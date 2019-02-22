Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности

Жанна Бадоева побывала в амстердамском борделе. Ведущая посетила публичный дом не забава ради, а пользы для. Звезда специально для тревел-шоу окунулась в будни жриц любви и узнала о них всю подноготную. Меж тем, знающие люди предостерегают любопытную телеведущую от возможных проблем и бед.

Эта тема соберет огромные рейтинги, считает ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. Ведь людей всегда интересует, что творится за закрытой дверью.

"Все что делает Бадоева, принесет ей успех. Однако, рано или поздно, ей придется начать повышать градус, перевоплощаться в этих героев, быть в их шкуре. Ей придется стать той, о ком она рассказывает. Я не удивлюсь, что в последующих передачах ей захочется попробовать профессию амстердамской проститутки и почувствовать изнутри, как себя чувствуют люди древнейшей профессии", – считает медиум.

Единственно, карты показали, что такая работа не безопасна. "Это не просто игра. Когда Жанна будет разрабатывать новые темы, которые она захочет показать миру, стоит это учесть, – предупреждает таролог. – Ведь все закрытые вопросы не выносятся на поверхность по совершенно объективным причинам. Поверьте, телеведущая столкнется с мощными силами, которые будут противостоять ей и обнародованию такого рода информации".