Кабаева высказалась о любви и лидере

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева многого достигла после завершения профессиональной карьеры. Теперь она является примером для подражания.



Политическая и общественная деятельность, занятия благотворительностью – кажется, этой хрупкой девушке все по плечу. При этом она очень скромна в желаниях.

"У меня никогда не было желания стать лидером, – улыбнулась Алина. – И амбиций не было. Мною двигала любовь к этому виду спорта. Я обожала художественную гимнастику и с большим удовольствием поднималась по ее ступеням".

Алина призналась, что спорт в ее жизни остался, хотя она больше и не состязается. "Тело привыкает к большим нагрузкам. Если прекратить занятия, ты себя плохо чувствуешь и у тебя плохое настроение", – рассказала Кабаева.

"У меня был период, когда я забросила спорт, – цитирует прославленную гимнастку журнал "Аэроэкспресс". – После Олимпиады в Афинах настолько устала и физически, и психологически, что не хотела заниматься никаким видом спорта. Не хотела ни плавать, ни бегать. Но тогда просто очень сильно устала. Потом это прошло, я отдохнула, и спорт снова вернулся в мою жизнь. Сейчас продолжаю заниматься. Спорт присутствует в моей жизни, и я без его не могу".

Ранее Алина Кабаева рассказала о своей семье. Она сообщила, что выросла в Ташкенте в интернациональном окружении. Во дворе все жили дружно, и чужих детей ни для кого не было.

