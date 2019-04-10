Тяжело больная вдова Марьянова: Я настолько слаба и беспомощна
О своем недуге Ксения Бик рассказала на официальной страничке в социальной сети Facebook. "Пост-скулежа и нытья (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – коротко описала публикацию вдова Дмитрия Марьянова.
Оказывается, в воскресенье, 7 апреля, Ксения Бик была госпитализирована. "Острый пиелонефрит на фоне хронического цистита психогенной природы😳🤯 Напсиховалась и нанедоспалась", – озвучила свой неутешительный диагноз женщина. Она призналась, что третий день не может встать. Однако от госпитализации Ксения отказалась. "Мне нужно быть завтра в одном очень важном месте", – объяснила причину отказа она.
За вдовой Дмитрия Марьянова ухаживает их малолетняя дочь Анфиса. "Я впервые в жизни настолько слаба и беспомощна. Но как же это потрясающе – вырастить доченьку, на которую надежда и опора! Вчера она тихо пела у кровати колыбельную, пока меня корчило от температуры 39, поглаживая по голове... Она поставила таймер: в 9.00 завтрак, в 14.00 обед, в 18.00 ужин. Сейчас побежала готовить со словами: "Жди меня, и я вернусь! Всем смертям назло!"😆" – рассказала Ксения Бик.
Маленькая Анфиса сама готовит для матери, чутко следит за ее состоянием. "Малышка не дает мне даже чашку поднимать! Готовила сама! Поила клюквенным морсом. Градусник сует мне подмышку каждые 15 минут", – сообщила вдова Марьянова.
Подписчики немедленно отреагировали на тревожный пост. Они посоветовали Ксении Бик не пренебрегать лечением, порадовались за то, что у нее растет такая внимательная, сердобольная дочь, и пожелали скорейшего выздоровления.
Напомним, Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года. По основной версии, у него оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. После смерти специалисты нашли в крови, урине, тканях печени и почек высокое содержание сильнодействующих препаратов – галоперидола и феназепама. По их заключению, эти вещества регулярно вводились актеру в течение нескольких дней перед кончиной. По мнению экспертов, медики реабилитационного центра "Феникс", где актер лечился от пристрастия к алкоголю, даже не выяснили, нет ли противопоказаний для введения ему сильнодействующих препаратов.
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