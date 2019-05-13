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Гороскоп

Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой

Алина Кабаева. Фото: www.globallookpress.com
Известие о том, что гимнастка Алина Кабаева родила двойню, стало громом среди ясного неба. Пока общественность гадает, достоверная ли эта информация, "Дни.ру" обратились к эксперту за помощью в данном вопросе.  
прочитано 31627 раз

"Да, Алина Кабаева действительно родила детей. Более того, ее детородная программа еще не окончена. Карты показывают, что у нее по судьбе еще будут дети", – рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Перевес по энергетики в пользу мужского пола. Но по сути карты могут и ошибаться. Дело в том, что девочки от рождения могут обладать мужским складом ума и характером, и наоборот. Малыши, которые родились у гимнастки, будут очень одаренными. Они займут достойное место в обществе. Я не вижу, что они будут нацелены на политическую карьеру, но их ждет прекрасная личностная и социальная реализация. Здоровье и счастливая судьба – все это прописано в их Книге Жизни".

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Сама же Алина реализовалась и как женщина, и как мать, считает медиум. Более того, таролог назвала судьбу известной спортсменки поистине уникальной. "Все мы понимаем, что многие обладают красотой и талантами, но не всем везет. Как говорится – не судьба. А вот к Кабаевой судьба благоволит. Она уже заняла высокие позиции в жизни и идет дальше семимильными шагами. Вот в ее случае – звезды сошлись. Плюс, она очень целеустремленная и энергоемкая, поэтому все и получается", – сказала Абравитова.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Алина Кабаева родила в Москве. Говорят, у прославленной спортсменки двойня.

По некоторой информации, Алина Кабаева 7 мая родила сыновей в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Dom2Life.ru сообщает, что всех рожениц, оказавшихся на одном этаже с гимнасткой, перевели в другие комнаты. А охранники строго следили за тем, чтобы в коридоре не появился ни один посторонний.

13 мая 2019, 21:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Странно. Может ее стесняются.Вот Песков с Навкой поженились и прекрасно.Растет дочка.
Алина или Саша: какая Кабаева родила на самом деле?Вы просто использовали совпадение и путаницу имен женщин, которые вы включили в дело по чисто экономическим причинам и для признания ...
Ответить
Гость
Хаха. Уже давно известно , что у них 3 деток. Пусть растут здоровыми и счастливыми. С такими родителями им это удастся, я думаю :)
🤣🤣🤣😂Это булшит !!!! .... этой ерунде больше 10 лет !!!! 10 лет без доказательств !!!
Вы создали фантастическую историю, которая имеет значение для реальности только для экономической и финансовой выгоды.
Это глупые вещи, которые вы говорите своим умом.
Она может родиться (если она наконец родилась) за границей, если она хочет сохранить это в секрете.
Оставь ее одну.
Между ней и Путиным никогда не было тесных отношений, и мы не должны говорить о браке и детях.
В прошлом году она приехала на итальянский курорт, поехала в компанию за своим новым любовником. Пара решила отдохнуть на горнолыжном курорте, где мало людей, и они пришли тайно. Детали молодого человека остаются недоступными для широкой публики из-за ее полного закрытия другими, когда дело доходит до ее личной жизни.
И если вы спросите, что вы говорите, я должен сказать, что в прошлом году я провел свой отпуск в том же месте в Италии !!! ... ты понимаешь?
Прекратите эту ерунду и скажите что-нибудь еще.
(Не говорите мне больше об этих глупостях! ...)
Гость
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Гость
Пора отцу уже объявится и перестать всех ставить в неловкое положение. Не понимаю, к чему такая секретность, когда все в курсе, а делают вид, что ничего не знают. Такое враньё по отношению к своему народу сродни северокорейским тайнам.
Если бы он действительно был отцом,, то никакой секретности не было бы. Хватит нести бред! По ходу, в курсе только вы - это ваше право верить фейкам, но это же, смешно! Кстати,есть информация, что родила Кабаева, но не Алина, а Александра. Так что,как говоритсятся слышали звон .... а всё остальное допридумывали.
Гость
Ответить
"Не всем так везет"- ключевая фраза таролога...
Гость
Ответить
Пора отцу уже объявится и перестать всех ставить в неловкое положение. Не понимаю, к чему такая секретность, когда все в курсе, а делают вид, что ничего не знают. Такое враньё по отношению к своему народу сродни северокорейским тайнам.
Мира
Ответить
Гость
Родила, и что? Каждый день женщины рожают. Возвели в какой то ранг небожителя. Обыкновенная татарская женщина. Здоровья ей и ее детям. Но не вижу причины, такой ожиотаж устраивать. Лейсян Утяшева тоже рожала, и что?
как в классике "Тут дело в том, какой отец"
Гость
Ответить
Родила, и что? Каждый день женщины рожают. Возвели в какой то ранг небожителя. Обыкновенная татарская женщина. Здоровья ей и ее детям. Но не вижу причины, такой ожиотаж устраивать. Лейсян Утяшева тоже рожала, и что?
Людмила Олеговна, 75 лет Гость
Ответить
Наукой генетикой доказано, что дети, рождённые от старых отцов, имеют короткие жизни из-за коротких теломер у сперматозоидов старого отца.
Гость
Ответить
Интересно, родила двойню, а где те которые родились раньше?
Гость
Ответить
Хаха. Уже давно известно , что у них 3 деток. Пусть растут здоровыми и счастливыми. С такими родителями им это удастся, я думаю :)
1

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