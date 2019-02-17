Избитую и умирающую с голоду Самбурскую спасли незнакомцы
Будучи студенткой театрального училища Самбурская работала в казино администратором. Зарплата была небольшой и почти вся уходила на оплату съемного угла.
"Я зарабатывала 25 тысяч рублей, и все отдавала за квартиру. На поесть уже не оставалась", – рассказала знаменитость.
Чтобы не умереть с голоду Настасья придумала хитроумный план. Она зарегистрировалась на сайте знакомств и ходила с незнакомыми мужчинами на свидания в кафе. Так и спаслась.
"Пойдем поедим? Пойдем. Одно свидание – одно поесть. Ну а как? Жить как-то надо было", – честно заявила Самбурская уточнив, что дальше ужина отношения не заходили.
Звезда не могла рассчитывать на помощь родителей. "Это последние люди на планете, которым я позвоню", - добавила Настасья.
Самбурская не общается с родственниками. Артистка призналась, что мать много лет закрывала глаза на то, как отец жестоко избивал Настасью. "Я отпустила их, пожалуйста, только не трогайте меня. Я не хочу их любить. Они меня не любили, и я плачу им тем же самым", — призналась звезда YouTube-каналу "А поговорить?"
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