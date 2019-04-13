Вдова Марьянова убивает себя
"У вдовы Дмитрия Марьянова проблемы не только с почками. Ей нельзя отходить от правильного питания, плюс нужно следить за своим психологическим состоянием. Если Ксения будет нервничать, то постоянно будут рецидивы и попадания в лечебные заведения, – рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Девушке нужно делать все по правилам, внимательно прислушиваясь к своему организму. Ранее "звоночков" не было, но вот теперь жизнь зазвонила в "огромный колокол", чтобы она четко понимала – грозит беда".
По ее словам, Ксения Бик живет на грани. А ей нельзя выгорать ей ни физически, ни психологически. "То, что с ней происходит сейчас, послано лишь для того, чтобы она просто остановилась и подумала как ей жить дальше, какие эмоции проявлять. Со всем этим надо работать, чтобы не убивать себя своими же руками", – предупредила медиум.
Ранее вдова актера Дмитрия Марьянова призналась, что серьезно заболела. "Острый пиелонефрит на фоне хронического цистита психогенной природы", – поделилась Ксения Бик в Facebook.
Напомним, Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года. По основной версии, у него оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. После смерти специалисты нашли в крови, урине, тканях печени и почек высокое содержание сильнодействующих препаратов – галоперидола и феназепама. По мнению экспертов, медики реабилитационного центра "Феникс", где актер лечился от пристрастия к алкоголю, даже не выяснили, нет ли противопоказаний для введения ему сильнодействующих препаратов.
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