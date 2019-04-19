77-летняя Алентова смотрится моложе дочери
Вера Валентиновна редко выходит в свет, поскольку в силу скромности не любит шумихи, суеты, вспышек, назойливого внимания и бестактных просьб о совместном фото. Да и возраст уже не тот – идет 78-й год. Однако выглядит она сногсшибательно, по-королевски. Гости ММКФ шептались: мол, легендарная дива всмотрится чуть ли не моложе дочери, которой летом исполнится 50 лет. Статная, грациозная, подтянутая – юные коллеги смотрели на Веру Валентиновну с завистью и восхищением.
Видя ее рядом с умницей-дочерью, вспоминаешь слова Аркадиной из чеховской "Чайки": "Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Кто из нас моложавее? А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".
Увы, в кино и на театральной сцене любимую миллионами Алентову можно видеть не так часто, как хотелось бы. "Вера Валентиновна понимает, что для актрисы нежного возраста ролей гораздо меньше, чем для молодых, – пояснил худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев. – Хотя работы, которые сегодня есть у Алентовой, очень разноплановые. Да я и не хотел бы использовать актрису такого уровня дарования просто для галочки. Вера Валентиновна сама прекрасно понимает, что театр – дело молодое, хотя ветеранов, народных и заслуженных тоже забывать не нужно. Она моя любимая артистка".
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