас все зависит от быстроты принятия решений, нельзя терять ни минуты. Она в шоке и колеблется, не может понять, как ей сейчас действовать. Будем надеяться, что всеми нами любимая "няня", все же сможет победить страшный недуг", – добавила она.