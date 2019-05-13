Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой

Известие о том, что гимнастка Алина Кабаева родила двойню, стало громом среди ясного неба. Пока общественность гадает, достоверная ли эта информация, "Дни.ру" обратились к эксперту за помощью в данном вопросе.

"Да, Алина Кабаева действительно родила детей. Более того, ее детородная программа еще не окончена. Карты показывают, что у нее по судьбе еще будут дети", – рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Перевес по энергетики в пользу мужского пола. Но по сути карты могут и ошибаться. Дело в том, что девочки от рождения могут обладать мужским складом ума и характером, и наоборот. Малыши, которые родились у гимнастки, будут очень одаренными. Они займут достойное место в обществе. Я не вижу, что они будут нацелены на политическую карьеру, но их ждет прекрасная личностная и социальная реализация. Здоровье и счастливая судьба – все это прописано в их Книге Жизни".

Сама же Алина реализовалась и как женщина, и как мать, считает медиум. Более того, таролог назвала судьбу известной спортсменки поистине уникальной. "Все мы понимаем, что многие обладают красотой и талантами, но не всем везет. Как говорится – не судьба. А вот к Кабаевой судьба благоволит. Она уже заняла высокие позиции в жизни и идет дальше семимильными шагами. Вот в ее случае – звезды сошлись. Плюс, она очень целеустремленная и энергоемкая, поэтому все и получается", – сказала Абравитова.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Алина Кабаева родила в Москве. Говорят, у прославленной спортсменки двойня.

По некоторой информации, Алина Кабаева 7 мая родила сыновей в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Dom2Life.ru сообщает, что всех рожениц, оказавшихся на одном этаже с гимнасткой, перевели в другие комнаты. А охранники строго следили за тем, чтобы в коридоре не появился ни один посторонний.