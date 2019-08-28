"Как Алибасов": народ разоблачил расчетливую Заворотнюк

Все началось с фото Анастасии, которое появилось на страницах популярного журнала о звездах. Внимательные репортеры разглядели на шее Заворотнюк шрам.
Как удалось выяснить, подобный рубец остается после взятия биопсии загрудинных узлов. В статье говорилось, что якобы у звезды сериала "Моя прекрасная няня" может быть рак мозга.
В Сети разыгралась настоящая информационная буря. О здоровье Анастасии Заворотнюк не написал и не высказался только ленивый.
Между тем, пока артистка хранила молчание, за нее высказывался директор – Стас Христов. Менеджер сообщил, что правду его подопечная откроет в телевизионном интервью, выход которого запланирован на сентябрь.
Заявление Христова многих навело на мысли об отгремевшей в начале лета истории продюсера группы "На-на" – Бари Алибасова. Тогда стало известно об отравлении шоумена средством для промывки труб. Разразился скандал. Появились слухи, будто Бари Каримович инсценировал происшествие, чтобы лишний раз попиариться и заработать.
"Правду она раскроет в предстоящем интервью))), да вот и ответ на очередной пиар-ход)). Мерзкая расчетливая тетка, абсолютно бесталанная! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Однако будем надеется, что ее еще не захватил "синдром Бари Алибасова", "Ну прямо, как Алибасов. Бабла срубит за интервью, а болезни и не было. Главное о себе напомнить, чтобы зритель не забывал", "Пиар, как Алибасов...", "Пиар ход, надо же привлечь внимание к передаче, на которой Заворотнюк даст "откровенное" интервью. Иначе останется незамеченной малоизвестная актриска", пишет народ об Анастасии Заворотнюк.
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