Родственники Алентовой сводят актрису в могилу
"Вокруг нас всегда есть и ложь, и предательство, и обман. Самое важное, как мы сами живем и как боремся со всем этим. Похоже, Вера Алентова попала в замкнутый круг. Окружающие ее люди положили глаз на имущество актрисы. Кто-то явно хочет раньше времени свести ее в могилу, и прикарманить богатство себе. И этот человек действует не один. И очень похоже, что это ее близкие родственники", – предупреждает ведунья Саона.
По словам гадалки, Алентову не стараются вылечить, а, кажется, наоборот, хотят поскорее отправить на тот свет. Несмотря на силу духа и характер Вера Валентиновна, к сожалению, пока не может найти выход из служившейся ситуации.
"Поверьте, актриса действительно очень обеспеченная женщина. Многие и не знают обо всем ее имуществе. Что-то у нее спрятано, да так, что даже родные не в курсе, какие состоянием она владеет. Вижу не только деньги, но и большое количество ювелирных украшений. Она как Царица – все имеет, все держит при себе, – говорит ведунья. – К сожалению, никакие богатства не могут спасти человека от болезней. По здоровью я не вижу хороших карт. Ситуация будет ухудшаться, и критичной станет в конце этого или начале следующего года. Для Алентовой сейчас самое главное – осмотреться по сторонам и понять, кто против нее, а на кого можно положиться. Есть люди, которые помогут ей позаботиться о своем здоровье, возьмут верх над теми, кто ведет ее "кривой дорожкой".
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