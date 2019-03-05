Самбурская готовится к рождению ребенка

"Дни.ру" решили узнать, что в будущем ждет Настасью Самбурскую. За ответом на свой вопрос мы обратились к экстрасенсам. Они рассказали много интересного.

"Настасья – человек с очень сложной судьбой. В детстве, кроме агрессии и ругани, она не видела ничего. Все скандалы, которые происходили в ее семье, вся злоба, вымещались на девочке. Ей выпало очень много испытаний", – рассказала "Дни.ру" ведунья Саона.

У актрисы есть проблемы и с алкоголем, но это вторично, утверждает ясновидящая. Все дело в том, что девушка выросла в неблагополучной семье, но сумела выбраться из болота, и сделала это своими силами. У нее по жизни были два покровителя, помощника – мужчина и женщина, и это не родственники. Но то, что она стала такой знаменитой, это ее заслуга.



"Отношения с семьей у Самбурской никогда не будут хорошими, – говорит Саона. – Она явно не хочет ни говорить о прошлом, ни вспоминать его. От семьи певица получала только негатив, и просто трясет даже при упоминании о родне".

Настасью часто упрекают, что в какие-то моменты она может вести себя неадекватно, а порой и вовсе безрассудно. Но, по мнению гадалки, это и есть и момент самообороны от внешнего мира. "Такое поведение, кстати, серьезно мешает ее личной жизни. Однако, могу сказать, что в будущем она удачно выйдет замуж. И ее собственная семья будет благополучной. Самбурская никогда не покажет своим детям того, что ей пришлось испытать на себе", – говорит ясновидящая.

По ее словам, певица долго и мучительно будет принимать решение как о замужестве, так и о рождении потомства, так как очень ответственная в этих вопросах. "Настасью гложет страх, что все может повториться по печальному сценарию. Но я с уверенностью могу сказать, что все у нее будет отлично, можно не беспокоиться. Она будет счастлива в браке и станет великолепной матерью", – предсказала Саона.